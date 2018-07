Fünf weitere Anlagen im Windpark Düste

Der Windpark Düste wird jetzt um fünf weitere, 150 Meter hohe Anlagen erweitert. Die Bauarbeiten haben begonnen. Nach dem Abschluss werden insgesamt zehn Windkraftanlagen in dem Gebiet zwischen Düste und Dreeke stehen.

Düste - Die Windwärts Energie GmbH hat mit den Bauarbeiten für die Erweiterung des Windparks Düste begonnen. Die fünf Anlagen vom Typ Enercon E-92 sind jeweils 150 Meter hoch und haben eine Nennleistung von insgesamt 11,35 Megawatt.

„Wir freuen uns, dass wir das Projekt Düste II erfolgreich durch die Ausschreibung gebracht und bereits zwei Wochen nach Zuschlag mit den bauvorbereitenden Arbeiten begonnen haben. Unsere Prozesse sind damit optimal auf die Ausschreibungswelt abgestimmt“, so Björn Wenzlaff, Geschäftsführer von Windwärts, in einer Pressemitteilung.

Windwärts hatte das Windenergieprojekt geplant und entwickelt. Die Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) erteilte der Landkreis Diepholz im Dezember 2016 beziehungsweise September 2017. Diesem Prozess folgte die Teilnahme an den Ausschreibungen für Windenergieprojekte an Land, die das Erneuerbare-Energien-Gesetz seit 2017 vorschreibt.

Mit dem Projekt „Düste II“ hat Windwärts den ersten Zuschlag unter den neuen Rahmenbedingungen gewonnen.

Nach Abschluss der archäologischen Voruntersuchungen begann laut der Pressemitteilung jetzt der Bau der Wege und der Kranstellflächen.

Der Turmbau startet im September. Im Zeitraum November 2018 bis März 2019 sollen die Anlagen in Betrieb gehen.

Verschiedene Maßnahmen aus Ausgleich

„Als Ausgleich für den Eingriff in Flora, Fauna und Boden wirken verschiedene Maßnahmen“, erklärt Projektentwicklerin Franziska Heerde. „Neben Nisthilfen für Uhus werten wir Waldränder mit Pflanzmaßnahmen auf.“ Zudem schafft die Extensivierung von Grünflächen neue Lebensräume insbesondere für Brut- und Rastvögel. Während vermehrter Flugzeiten gefährdeter Fledermausarten stehen die Anlagen still, so die Pressemitteilung.

Ab Frühjahr 2019 werden sich in dem Windenergievorranggebiet zwischen Düste und Dreeke in Summe zehn bau- und leistungsgleiche Windenergieanlagen drehen.

Windwärts hatte im September 2017 bereits fünf Anlagen des Projektes Düste errichtet. Diese sind nicht mehr im Eigentum von Windwärts, sondern wurden (wie berichtet) an ein Anleger-Konsortium verkauft.

Insgesamt wird in den Windenergieprojekten Düste und Düste II in Zukunft etwa 50 Millionen Kilowattstunden umwelt- und klimafreundlicher Windstrom pro Jahr erzeugt.

Das entspricht dem Strombedarf von etwa 16 175 Haushalten und vermeidet den Ausstoß von mehr als 26 350 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr.