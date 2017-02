Den Frühling schon im Blick

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Es ist ein immenser Aufwand, der hinter den öffentlichen Veranstaltungen der Barnstorfer Fördergemeinschaft steckt. Allein 63 Sitzungen, an denen der Vorstand im vergangenen Jahr teilgenommen hat, sprechen eine deutliche Sprache. Doch der Einsatz lohnt sich. Das zeigt die positive Resonanz bei Frühlingserwachen, Kartoffeltagen oder auch Weihnachtsmarkt. Es sind drei erfolgreiche Veranstaltungen, die zur Freude der heimischen Bevölkerung auch in diesem Jahr ihren festen Platz im Terminkalender der Geschäftsleute haben.

Bei der Jahreshauptversammlung im Restaurant Bambusgarten gab der Vorstand einen kleinen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen, basierend auf einer insgesamt positiven Bilanz für das Jahr 2016. „Ein aufregendes Jahr mit vielen Neuerungen“, stellte Vorsitzender Günther Klemm rückblickend fest – und machte im gleichen Atemzug klar, dass die Zukunft weitere Anstrengungen von den Vertretern der aktuell 88 Mitgliedsbetriebe erfordert.

Anerkennung für das Engagement zollte Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers, der gemeinsam mit Stellvertreter Detlef Moss und Wirtschaftsförderer Thorsten Kuhlmann an der Versammlung teilnahm und damit die Verbundenheit von Kommune und Fördergemeinschaft dokumentierte, deren Vertreter sich mittlerweile in regelmäßigen Abständen austauschen. Die Sitzungen hätten sich bewährt, meinte Lübbers.

+ Günther Klemm, Vorsitzender der Fördergemeinschaft. Er ermutigte die Geschäftsleute dazu, sich für Neues zu öffnen, wenn sie von einer Sache überzeugt seien: „Man darf keine Angst vor Veränderungen haben, man muss auch mal neue Wege gehen.“ Als Beispiel diente der „Huntezauber“, der nach der umstrittenen Abschaffung des traditionsreichen Krammarktes ins Leben gerufen wurde. Die Veranstaltung im August vergangenen Jahres sei sehr positiv gelaufen und habe weit über die Gemeindegrenzen hinaus Wirkung gezeigt, erklärte Lübbers. „Hut ab für so eine mutige Entscheidung“, kommentierte Günther Klemm. Er lobte vor allem das Super-Programm, das der Flecken Barnstorf auf die Beine gestellt hatte. Dazu hatte auch die Fördergemeinschaft mit einem Entenrennen auf der Hunte beigetragen. Es soll beim „Huntezauber“ im Jahr 2018 eine Wiederholung erfahren.

In das Thema Veränderung passte auch das Frühlingserwachen, das jedes Jahr tausende Besucher in den Hunte-Flecken lockt. Die Zusammenlegung von Frühlingsmarkt und Gartentagen sei damals der richtige Weg gewesen, sagte Lübbers. Man sei hier auf einem guten Weg, bestätigte Ralf Meyer als zweiter Vorsitzender der Fördergemeinschaft. Er stellte die Kooperation mit dem Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrum (BUEZ) als Frequenzbringer heraus. Zustimmenden Nicken bei Einrichtungsleiter Dr. Oliver Nixdorf. Er wies auf die Synergieeffekte hin. Davon wollen beide Seiten auch bei der nächsten Ausgabe vom 7. bis 9. April profitieren, einhergehend mit verkaufsoffenem Sonntag und beliebtem Straßenflohmarkt.

Was sich nach Auffassung der Organisatoren ebenfalls bewährt hat, sind die Barnstorfer Kartoffeltage. Klemm registrierte steigende Besucherzahlen bei der jüngsten Ausgabe, die um einem zusätzlichen Tag mit Live-Musik erweitert wurde. Das Programm am verkaufsoffenen Sonntag, eingeläutet mit Frühschoppen mit Blasorchester und Band, sei von der Bevölkerung gut angenommen worden. Das schreit also förmlich nach einer Fortsetzung.

In diesem Jahr werden die Kartoffeltage allerdings schon am 30. September und 1. Oktober über die Bühne gehen. Damit reagiert die Fördergemeinschaft auf eine Entscheidung der Nachbargemeinde Rehden, die ihren Herbstmarkt ausnahmsweise erst am zweiten Wochenende im Oktober feiert. Die Barnstorfer Geschäftsleute machten in ihrer Versammlung keinen Hehl daraus, dass ihnen die Verlegung des Termins nicht schmeckt, aber sie wollen eine Überschneidung und mögliche Besucherverluste an ihrem verkaufsoffenen Sonntag vermeiden.

Ihren festen Platz am ersten Advent behält die Barnstorfer Weihnacht, die wieder rund ums Rathaus über die Bühne geht. Beiratsmitglied Rouven Barmbold blickte auf die jüngste Ausgabe zurück: Der Besuch sei deutlich besser als im Vorjahr gewesen, die Aussteller hätten sich zufrieden gezeigt. „Vom Konzept her, ist es genau richtig, was wir tun. Es ist zwar klein, aber für Barnstorf richtig und schön“, unterstrich Barmbold.

Das weihnachtliche Treiben hatte die Fördergemeinschaft wieder zum Anlass genommen, um ihre erste Ziehung der Weihnachtstaler-Aktion vorzunehmen. Zweiter Vorsitzender Karl-Heinz Ehlers zeigte sich mit dem Verlauf des Gewinnspiels zufrieden, auch wenn sich diesmal zwei Betriebe weniger als im Vorjahr beteiligt hätten und nicht sämtliche 50 000 Taler in Umlauf gebracht worden seien. „Noch Luft nach oben“, stellte Ehlers mit Blick in die Zukunft fest.

Ein weiteres Event, das bereits im Sommer vergangenen Jahres auf das Konto der Fördergemeinschaft in Kooperation mit Festwirtin Tanja von Döllen ging, war die Fan-Meile zur Fußball-Europameisterschaft. „Im Großen und Ganzen waren wir mit der Veranstaltung zufrieden“, resümierte Ralf Meyer. Er hätte sich natürlich gefreut, wenn die deutsche Nationalmannschaft ins Finale gekommen und dadurch noch ein paar Zuschauer mehr auf den Rathausplatz gekommen wären. Dort herrschte am Endspieltag, der mit einem verkaufsoffenen Sonntag verknüpft wurde, tote Hose. Aber zur WM 2018 soll es einen neuen Anlauf geben. Die Devise: Titelverteidigung.