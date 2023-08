„Friedhofszeit“ in Barnstorf wird gut angenommen

Von: Jan Könemann

Teilen

An der Friedhofskapelle stehen Ehrenamtliche für Gespräche bereit. © Michael H. Dümer

Der Hospizvereins „Dasein“ Barnstorf/Diepholz hat im April das Angebot „Friedhofszeit“ ins Leben gerufen - ein Gesprächsangebot für Trauernde direkt auf dem Friedhof. Die bisherige Resonanz überrascht die Mitglieder des Vereins. Auch eine Ausweitung auf andere Friedhöfe sei in Zukunft möglich.

Barnstorf – Seit April bietet der Hospizverein „Dasein“ Barnstorf/Diepholz an jedem ersten Samstag im Monat die sogenannte „Friedhofszeit“ an – ein offenes Gesprächsangebot für Trauernde direkt an der Kapelle auf dem Friedhof (wir berichteten). Am heutigen Samstag stehen die Ehrenamtlichen wieder von 15 bis 17 Uhr für Gespräche jeglicher Art bereit.

Wir sind überrascht, dass die Friedhofszeit so gut angenommen wird.

„Wir sind überrascht, dass die Friedhofszeit so gut angenommen wird“, zieht Martina Buchtmann, stellvertretende Koordinatorin des Hospizvereins „Dasein“, ein erstes positives Fazit. Bislang seien immer mindestens fünf bis zehn Personen zu Gesprächen an die Kapelle gekommen. Das Angebot habe sich mittlerweile herumgesprochen, sagt Buchtmann. „Wir merken auf jeden Fall, dass der Bedarf bei den Menschen da ist“, meint die stellvertretende Koordinatorin des Vereins und verspricht aus diesem Grund: „Wir werden die Friedhofszeit auch weiterhin anbieten.“

Trauer nicht immer Inhalt der Gespräche

Die Gespräche vor Ort laufen dabei ganz unterschiedlich ab. Mal kämen die Friedhofsbesucher, um „über Gott und die Welt zu reden“. Andere wiederum sprechen mit den Ehrenamtlichen gezielt über ihre Trauer. Sie alle sind Mitglieder im Hospizverein und haben im Vorfeld eine Schulung zum Thema Trauer erhalten. „Hier gibt es auch die Möglichkeit, sich mit einem unserer Gesprächspartner etwas weiter wegzusetzen, damit man ungestört reden kann“, versichert Buchtmann.

Die Belange der Trauernden stünden im Vordergrund. Ihnen stehen immer mindestens zwei Gesprächspartner vor Ort zur Verfügung. Die Organisation der Ehrenamtlichen laufe „soweit gut“, sodass auch an den kommenden Terminen immer Mitglieder des Vereins vor Ort für Trauergespräche bereitstehen.

Ausweitung des Angebots auch auf andere Friedhöfe?

Das Feedback derer, die das Angebot des Hospizvereins bisher in Anspruch genommen haben, sei durchweg positiv. „Bislang sind alle begeistert“, meint Buchtmann zufrieden. Die Erwartungen des Hospizvereins, die im Vorfeld bewusst gering gehalten worden waren, haben sich laut der stellvertretenden Koordinatorin mehr als erfüllt. Es gäbe bereits Überlegungen, dieses Angebot auch auf andere Friedhöfe auszuweiten. „Wir haben intern schon darüber gesprochen“, verrät Martina Buchtmann. Konkretes gebe es aber noch nicht zu vermelden.