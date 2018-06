Teilnehmer aus dem Raum Nienburg starten Wette beim 20. Drebber-Lauf

Nach mehreren Volksläufen im Raum Nienburg wird Frau Silberfisch (r.) ihre Marathon-Premiere feiern. In Drebber tritt sie gegen ihre Laufpartnerin Maren Thalmann an, die gemeinsam mit vier weiteren Freunden eine Staffel bilden wird.

Drebber - Von Thomas Speckmann. Der Drebber-Lauf feiert am morgigen Sonnabend seinen 20. Geburtstag. Die Idee für diese inzwischen weit über die Gemeindegrenzen beliebte Veranstaltung ist bekanntlich in einer Bierlaune entstanden. Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers hat damals gewettet, dass er die Marathonstrecke schneller absolvieren würde als 14 Fußballspieler als Staffel.

Die Party musste er am Ende selbst zahlen. Nun gibt es wieder eine Wette. Zwar nicht mit „Lübbi“ und den Kickern, aber mit einer ebenso begeisterten Sportlerin namens Frau Silberfisch.

Frau Silberfisch alias Janet Schendel kommt aus dem kleinen Örtchen Oyle bei Nienburg an der Weser. In ihrem Berufsleben ist sie äußerst kreativ. Sie betreibt seit mittlerweile acht Jahren eine Werbeagentur. In der Freizeit spielt der Sport eine große Rolle. Nach einer Achillessehnenentzündung ist sie zunächst aufs Mountain-Bike gestiegen, hat dann mit dem Schwimmen und schließlich auch wieder mit dem Laufen begonnen.

Aufs Laufen konzentriert

„Ich kam vor drei Jahren zum Triathlon. Seitdem gibt es immer wieder Tria-Staffeln“, berichtet Frau Silberfisch, die mittlerweile einige Wettkämpfe in der Sprintdistanz bestritten hat und auch gerne allein oder in der Staffel an Volksläufen in der Region teilnimmt. Aus Zeitgründen konzentriert sie sich zurzeit aber vornehmlich aufs reine Laufen. „Das kann man immer und überall machen“, sagt sie.

In diesem Jahr lautet das sportliche Motto ihrer Agentur: „Alle auf die Silberfische“. Den ersten Wettkampf hat es bereits Anfang dieses Monats in Hannover gegeben, wo sich Frau Silberfisch mit zwei weiteren Damen die Disziplinen Schwimmen, Laufen und Radfahren geteilt hat. Ihr gemeinsamer Gegner auf der Triathlon-Mitteldistanz: Rüdiger Hartmann. Der Ironman vom 1. Nienburger SC wird auch am Sonnabend bei der Wette in Drebber mit von der Partie sein.

Während Frau Silberfisch die Marathon-Distanz über 42,195 Kilometer ganz allein bestreitet, bilden Rüdiger Hartmann und vier weitere Kontrahenten eine Staffel. Sie können sich somit die Strecke teilen. „Es wird mein erster Marathon“, berichtet die Einzelkämpferin, die sich von der Atmosphäre an dem kurzen, reizvollen Rundkurs eine zusätzliche Motivation erhofft. Und wie lautet ihr Wetteinsatz? „Wir möchten dem TSV Drebber etwas Gutes tun“, verspricht die Oylerin.

Organisatoren freuen sich auf Teams

Die Organisatorin des Drebber-Laufes freuen sich auf die Mannschaft aus dem Raum Nienburg. „Dass Frau Silberfisch eine Wette am Laufen hat, finden wir klasse“, sagt Elke Maschmeyer. Sie würde es begrüßen, wenn sich kurzfristig noch weitere Teilnehmer formieren würden. Mittlerweile hätten sich 20 Staffeln angemeldet, darunter mehrere Lehrer der Graf-Friedrich-Schule, die sich seit Wochen auf den Halbmarathon vorbereiten.

„Die Anmeldezahlen entwickeln sich positiv“, berichtet Maschmeyer. Es hätten sich bereits fast 400 Jungen und Mädchen angemeldet, genauso viele wie im vergangenen Jahr. Die jüngsten Kinder gehen um 14.30 Uhr an den Start, zeitgleich mit den Marathonläufern. Die Grundschüler begeben sich wenige Minuten später auf die Piste. Um 16 Uhr fällt der Startschuss für die Läufe über 2,34 Kilometer, 4,7 Kilometer und 9,4 Kilometer sowie den Halbmarathon.

Für Läufer und Zuschauer wird wieder ein Rahmenprogramm geboten. Auf dem Schulhof warten Hüpfburg, Glücksrad und Fotobox zum Mitmachen. Der Schulförderverein bietet in der Pausenhalle der Grundschule ein großes Kuchenbüffet an. Aufgrund der Nachfrage gibt es ein vergrößertes Angebot an Softeis und Milchshakes. Die Moderation liegt wieder in Händen von Burkhard Swara aus Meppen, der schon bei den bekannten Marathons in Frankfurt und Berlin die Ansagen gemacht hat.

