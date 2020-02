Fördergemeinschaft streicht Veranstaltungen

Vorstand gibt Organisation von Weihnachtsmarkt und „Kartoffeltagen“ auf

+ Nach der Vorstandswahl der Barnstorfer Fördergemeinschaft (von links): Michael Schimanski, Ralf Meyer, Rouven Barmbold, Anja Gerding, der ausgeschiedene Karl-Heinz Ehlers und Günther Klemm. Foto: Jansen

Barnstorf - Von Eberhard Jansen. Die Barnstorfer Fördergemeinschaft organisiert den Weihnachtsmarkt in Barnstorf („Barnstorfer Weihnacht)“ und die „Weihnachtssause“ in diesem Jahr nicht wieder. Auch die „Kartoffeltage“ sollen nicht wiederholt werden. Das hat der Vorstand beschlossen und damit Konsequenzen aus der mangelnden Unterstützung seiner ehrenamtlichen Tätigkeit seitens der Mitglieder gezogen. Vorstandsmitglied Rouven Barmbold gab das bei der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend im Hotel Roshop bekannt.