Der TSV Drentwede wartet seit 14 Monaten auf Fördergelder für neues Flutlicht

Von: Carsten Sander

Teilen

Im Schein des alten, teuren Flutlichts trainieren die Fußballer des TSV Drentwede, und der Vereinsvorsitzende Peter Voss klagt über bewilligte, aber ausbleibende Fördergelder. © Sander

Der TSV Drentwede will durch eine LED-Flutlichtanlage die eigenen Kosten senken. Dafür wartet der Verein aber schon seit 14 Monaten auf zugesagte Fördergelder.

Drentwede – Der TSV Drentwede ist nur ein kleiner Verein, 496 Mitglieder zählt er. Und klein zu sein, bedeutet unter Sportclubs selten, reich zu sein. Auch die Drentweder schwimmen nicht im Geld, müssen jede Ausgabe gut überdenken – und natürlich Kosten senken. Genau das war die Absicht des Vereinsvorsitzenden Peter Voss, als er am 22. Juli 2021, also vor genau 14 Monaten, beim Landessportbund einen Antrag auf Fördergelder für die Anschaffung einer neuen Flutlichtanlage für den Fußball-Platz einreichte. 7 500 Euro wurden erbeten und auch in Aussicht gestellt. Doch noch ist kein Geld geflossen.

TSV Drentwede: Vorsitzender ist verärgert wegen Wartezeit

Voss ist darüber verärgert. Und ungehalten ist er mittlerweile auch: „Wir wollen die Flutlichtanlage auf LED umrüsten, um Stromkosten zu sparen. Da ist es ärgerlich, wenn man so lange hingehalten wird, da verliert man die Geduld“, sagt der 76-Jährige. Der Herbst rückt mit großen Schritten näher und mit ihm die immer frühere Dunkelheit. Das heißt auch: Wenn die Fußballer trainieren wollen oder die 1. Herren-Mannschaft freitagabends ihre Heimspiele bestreiten will, benötigen sie mittlerweile wieder das Flutlicht. Das Flutlicht wiederum benötigt Strom. Viel Strom.

Die jährlichen Kosten können weder Peter Voss noch TSV-Geschäftsführer Maurice Schütte aus dem Stegreif beziffern, zumal Preise eine enorme Dynamik entwickelt haben. Dass LED aber billiger ist als die aktuelle, beinahe 50 Jahre alte Flutlichttechnik des TSV Drentwede, steht außer Frage. „Etwa ein Drittel“, so Peter Voss’ Schätzung, könnten an Energiekosten gespart werden. Doch zuvor muss eben investiert werden. Etwa 58 000 Euro würde die Umrüstung der Scheinwerfer insgesamt kosten, 26 000 Euro übernimmt laut Voss die Gemeinde, 7 500 Euro sind als Landeszuschuss einkalkuliert, den Rest muss der Verein aufbringen. Geht das? Ja, das geht, sagt Voss. Aber die komplette Summe sei nur mit dem Fördergeldanteil zu stemmen. Eine Alternative dazu gibt es nicht. „Es sei denn, wir gehen betteln“, meint der Vorsitzende und lacht etwas bitter.

Peter Voss hat das Ziel, den TSV Drentwede noch etwas zukunftsfähiger aufzustellen, ehe er im kommenden Februar seinen Posten als Vereinschef abgeben wird – nach dann 46 Jahren an der Spitze des Clubs. „Die Flutlichtanlage“, sagt er, „soll eigentlich so etwas wie mein Abschiedsgeschenk werden.“

Flutlichtanlage des TSV Drentwede: Licht am Ende des Tunnels?

Doch wieso fließt das Geld, das Voss schon als bewilligt betrachtete, nicht? Aus Mails des Landessportbundes und des Kreissportbundes, die dem Drentweder Vorsitzenden vorliegen, geht hervor, dass vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport (MI) zwar die Einrichtung eines Sondervermögens zur Verbesserung der Sportinfrastruktur in Höhe von 3,07 Millionen Euro erfolgreich bei der Landesregierung und dem Finanzausschuss beantragt wurde, doch dieses Sondervermögen ist bislang nicht zur Auszahlung gekommen. Warum? Der letzte Stand war, dass sich das MI noch mit dem Finanzministerium abstimmen muss. Bei Voss klingt das so: „Die Politik blockiert das.“ Und seine Nachfragen laufen insgesamt ins Leere: „Immer, wann man anruft, wird man vertröstet.“

Wie lange noch? Möglicherweise wird es Peter Voss und den TSV Drentwede glücklich machen, was am vergangenen Dienstag in Hannover verkündet wurde. Bei einem „Energiegipfel“ in der Akademie des Sports erklärte Niedersachsens Innen- und Sportminister Boris Pistorius vor 170 Zuhörern aus Vereinen und Verbänden, „dass der Sport in der Energiekrise nicht alleine gelassen wird. Ich gehe davon aus, dass wir gemeinsam Wege entwickeln, wie der Sport gut durch den Winter kommt.“ Und Reinhard Rawe, Vorstandsvorsitzender des LSB, zeigte sich zuversichtlich, „dass wir im Schulterschluss mit der Politik nicht am Sport sparen, sondern durch Sport sparen werden.” Das wäre ja genau im Sinne von Peter Voss und seinem kleinen TSV Drentwede.