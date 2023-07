Drebber: Elternvertretung fordert klare Fakten zum Neubau der Trebere-Kita

Von: Jannick Ripking

Der Blick ins Ungewisse: Die Kinder von Miriam Döbbeling (links), Melanie Sander-Pössel (Mitte) und Funda Tekdemir (rechts) gehen in die Trebere-Kita. Sie wissen noch nicht, wo die Trebere-Kinder ab August 2024 untergebracht sein werden. © Jannick Ripking

Wie es mit der Trebere-Kita in Drebber weitergeht, ist weiterhin nicht sicher geklärt. Die Elternvertretung der Einrichtung hat keine Lust mehr auf „Flüsterpost“ und fordert Transparenz mit klaren Fakten.

Drebber – Aus der Zukunft der Trebere-Kita in Drebber wird eine Hängepartie: Wie geht es weiter, wenn die Einrichtung ihre Übergangslösung – das Gemeindehaus in Jacobidrebber – Ende August 2024 nach aktuellem Stand verlassen muss? Ein Neubau in Grundschulnähe wird bis dahin definitiv nicht realisierbar sein. Auch die Standortfrage ist noch nicht endgültig beantwortet. Die Elternvertretung der Trebere-Kita macht sich Sorgen und wendet sich in einem Schreiben mit konkreten Fragen und Forderungen an Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm.

Kita-Neubau in Drebber: Eltern wollen Transparenz statt Getuschel

„Der Buschfunk in Drebber funktioniert“, meint Miriam Döbbeling. Ihr Kind ist aktuell in der Trebere-Kita untergebracht. Sie hat den Brief an Grimm gemeinsam mit den Elternvertreterinnen Melanie Sander-Pössel und Funda Tekdemir verfasst. „Man hört viel Getuschel, was ja aber weder Hand noch Fuß hat“, meint Miriam Döbbeling. Die Eltern fordern mehr Transparenz in der Sache.

„Ich dachte, es läuft alles“, sagt Melanie Sander-Pössel. Doch dann habe sie durch den Bericht „Ein altes Problem klopft an die Tür“ vom 3. Juni im Diepholzer Kreisblatt erfahren, dass der Kita-Neubau an der Schulstraße hinter dem Sportplatz noch gar nicht in trockenen Tüchern ist und eine neue Übergangslösung gefunden werden muss. „Der Zeitungsartikel hat mich wirklich vor den Kopf gestoßen“, sagt sie. Funda Tekdemir ergänzt: „Wir wissen nicht, wie es weitergeht.“

Es heißt, dass das Grundstück am Sportplatz definitiv nicht für einen Kita-Neubau zur Verfügung steht

Die drei Mütter kritisieren, dass „wir weder konkrete Infos noch Antworten bekommen“. Sie haben das Gefühl, dass sie von Verwaltung und Politik vertröstet werden. In Drebber werde zwar viel über die Situation der Trebere-Kita gesprochen, „aber wir wissen nicht, was davon stimmt und was nicht“, sagt Miriam Döbbeling.

„Es heißt, dass das Grundstück am Sportplatz definitiv nicht für einen Kita-Neubau zur Verfügung steht“, berichtet Funda Tekdemir. Zumindest werde diese Information innerhalb des Ortes verbreitet. „Ganz Drebber weiß das“, meint Miriam Döbbeling. Aber: „Das ist alles Flüsterpost – und die nervt uns.“ Die Eltern wollen sich nicht weiter mit Hörensagen zufriedengeben, sie verlangen klare Fakten.

Elternvertretung fordert Info-Abend, um klare Fakten zu schaffen

Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm hat das Schreiben der Elternvertretung bereits erhalten. „Ich werde mich inhaltlich damit auseinandersetzen und ich sichere den Eltern zu, dass ich auch auf den Brief antworten werde.“ Zu weiteren Details, die den Neubau für die Trebere-Kita und die Gerüchte um das Grundstück am Sportplatz betreffen, äußert er sich aktuell nicht.

„Man muss sich einfach auf gewisse Dinge einstellen können“, sagt Melanie Sander-Pössel. Alle drei treibt die Sorge um, dass Eltern zu kurzfristig über handfeste Entscheidungen informiert werden. „Ein Info-Elternabend – vielleicht auch mit dem Kita-Träger – wäre schön, damit wir einfach wissen, was Phase ist“, schlägt Melanie Sander-Pössel vor. Miriam Döbbeling ergänzt: „Wir wollen nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden.“ Der vorgeschlagene Elternabend soll dazu dienen, „dass wir unsere Fragen abfeuern können, um Transparenz zu schaffen, die es so noch nicht gibt“.

Trebere-Kita: Umverteilung der Kinder auf Einrichtungen in anderen Mitgliedsgemeinden vermeiden

Dass die Unterbringung im Gemeindehaus in Jacobidrebber keine Dauerlösung sein kann, sehen die Eltern genauso wie die Kirchengemeinde und die Verwaltung. „Es ist zwar super, dass das möglich gemacht wurde“, meint Funda Tekdemir. Für die Kinder sei es dort aber nicht optimal: zu wenig Platz sorge für eingeschränkte Spielmöglichkeiten. Darunter leide auch die individuelle Förderung der Kinder. Außerdem: „Es muss ja auch nach 2024 weitergehen“, blickt Funda Tekdemir voraus.

Eine Umverteilung der Kinder auf eine Kita in einer anderen Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde ist das Letzte, was sich die Elternvertretung wünscht. „Ständige Wechsel sollten dringend vermieden werden“, meint Melanie Sander-Pössel. Denn: „Die Kinder werden ja alle zusammen in Drebber zu Grundschule gehen“, erklärt Funda Tekdemir. „So etwas wäre nicht gut für den Beziehungsaufbau unserer Kinder“, stellt Melanie Sander-Pössel klar.

Elternvertretung schlägt Alternativen für Standort der Trebere-Kita vor

Sollte es doch unvermeidlich sein und dazu kommen, verlangen die Eltern, frühzeitig informiert zu werden. Melanie Sander-Pössel sagt dazu: „Das sind für uns ja unter anderem andere Fahrtwege, die organisiert werden müssen. Das geht nicht von heute auf morgen.“

Statt auf einen Neubau am Sportplatz in Drebber gegenüber der Grundschule zu beharren, der nach Information der Eltern ohnehin nicht realisierbar sei, seien Politik und die Verwaltung jetzt in der Pflicht, Alternativen zu prüfen. „Es gibt doch Lösungen“, meint Miriam Döbbeling. Sowohl in Cornau als auch in Mariendrebber gebe es bereits erschlossene Baugebiete. „Warum nicht einfach einmal in diese Richtung schauen?“, fragt sie und schlägt vor, dort eine neue Kita zu bauen. Das spare möglicherweise sogar Zeit, weil die Infrastruktur dort schon angelegt sei.