Barnstorf - Mit beinahe einstimmigen Ergebnissen wählten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Barnstorf auf der Jahreshauptversammlung am Freitagabend ihre personelle Besetzung für das Jahr 2017 aus. Neben vielen Wiederwahlen wurden auch neue Sprecher der Jugendfeuerwehr gefunden.

Während Jannis Pohlmann für zwei weitere Jahre als Jugendsprecher gewählt wurde, ist Florian Woita nun Gemeindejugendsprecher. Neben der Tätigkeit als Gemeindejugendsprecher wird Jannis zusammen mit seinem Bruder Felix Woita wieder das Amt des Kassenprüfers übernehmen. Das „Woita-Duo“ ist für dieses Amt bereits in der Jugendfeuerwehr bekannt.

Auch bei der Betreuung der Jugendfeuerwehr ergaben sich personelle Änderungen. Dennis Tinnemeyer ist neues Mitglied im dreiköpfigen Betreuer-Team. Die beiden Elternsprecher, Stefan Burrichter und Mascha Pohlmann, wurden wiedergewählt.

Nicht nur Wahlen standen auf der Jahreshauptversammlung an. Traditionell berichtete der Vorstand vom vergangenen Jahr und gab ein Ausblick auf Aktivitäten 2017.

Jugendfeuerwehr-Wart Jan Bufe berichtete in seinem Jahresrückblick unter anderem von einem erfreulichen Zuwachs auf nunmehr 15 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. „Die Mitgliederwerbung hat offensichtlich funktioniert“, freute sich der Jugendwart. Doch die Truppe ist nicht nur gewachsen, sie konnte im vergangenen Jahr auch einige Auszeichnungen erlangen. So erreichten drei Mitglieder die Jugendflamme Stufe 1. Auch beim Kreiswettbewerb in Groß Lessen nahm die Jugendfeuerwehr Barnstorf erfolgreich teil.

Die Vereinskasse spiegelte 2016 eine positive Bilanz wider und ermöglicht Anschaffungen wie Regenjacken oder Wettbewerbsschläuche im neuen Jahr.

Engagement gelobt

Das Engagement und der Einsatz der Jugendfeuerwehr wurde am Freitagabend auch von den anwesenden Gästen sehr gelobt. So dankte Gemeinde-Jugendfeuerwehrwartin Melanie Kolkhorst nicht nur den Betreuern für ihren Einsatz, sondern auch den Nachwuchs-Feuerwehrmännern. Kolkhorst hatte auch wichtige Neuigkeiten zu verkünden: Ein Ausrichter für das Kreisjugendfeuerwehr--Zeltlager 2019 ist gesichert! Barver hat den Zuschlag bekommen.

Die für viele traurige Nachricht war, dass Melanie Kolkhorst, gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Oliver Lührs, nach zwölf Jahren ihr Amt als Gemeinde-Jugendfeuerwehrwartin niederlegen wird. Am 28. Februar bei der Gemeindeausschusssitzung der Freiwilligen Feuerwehren sollen Nachfolger gefunden werden. Mit Tobias Aumann und Jan Bufe stehen erfahrene Kandidaten zur Verfügung.

Zur Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr war auch der stellvertretende Bürgermeister des Fleckens, Michael Bruhns, gekommen. Er dankte, auch im Namen von Bürgermeisterin Elke Oelmann, den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr.

Besondere Motivation erfuhren Lukas Burrichter und Erik Schwieger bei der Versammlung. Ihnen wurde von Ortsbrandmeister Heiko Schmidt ein Präsent überreicht. Aufgrund gestiegener Porto-Preise der Post hatte Ortsbrandmeister Schmidt alternative Vertriebswege für etwa 100 Briefe an potentielle Tombola-Spender für den Feuerwehrball gesucht. Lukas Burrichter und Erik Schwieger sprangen ein und verteilten die Briefe selbst in der Gemeinde.

Zum Abschluss der Sitzung gab es noch zwei Ehrungen. Jannis Cordes erreichte mit der Teilnahme an 69 von 64 Pflichtveranstaltungen die meiste Dienstbeteiligung.

Betreuer Luke Boerrigter hingegen bekam eher ein symbolisches Geschenk: einen goldenen Rechenschieber. Er hatte die Monopoly-Bank auf dem vergangenen Zeltlager besonders geschickt verwaltet.

ls