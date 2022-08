Fledermäuse beobachten? Einfach mit offenen Augen durch die Dämmerung gehen

Von: Janin Meyer

Zur Beobachtung von Fledermäusen braucht es in den meisten Fällen nur etwas Geduld – und den richtigen Standort. © NABU/Dietmar Nill

Sie fliegen, wenn es dunkel wird. Fledermäuse sind momentan in der Dämmerung gut zu beobachten. Fledermaus-Regionalberaterin Carola Anders gibt Tipps zur Beobachtung der Tiere. Und wichtig: Fledermaus ist nicht gleich Fledermaus.

Eydelstedt / Landkreis – Huch – was war das? Im Gartenstuhl liegend nehme ich einen Schatten in der Luft wahr, der sich etwas unkontrolliert zu bewegen scheint. Tatsächlich: Eine Fledermaus! Direkt dahinter eine zweite. Fledermaus-Regionalbetreuerin Carola Anders aus Eydelstedt hat Recht behalten: Wer sich momentan zur Dämmerungszeit im Freien aufhält und ein wenig die Augen offen hält, kann mit ein wenig Glück sogar im eigenen Garten Fledermäuse beobachten.

„Es ist hilfreich, ein paar Informationen zu den verschiedenen Arten zu kennen“, weiß Carola Anders. Insgesamt 25 Fledermausarten kommen in Deutschland vor, 19 davon gibt es auch in Niedersachsen. Alle hätten ein unterschiedliches Jagdverhalten und entsprechend auch unterschiedliche Habitate.

Die Eydelstedterin erklärt: „Kurz bevor es dunkel wird, kommt die Zwergfledermaus aus ihrem Quartier.“ Diese sei recht klein und häufig in Gärten zu beobachten. „Sie nutzt Dachböden als Zuhause und Gärten als Jagdhabitat“, sagt sie. Die Wasserfledermaus sei – wie der Name bereits verrät – in der Nähe von Gewässern anzutreffen. „Dafür muss es nicht immer die Weser sein. In Barnstorf zum Beispiel ist die Hunte natürlich ein guter Anlaufpunkt“, meint Carola Anders. Aber auch andere Gewässer wie Teiche oder Seen wären durchaus zur Beobachtung der nachtaktiven Tiere geeignet. „Dazu einfach kurz vor Einbruch der Dunkelheit eine Zeitlang auf die Wasseroberfläche schauen. Dann kann man fast immer Wasserfledermäuse sehen“, sagt Carola Anders. „Weitere Arten lassen sich zum Beispiel im Hunteholz beobachten“, erklärt die Expertin. Über den Bäumen halte sich oft die Fledermausart „Abendsegler“ auf. „Um Fledermäuse zu beobachten, muss man wissen, welche Strukturen sie brauchen“, rät sie.

Laut der Fledermausexpertin gehören die nachtaktiven Säugetiere zu den Wildtieren, die sich besonders einfach beobachten lassen. „Sie lassen sich quasi von den Menschen überhaupt nicht stören“, erklärt Carola Anders. „Normalerweise muss man sich bei der Wildtierbeobachtung immer ganz ruhig verhalten, ausreichend Abstand einhalten und sich möglichst wenig bewegen. Das alles trifft bei Fledermäusen nicht zu“, so die Eydelstedterin. „Sie nehmen uns Menschen höchstens als Hindernis wahr, das umflogen werden muss“, sagt sie mit einem Lachen. So käme es auch bei geführten Fledermaus-Beobachtungstouren durchaus vor, dass die Tiere im Abstand von nur ein bis eineinhalb Metern an den Menschen vorbei flögen. „Mit viel Glück können die Teilnehmer sogar den Flügelschlag hören“, betont Carola Anders.

Sie hat auch Tipps, wie Haus- und Gartenbesitzer etwas für die geschützten Tiere tun können: „Quartiere am Haus sollte man möglichst erhalten. Es ist ohnehin nicht erlaubt, sie zu entfernen“, sagt die Fledermausexpertin. Die Tiere leben zum Beispiel auf Dachböden, in kleinen Spalten oder auch in Baumhöhlen. „Alte Baumbestände lohnt es sich daher auch auf jeden Fall, zu erhalten“, so die Eydelstedterin. Ein insektenfreundlich gestalteter Garten sei für die Tiere ein gutes Jagdhabitat. „Wo die Beute ist, ist auch der Jäger anzutreffen“, gibt sie gleichzeitig einen Tipp, wie sich die Tiere zur Beobachtung anlocken lassen. Ansiedeln würden sich Fledermäuse zumeist in und an älteren Gebäuden. Wer auch bei einem Neubau Lebensraum für sie schaffen möchte, kann das zum Beispiel mit einem Fledermauskasten oder sogenannten Fassadeneinbausteinen. „Letztere sind deutlich unauffälliger als Fledermauskästen“, sagt Carola Anders.

Wer einmal ein Fledermausquartier im oder am Haus hatte, darf davon ausgehen, dass die Tiere wiederkommen. „Sie wechseln im Jahresverlauf ihr Zuhause, sind aber bei der Quartierswahl sehr traditionell“, erklärt Carola Anders. Angst vor den Tieren bräuchten Hausbesitzer nicht zu haben. „Sie tun nichts, tragen nichts ein und machen auch nichts kaputt“, sagt die Expertin. Viele Menschen würden sich an sie wenden, weil sie sich vom Kot der Tiere gestört fühlten. „Da er so trocken ist, lässt er sich einfach zusammen kehren“, erklärt Carola Anders. „Wem das nicht ausreicht, der kann zum Beispiel einfach ein altes Laken auf den betroffenen Bereich legen. Das lässt sich dann einfacher reinigen“, sagt sie. „Übrigens ist der Kot ein super Blumendünger“, gibt die Expertin noch einen Tipp.

Carola Anders bietet auf Anfrage Touren zur Fledermausbeobachtung an und ist zudem Ansprechpartnerin, sollte jemand eine verletzte oder geschwächte Fledermaus finden.

Kontakt

Fledermaus-Regionalberaterin Carola Anders: Tel. 0176 / 24313946