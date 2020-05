Finn Luka Reddig aus Drebber - Lebensberufung: Kampfsport Judo

Bei den deutschen Meisterschaften im Judo in Leipzig belegte Finn Luka Reddig den fünften Platz in seiner Klasse der U-18-Jährigen.

Drebber – Mit gerade einmal zehn Jahren führte ein Freund den Drebberaner zum Judo-Training nach Barnstorf. Heute zählt der 15-jährige Finn Luka Reddig zu einen der Anwärter auf einen Platz im Bundeskader des deutschen Judo-Teams.

Finn Luka Reddig aus Drebber gehört zu den Nachwuchssternchen im Judo-Sport. In diesem Jahr belegte der 15-jährige Schüler den fünften Platz innerhalb der Altersgruppe der unter 18-Jährigen bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig. Auch seine berufliche Zukunft will Reddig rund um die Kampfsportart gestalten.

Schon früh erkannte der leidenschaftliche Hobbykämpfer, dass die japanische Kampfsportart Judo ihn begeistert und er sich mehr mit den Techniken auseinandersetzen wolle. Nachdem Reddig ein halbes Jahr beim Judo-Verein der Samtgemeinde Barnstorf trainierte, wechselte der Hobbysportler zum Verein Judo Crocodiles in Osnabrück. Vier bis fünf mal in der Woche trainiert er dort, unter der Führung seines Trainers Teja Ahlmeyer, die verschiedenen Techniken und Fertigkeiten, die zum Judo-Sport gehören. „Neben den Würfen und Haltegriffen ist es auch wichtig, zu wissen, wie man richtig fällt, ohne sich zu verletzen“, erklärt Reddig.

Auszeichnung Kaderpferd

Beim Training konnte der Drebberaner schon früh überzeugen und erhielt auf die Nominierung des Trainerteams sowohl das Emblem des Kaderpferdchens sowie das Emblem des Kaderpferdes in der Altersgruppe der Unter-15-Jährigen verliehen. Nun strebt Reddig die Verleihung des Bundesadlers im Judosport an, die durch den Bundestrainer erfolgen würde. Bei der jährlich stattfindenden Prüfung zur Erteilung der verschieden gefärbten Gürtel, die den technischen Grad eines jeden Judo-Kämpfers ausdrücken, hat Reddig mittlerweile den braunen Gürtel erreichen können. Der nächst höhere Gürtel wäre der schwarze „Meistergürtel“, der in der Wertung ganz oben steht.

Die Kampfsportart Judo bezeichnet übersetzt den „sanften Weg“. Genau diesen Weg müssen die Kämpfer auf Turnieren finden, um den Kontrahenten „auf die Matte zu schicken“. Den jungen Anwärter auf einen Platz im deutschen Judo-Bundeskader zeichnen seine ausgewählten techniken aus. Dazu gehört die sogenannte „Uchimata-Technik“, bei der der Judokämpfer versucht, seinen Gegner mit einer gekonnten Kombination aus Wurf und Beinarbeit aus dem Gleichgewicht zu bringen und auf die Matte zu werfen. Auch die „Ura-Nage-Technik“ verwendet Reddig regelmäßig bei Wettkämpfen. Hierbei versucht er seinen Kontrahenten hochzuheben und mit sich selbst auf den Boden zu befördern. Mutter Manuela Reddig schätze an der Kampfsportart besonders den respektvollen Umgang: „Beim Wettkampf verbeugen sich die Teilnehmer vor und nach einem Kampf voreinander und begrüßen auch die Kampfrichter.“ Gemeinsam mit ihrem Mann Sven Reddig unterstützt sie ihren Sohn bei der Verwirklichung seiner sportlichen Träume. „Finn Luka hat etwas gefunden, in dem er besonders gut ist und jeder sucht in seinem Leben nach Bestätigung für das, was man gerne tut“, sagt Vater Sven Reddig.

Internationale Erfolge

Recht geben ihnen die internationalen Erfolge ihres Sohnes: in Russland belegte Finn Luka den ersten Platz. Auch in Polen, Kroatien und den Niederlanden konnte er durch seine Techniken überzeugen. Die letzten zwei Jahre wurde Reddig Vize-Landesmeister und auch Vize-Norddeutscher Meister. Dadurch hat er sich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, wo er in diesem Jahr den fünften Platz belegte. Vom Bundestrainer wurde der ambitionierte Kampfsportler bereits einige Male zum Training eingeladen.

Momentan muss Finn Luka Reddig, bedingt durch die Corona-Beschränkungen, von zuhause aus an seiner Kraft und Ausdauer arbeiten. Hierzu erhält der 15-Jährige Übungsanweisungen seines Trainers, ergänzt diese aber auch durch eigene Übungen, wie er erzählt.

In diesem Jahr steht der Realschulabschluss bei dem Kampfsportler an. Seine weiteren Pläne fokussieren sich auch für die Zukunft auf den Judosport. Reddig strebt das Absolvieren eines Freiwilligen Sozialen Jahres im Sport an, um auch im Anschluss sein Wissen an andere weitertragen zu können. - Edgar Haab