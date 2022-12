Gemeindefeuerwehr Barnstorf über Einsätze, Ausbildung und Digitalisierung

Von: Jannick Ripking

Sie ziehen nicht alle an einem Strang, sondern an einem Schlauch: Die Führungskräfte der Gemeindefeuerwehr Barnstorf (von links: Jan Bufe, Klaus Vehlber, Guido Schruth, Luke Boerrigter und Jens Kaesemeier) blicken zufrieden zurück und zuversichtlich voraus. © Jannick Ripking

Das Jahr 2022 geht zu Ende, 2023 steht schon vor der Tür: Zeit für die Gemeindefeuerwehr Barnstorf zurückzuschauen, aber auch den Blick nach vorn zu richten.

Barnstorf – „Ich wüsste nicht, dass wir schon einmal so viele Einsätze in einem Jahr hatten“, sagt Gemeindebrandmeister Guido Schruth mit Blick auf 2022. In diesem Jahr habe es allerdings auch drei große Unwetterlagen gegeben – mit vielen Sturmeinsätzen in kürzester Zeit für die Gemeindefeuerwehr Barnstorf. „Wenn wir die Unwetterlagen als jeweils einen Einsatz sehen, waren es insgesamt 130 Einsätze. Rechnen wir aber jede Alarmierung einzeln, dann sind wir bei weit über 200.“ Im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung blicken Führungskräfte der Gemeindefeuerwehr Barnstorf auf das Vergangene zurück und geben Ausblicke auf 2023.

Einsätze

2021 hatte die Feuerwehr das Glück, dass sie nicht einen Großeinsatz im Samtgemeindegebiet abzuarbeiten hatte. Seinerzeit mussten die Übungsdienste zum Großteil wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt werden. Schruth äußerte damals die Sorge, dass wichtige Handgriffe und Automatismen deswegen einzuschlafen drohten. Diese Angst hat er nicht mehr: „Alle Großeinsätze in diesem Jahr haben wir gut abgearbeitet.“ Drei waren es an der Zahl: „Das hat uns gezeigt, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert.“ Dass die Abläufe saßen, führt er auch darauf zurück, dass Dienste für die aktiven Einsatzkräfte wieder möglich waren und sind.

Ausbildung

Im kommenden Jahr will die Barnstorfer Gemeindefeuerwehr die Ausbildung ihrer Mitglieder auf Gemeindeebene verstärkt in den Fokus rücken. Durch die Corona-Krise gebe es einen großen Rückstau. Schruth: „Wir haben fast drei Jahre ausgesetzt. Das merkt man jetzt noch.“ In diesem Jahr gibt es 29 Teilnehmer für die Truppmann II-Ausbildung. Vor Corona waren es in der Regel jährlich zehn. Schruths Stellvertreter Jens Kaesemeier sagt dazu: „Unser Ziel ist schon, dass alle Einsatzkräfte ausgebildet werden können, und ich denke, das schaffen wir auch.“ Dabei vertraut er auf den Ausbilderstamm der Gemeindefeuerwehr. Er gibt jedoch auch zu bedenken: „Das bedeutet natürlich für die Ausbilder wieder einen Mehraufwand.“

Digitalisierung

Die Gemeindefeuerwehr aus Barnstorf treibt im kommenden Jahr die Digitalisierung voran. Kaesemeier erklärt: „In Zukunft läuft alles nur noch über eine Software.“ Diese nennt sich „FeuerOn“. Darüber werden sich die Führungskräfte in Zukunft organisieren. Berichte, Lehrgangspläne und -bescheinigungen, Mitgliederdaten und Ehrungen: „Es geht alles dort hin“, so der stellvertretende Gemeindebrandmeister. In seinen Augen spricht vor allem dafür, „dass ich dadurch auch eine absolut rechtssichere Datengrundlage habe“. Guido Schruth hält „FeuerOn“ für den richtigen Schritt: „Ich habe alles auf einen Blick.“ Allerdings müsse diese Datenbank auch gepflegt werden, damit sie einen Mehrwert bietet. „Der größte Aufwand besteht darin, neue Datensätze anzulegen und sich mit dem System vertraut zu machen“, erklärt Kaesemeier. Die Einarbeitung koste viel Zeit – gerade am Anfang. Wenn sich die Software aber etabliert hat, spart die Feuerwehr auch Zeit durch sie.

Feuerwehrbedarfsplan

Seit 2020 gibt es einen Feuerwehrbedarfsplan in der Samtgemeinde Barnstorf. Darin ist von einem unabhängigen Gutachten unter anderem festgelegt beziehungsweise empfohlen worden, welche Fahrzeuge und Geräte für die Einsätze notwendig sind. Mit fast drei Jahren Abstand auf die Entscheidung sagt Guido Schruth: „Ich denke, der Feuerwehrbedarfsplan war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.“ Wenngleich er auch ein „harter Einschnitt war und uns sicherlich auch bedauerlicherweise ein paar Kameraden gekostet hat“. Auch wegen des Bedarfsplans sind Ortsfeuerwehren zusammengelegt worden. „Aber am Ende des Tages war diese Entscheidung alternativlos“, sagt Schruth.

Durch den Bedarfsplan sei die Anschaffung größerer Fahrzeuge vereinfacht worden: Die Ortsfeuerwehren Barnstorf und Drentwede bekommen jeweils ein großes HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug). Nach Eydelstedt kommt ein großes TLF (Tanklöschfahrzeug). „Die vergangenen Einsätze haben gezeigt, dass wir diese Fahrzeuge auf jeden Fall brauchen“, meint Schruth. In diesem Zuge bedanken er und die anderen Führungskräfte sich bei der Verwaltung und der Politik für die gute Zusammenarbeit. „Es ist ein angenehmes Arbeiten auf Augenhöhe“ berichtet Kaesemeier.

Jugendfeuerwehr

Die Gemeindejugendfeuerwehr Barnstorf hat derzeit 79 aktive Mitglieder. „Wir konnten die Zahl des Vorjahres also halten“, sagt Gemeindejugendfeuerwehrwart Luke Boerrigter. Doch es gab auch schon einmal mehr Jugendliche bei der Feuerwehr. „Wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht da, wo wir sein wollen“, sagt er. Erfreut zeigt er sich aber darüber, dass immer mehr Mädchen den Weg in die Jugendfeuerwehr finden: „Bei uns sind mittlerweile 30 dabei.“ Tendenz steigend: „Dahin geht der Trend, und das ist auch gut so“, meint Boerrigter. Gemeindebrandmeister Guido Schruth ergänzt: „Das gilt, Gott sei Dank, auch für die Einsatzabteilung.“

Statistiken Einsatzabteilung Aktive Mitglieder: 394

Gesamteinsätze: 130

Fehlalarme Brandmeldeanlage: 13

Großbrände: 3

Sturmeinsätze: 3 Jugendfeuerwehr Aktive Mitglieder: 79

Dienststunden: 812

Regulärer Dienst: 371

Vor- und Nachbereitung: 253

Fortbildungen und Sitzungen: 188