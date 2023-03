Feuerwehr verhindert Vollbrand: Wahrscheinlich Brandstiftung in Drebber

Von: Jannick Ripking

Feuerwehreinsatz nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in Drebber. © Feuerwehr

Ein leer stehendes Wohnhaus ist am frühen Freitagmorgen, 24. März, wahrscheinlich zum Ziel von Brandstiftern geworden. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle.

Drebber – Zufall oder Brandstiftung? In Drebber hat am frühen Freitagmorgen an der Dorfstraße ein leer stehendes Wohnhaus gebrannt. Die Besonderheit, die eine zufällige Ursache nahezu ausschließt: In drei verschiedenen Räumen gab es zeitgleich drei verschiedene Brandherde.

Feuerwehr kann Vollbrand des Hauses verhindern

Die Polizei in Diepholz schließt ein Unglück als Ursache zwar noch nicht endgültig aus, weil die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, hält eine Brandstiftung aber für sehr wahrscheinlich. „Es ist einfach nicht normal, dass es in einem Haus gleichzeitig mehrere voneinander unabhängige Feuer gibt“, sagt Polizeisprecherin Anne Friedrich. „Das ist schon sehr verdächtig.“ Einen „konkreten Täterverdacht“ gebe es allerdings noch nicht.

„Es ist einfach nicht normal, dass es in einem Haus gleichzeitig mehrere voneinander unabhängige Feuer gibt.“

Die Alarmierung der Ortsfeuerwehren Drebber und Cornau sowie der Einsatzleitung Ort (ELO) Barnstorf erfolgte um 4.12 Uhr. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude noch nicht in Vollbrand, teilt Einsatzleiter und Gemeindebrandmeister Guido Schruth auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung mit. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr kam es auch nie zu einem Vollbrand des Wohnhauses. „Wir hatten das Feuer sehr schnell unter Kontrolle“, so Schruth.

Es blieb beim Entstehungsbrand. Die drei Brandherde machten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte unter Atemschutz in der rechten und linken Gebäudehälfte aus. Außerdem brannte ein ebenerdiger Kellerzugang aus Holz. „Im Keller selbst gab es kein Feuer“, erklärt der Einsatzleiter. Die Einsatzkräfte suchten das Gebäude mittels Wärmebildkamera nach weiteren Glutnestern ab.

Brandmittelspürhund durch sucht das Haus in Drebber

Nachdem das Feuer gelöscht war, machte sich die Feuerwehr auf Personensuche. „Das war nach dem Brand unser Schwerpunkt, weil kein Besitzer vor Ort war“, erklärt Schruth. „Wir wussten also nicht, ob noch jemand im Gebäude ist. Deswegen haben wir die Ortsfeuerwehr Aschen nachalarmiert, um genügend Atemschutzgeräteträger für die Suche in Reserve zu haben.“

Als die Einsatzkräfte sicher sein konnten, dass sich in dem Wohnhaus keine Personen befanden, stand ab 5.20 Uhr für die Feuerwehr der Rückbau an. Gegen 6 Uhr war der Einsatz in Drebber für die insgesamt 67 Feuerwehrkräfte zu Ende.

Die Ermittlungen der Polizei laufen indes weiter. Bis zum Mittag waren Beamte vor Ort, um Hinweise zu finden, die den dringenden Verdacht auf Brandstiftung bestätigen können. „Auch ein Brandmittelspürhund war im Einsatz“, sagt Polizeisprecherin Anne Friedrich. Ergebnis: offen.

Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit 5 000 Euro an.

Zeugen gesucht Die Polizei hofft auf Hinweise zum Sachverhalt. Sie ist erreichbar unter 05441 / 9710.