Feuerwehr rettet vier Personen bei Wohnungsbrand in Barnstorf das Leben

Von: Johannes Nuß

Bei einem Brand in der Samtgemeinde Barnstorf mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr vier Personen aus einer brennenden Wohnung retten. Der Rauch hatte den Fluchtweg abgeschnitten. © Nord-West-Media TV

Die Feuerwehr Diepholz hat in der Nacht zu Samstag vier Menschen aus einer brennenden Wohnung in Barnstorf gerettet. Alleine hätten sie die Wohnung nicht verlassen können.

Barnstorf – Einsatz für die Kreisfeuerwehr Diepholz in der Nacht von Freitag auf Samstag, 11. Februar 2023: Gegen 00:15 am frühen Samstagmorgen wurden die Einsatzkräfte zu einem Wohnungsbrand in der Samtgemeinde Barnstorf gerufen. Rauch hatte den Bewohnern den Fluchtweg abgeschnitten, sodass die Einsatzkräfte insgesamt vier Personen das Leben retten musste.

Als die ersten Kräfte eintrafen war die Situation recht brisant, berichtet das Online-Portal Nord-West-Media TV. Die vier Bewohner hätten sich noch in einen Raum im Obergeschoss zurückziehen können, der nicht vom Rauch betroffen war, heißt es. Feuerwehrkräfte retteten die Personen schließlich über eine Steckleiter aus dem Fenster im ersten Obergeschoss.

Nachdem man sich zunächst mit der Menschenrettung beschäftigt hatte, ging man danach sofort in die Brandbekämpfung über. Unter schwerem Atemschutz gingen die Einsatzkräfte in das Gebäude vor und konnten den Brand in einem Zimmer im Obergeschoss zum Glück schnell unter Kontrolle bringen, bevor dieser sich noch weiter ausbreitete.

Die geretteten Personen wurden währenddessen vom Rettungsdienst gesichtet und versorgt, blieben aber augenscheinlich unverletzt und mussten nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Durch die Rauchgase ist das Haus zunächst nicht bewohnbar, wann die Bewohner wieder darin zurückkehren können, ist unklar. Ebenso unklar ist, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Polizei hat noch in der Nacht die ersten Ermittlungen aufgenommen.