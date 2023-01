Und plötzlich war das Fahrzeug weg: Hans-Hermann Lange hört als Drentwedes Ortsbrandmeister auf

+ © Jannick Ripking Hans-Hermann Lange bleibt der Ortsfeuerwehr Drentwede erhalten. Nach seinem Ausscheiden als Ortsbrandmeister will dem Zeugwart der Wehr verstärkt unter die Arme greifen. © Jannick Ripking

Hans-Hermann Lange hört als Drentwedes Ortsbrandmeister auf. In seiner 15-jährigen Amtszeit hat er viel erlebt. Im Rückblick spricht er über bleibende Erinnerungen.

Drentwede – 15 Jahre lang war er der Chef der Drentweder Ortsfeuerwehr. In dieser Zeit hat Hans-Hermann Lange einiges erlebt: Schwere Brände, ein Fahrzeug, das plötzlich stillgelegt wurde, aber auch viele schöne und kameradschaftliche Momente mit den Drentweder Einsatzkräften. Jetzt macht er seinen Stuhl als Ortsbrandmeister frei. Im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung blickt Hans-Hermann Lange noch einmal zurück.

Der scheidende Ortsbrandmeister ist 63 Jahre alt. „Das ist der Hauptgrund, weshalb ich aufhöre“, erklärt Lange. Es sei nun an der Zeit, der jüngeren Generation das Ruder zu überlassen. „Ich wollte eigentlich schon vor drei Jahren aufhören“, sagt er, „aber damals hat sich noch kein Nachfolger finden lassen.“ Also entschied er sich, sich ein noch letztes Mal zur Wahl des Ortsbrandmeisters aufstellen zu lassen. Die Amtsperiode für diesen Posten läuft für gewöhnlich über sechs Jahre. „Deswegen wäre ich theoretisch noch für drei weitere Jahre vereidigt“, sagt Lange. Doch anders als 2020 steht jetzt ein Nachfolger in den Startlöchern.

Wenn die Drentweder Einsatzkräfte heute Abend während der Jahreshauptversammlung ihren neuen Ortsbrandmeister wählen, wird mit höchster Wahrscheinlichkeit der Name Tobias Kölpin fallen. Er ist aktuell Langes Stellvertreter. Dass er als neuer Chef der Ortsfeuerwehr zur Wahl stehen wird, ist kein Geheimnis. „Wir haben uns im Kommando lange damit beschäftigt, wer mein Nachfolger werden könnte“, sagt Lange. Es habe sich herauskristallisiert, dass Kölpin die richtige Person für diesen Job ist.

Bevor die Wahl in trockenen Tüchern ist, richtet sich Hans-Hermann Langes Blick aber noch einmal zum Gewesenen. Dabei gilt sein Dank insbesondere den Feuerwehrleuten aus Drentwede: „Die Kameraden haben mich immer gut unterstützt. Unser Verhältnis war immer super.“ Auch auf die Altersabteilung aus Drentwede sei jederzeit Verlass gewesen. Lange: „Sie sind eigentlich immer dabei.“

Abseits der Kameradschaft bleibt Lange natürlich auch so mancher Einsatz im Gedächtnis. Er erinnert an einen Großbrand in Drentwede aus dem Jahr 2012: „Da stand ein Gebäude am Heideweg in Vollbrand.“ Er bedauert noch heute, dass „wir eine Person nicht retten konnten.“ Sie starb in den Flammen. Vorwürfe macht sich der 63-Jährige deswegen nicht, denn „wir haben alles daran gesetzt, den Tod zu verhindern.“ Wenn das nicht gelingt, können solch traurige Erlebnisse auch zum Leben eines Ortsbrandmeisters dazugehören. Dennoch: „Das war natürlich ein Schock. So etwas vergisst man nicht.“

Eine andere Sache, die Lange so schnell nicht mehr aus seinem Kopf bekommt: Plötzlich hatte die Ortsfeuerwehr Drentwede ein Fahrzeug weniger. Das war im Jahr 2017. „Wir mussten unser LF 16 (Anm.d.Red.: LF 16 steht für ein Löschgruppenfahrzeug mit einer Feuerwehrpumpe, die bei 800 bar 1 600 Liter Wasser fördern kann.) aus dem Nichts abgeben“, sagt Lange. Wegen eines Risses im Fahrzeuggestell sei das LF von der Prüfstelle stillgelegt worden. „Das war ein herber Verlust“, kommentiert er. Noch heute trauert er dem Fahrzeug manchmal nach: „Das LF 16 war für uns schon eine Hausnummer.“

Ersatz musste her: „Ich bin mit Gemeindebrandmeister Guido Schruth zum Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers gegangen“, erzählt Lange. Dieser habe ihm sofort zugesichert, dass es ein neues LF geben wird. „Das hat wirklich sehr gut über den kurzen Dienstweg funktioniert“, lobt der noch amtierende Ortsbrandmeister. Aber es dauerte trotzdem etwa ein halbes Jahr, bis das neue Fahrzeug in Drentwede ankam. „In dieser Zeit haben wir zum Glück nicht stark gelitten“, meint Lange, „weil es keine großen Einsätze gab.“

15 Jahre als Ortsbrandmeister von Drentwede gehen nun für Hans-Hermann Lange zu Ende. Während seiner Amtszeit habe sich einiges geändert – nicht nur im Hinblick auf die Feuerwehrtechnik. „Die Büroarbeit ist im Laufe der Zeit definitiv mehr geworden – sowieso das ganze Drumherum“, berichtet er und verweist dabei auf die fortschreitende Digitalisierung: „Heute ist ein PC unabdingbar, früher ging es auch noch ohne. Das heißt aber nicht, dass es dadurch schlechter ist als damals.“

Der Feuerwehr bleibt Lange erhalten. „Ich höre nicht komplett auf“, sagt er schmunzelnd. Welche Aufgaben er in Drentwede übernehmen wird, stehe noch nicht abschließend fest. Eine Sache hat er sich aber schon jetzt auf die Fahne geschrieben: „Ich möchte unseren Zeugwart in Zukunft mehr unterstützen.“