Feuerwehr hat Flächenbrand schnell im Griff

+ Fast 80 Kräfte waren in Mäkel im Einsatz. Foto: Speckmann

Mäkel – Sechs Feuerwehren aus der Samtgemeinde Barnstorf rückten am Donnerstagabend mit einem Großaufgebot in Mäkel an. Fast 80 Kräfte waren bei dem Flächenbrand im Einsatz. Als die ersten Kameraden aus Barnstorf gegen 19.45 Uhr eintrafen, stand das abgeerntete Getreidefeld bereits im Flammen. Durch den Wind bereitete sich das Feuer auf einer Fläche von gut einem Hektar aus. Dabei wurden mehrere Strohballen und auch eine angrenzende Baumreihe erfasst. Dank des schnellen Eingreifens war die Gefahr aber schnell gebannt. Neben den Tanklöschfahrzeugen konnten die Einsatzkräfte auf einen Unterflurhydranten zurückgreifen, der sich in unmittelbarer Nähe des Feldes befindet. Laut Feuerwehr-Pressesprecher Klaus Vehlber wurden aufgrund der Trockenheit und der damit verbundenen Brandgefahr frühzeitig mehrere Wehren alarmiert. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Dreeke-Mäkel, Barnstorf, Cornau, Drebber, Düste und Drentwede. Die Einsatzleitung hatte Ortsbrandmeister Sven Fehner. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine näheren Angaben machen. sp