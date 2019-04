Dichte Rauchwolken: Feuer frisst sich durchs Goldenstedter Moor

Dichte Rauchwolken steigen am Montagmittag über dem Goldenstedter Moor auf. Auf einer Fläche von rund drei Hektar frisst sich das Feuer durch die trockene Landschaft.

Barnstorf/Goldenstedt – Mehr als 200 Feuerwehrkräfte aus den Landkreisen Vechta und Diepholz sind im Einsatz, um den Moorbrand in dem grenzübergreifenden Gebiet zwischen Barnstorf und Goldenstedt zu löschen. Die Ursache des Brandes ist zurzeit noch unklar, die Alarmierung erfolgte gegen 13 Uhr. Laut Angaben der Polizei brennt das Feuer nur oberflächlich.

„Aufgrund des böigen Windes hat sich das Feuer sehr schnell ausgebreitet“, berichtet Reinhard Ahlers, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr des Landkreises Diepholz. Der Rauch ist kilometerweit zu sehen.

Keine Personen in Gefahr

Der Schwerpunkt der Löscharbeiten konzentriere sich momentan auf den Bereich der Gemeinde Goldenstedt. Aber aufgrund des Windes würden die Einsatzstellen mehrfach wechseln, so Ahlers weiter. Personen sind nicht in Gefahr, auch Tierhaltung gibt es in dem Gebiet nicht. Aber das Feuer lasse einen großen Natur- und Umweltschaden erwarten. Die Löscharbeiten werden noch mehrere Stunden andauern.

Mehr Rücksicht gewünscht

Nach Angaben des Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes in Niedersachsen, Karl-Heinz Banse, stellen Moorbrände die Einsatzkräfte immer wieder vor besonders schwere Herausforderungen. „Dort kann sich das Feuer metertief in den Boden fressen, da wird das Löschen schwierig“.

Mit Blick auf die Trockenheit wünscht er sich von der Bevölkerung Rücksicht: „Gerade in den Wald- und Moorgebieten sollte man nicht Rauchen und auch keine Fahrzeuge abstellen.“

