Feuer breitet sich in der Decke aus

Einsatzkräfte bekommen abendlichen Gebäudebrand in Drebber schnell unter Kontrolle

+ Mehrere Einsatzkräfte erkundeten die Lage in dem Wohnhaus nahe des alten Bahnhofes in Drebber. Foto: Speckmann

Drebber – Etwa 40 Feuerwehrkräfte waren am Montagabend bei einem Brand an der Straße „Am Bahnhof“ in Drebber im Einsatz. Durch das schnelle Eingreifen hielt sich der Schaden in Grenzen. Menschen wurden bei dem Feuer in dem Wohngebäude, in dem laut Polizeiangaben 15 Personen gemeldet sind, nicht verletzt.