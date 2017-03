Festnahme in Drentwede: Ex-Polizist erwischt Einbrecher 

Drentwede - Drentwede. Einem pensionierten Polizeibeamten ist es zu verdanken, dass am Freitagmorgen in Drentwede drei Einbrecher festgenommen werden konnten.

Der Frau des früheren Beamten waren gegen 9 Uhr in der Nähe ihres Hauses drei Männer aufgefallen, berichtete die Polizei Diepholz. Dieses Trio wollte sich der Pensionär näher anschauen und setzte sich auf sein Fahrrad.

Seine Beruferfahrung täuschte ihn nicht: Die drei Männer stiegen in ein Wohnhaus an der Heinestraße ein. Das dokumentierte der Ex-Polizeibeamte durch ein Foto mit seinem Handy und rief seine aktiven Kollegen an. Kurze Zeit später konnte der Zeuge noch fotografieren, wie die Täter aus dem Haus kamen, an dem eine Scheibe eingeschlagen war.

Etwa zur gleichen Zeit kam ein Streifenwagen aus Barnstorf am Tatort an. Als die drei Täter das Polizeifahrzeug sahen, flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Die beiden Streifenbeamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf, jeder konnte einen Täter festnehmen.

Der dritte blieb zunächst verschwunden. Doch mit Hilfe weiterer Beamter, eines Hubschraubers und von Hundeführern konnte auch dieser Tatverdächtige schließlich gefasst werden. Er hatte sich in einer Scheune versteckt.

Mehrfachtäter geschnappt

Die Festgenommenen sind laut Polizei 41 und 42 Jahre alt. Gegen einen von ihnen - ein polnischer Staatsbürger - lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier wegen schweren Raubes sowie ein weiterer Haftbefehl aus Bremen vor. Der Mann wird voraussichtlich die nächsten vier Jahre im Gefängnis verbringen.

Ein zweiter Täter legte der Polizei einen gefälschten Ausweis vor. Eine kurzfristige Auswertung seiner Fingerabdrücke über das Bundeskriminalamt ergab aber die wahre Identität es Mannes: Er stammt aus Litauen, hatte in Deutschland zwei Jahre im Gefängnis gesessen und war erst kürzlich entlassen worden.

In der Nähe des Tatortes hatte der pensionierte Polizeibeamte noch einen weißen Nissan Kastenwagen mit Braunschweiger Kennzeichen beobachtet. Ermittlungen ergaben, dass die beiden Inssassen zu dem Einbrecher-Trio gehörten. Das Fahrzeug wurde am Nachmittag in Braunschweig aufgefunden.

ej

Rubriklistenbild: © dpa