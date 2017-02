Motorsportclub Barnstorf: „Es fehlt uns das Personal“

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Die glorreichen Zeiten des Motorsportclubs (MSC) Barnstorf sind vorbei. Große Wettbewerbe auf zwei oder vier Rädern, wie einst auf dem Übungsplatz in Rechtern, sind Geschichte. Auch das einst so beliebte Oldtimertreffen hat vorerst ausgedient.

Es findet in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge nicht statt. Kurzum: Es herrscht Flaute in dem rund 90 Mitglieder zählenden Verein. Hoffnung macht lediglich eine Gruppe aus Delmenhorst, die ihren Auto-Trial-Sport in Zukunft unter Barnstorfer Flagge betreiben möchte.

Die Resonanz bei der Jahreshauptversammlung war sinnbildlich für die aktuelle Situation im Club. Nur zwölf Mitglieder kamen ins Hotel Roshop, um die üblichen Regularien abzuwickeln. Die Wahlen gingen schnell über die Bühne. Zweiter Vorsitzender Dieter von Anken, Schatzmeister Hartmut Villbrandt, Schriftführerin Inka Heuer sowie Beisitzer und Verkehrsreferent Torben Streit wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Der Bericht des Vorsitzenden Friedrich „Hasso“ Meyer fiel wesentlich kürzer aus als früher. Das war keine Überraschung, denn die Aktivitäten im vergangenen Jahr hielten sich in Grenzen. Die Barnstorfer starteten im Schulterschluss mit Partnerclubs zwei Trial-Veranstaltungen in Brüggen und Schinna. Im Rahmen der Verkehrserziehung betreuten die Motorsportfreunde wieder Fahrradturniere an vier Schulen. Darin waren mehr als 400 Kinder eingebunden.

Oldtimertreffen nicht durchführbar

„Es fehlt uns das Personal“, erklärte der Vorsitzende mit Blick auf das 13. Oldtimertreffen, das im Mai 2016 aus organisatorischen Gründen kurzfristig gestrichen wurde. Das sorgte für Unmut bei einigen Oldtimerfreunden. Sie hatten von der Absage nichts erfahren und sich umsonst auf den Weg in den Hunte-Flecken gemacht. Die Pforten des Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrums (BUEZ) waren geschlossen.

Dabei hatte sich das idyllische Gelände am Bremer Dreh in den Vorjahren als idealer Schauplatz erwiesen und wurde von Oldtimerfreunden in den höchsten Tönen gelobt. Aber unbeständiges Wetter und Konkurrenzveranstaltungen hätten den Ausrichtern immer mehr zu schaffen gemacht, stellte Vorsitzender Meyer rückblickend fest. Die Resonanz an Ausstellern und Besuchern sei immer mehr zurückgegangen.

Mit der Familienfahrt fiel eine weitere Veranstaltung ins Wasser. Die gesellige Tour auf vier Rädern, verbunden mit Geschicklichkeitsspielen und Quizfragen, hatte erst vor einigen Jahren eine erfolgreiche Wiedergeburt gefeiert. Mehr als 20 Mannschaften gingen bei der Neuauflage 2011 an den Start. Im Jahr 2015 waren es nur noch sechs Teams. In der letzten Saison fehlte es dann an Organisatoren. Für dieses Jahr nahm der Vorstand die Aktion erst gar nicht in den Terminkalender auf.

Zukunft für den Auto-Trial

+ Der Vorsitzende des Motorsportclubs Barnstorf, Friedrich Meyer (l.), begrüßte Neuzugang Frank Schroeder (3.v.l.) und gratulierte den gewählten und geehrten Mitgliedern (v.l.): Renate Villbrandt, Torben Streit, Dieter von Anken und Inka Heuer. © Speckmann Eine Zukunft dürfte das Auto-Trial haben, angekurbelt durch die langjährigen Freunde aus Delmenhorst. Der dortige Club „Mash“ („Mit Anlauf schnell hoch“) will sich mit einem halben Dutzend Fahrern dem heimischen Motorsportclub anschließen und bekommt damit die Möglichkeit, in der Wertung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) zu fahren. Dem Dachverband gehören die Delmenhorster selbst nicht an. Vorteil für die Barnstorfer: Sie bekommen zusätzliche aktive Mitglieder.

„Alles ganz nette Leute“, stellte „Mash“-Vertreter Frank Schroeder bei seinem Besuch in Barnstorf fest. Er freute sich auf die enge Zusammenarbeit. Die Wahl zum Kassenprüfer nahm er bei dieser Gelegenheit gerne an. Der Termin für das nächste gemeinsame Auto-Trial wurde gleich bekannt gegeben: Die Veranstaltung geht am 9. und 10. September in Werlte über die Bühne.

Den Abschluss der Versammlung bildete die Ehrung von treuen Mitgliedern. Renate Villbrandt erhielt eine Urkunde für 25-jährige Zugehörigkeit. Helmuth Driesen und Marc Windhorst, die seit 20 beziehungsweise 30 Jahren dem Verein angehören, waren nicht anwesend. Lobende Erwähnung fand die Auszeichnung von Peter Rumpfkeil aus Drentwede. Der Ehrensportleiter des ADAC Weser-Ems erhielt im Januar die Ewald-Kroth-Medaille in Gold mit Diamant.