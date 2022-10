The Voice of Germany: Barnstorfer Ayham tritt in den Sing-Offs an

Von: Jannick Ripking

Ayham bei den Sing-Offs: Wenn er diese Runde von „The Voice of Germany“ übersteht, ist er im Halbfinale der Fernsehshow. © ProSieben / SAT.1 / Claudius Pflug

Er ist nur noch einen Schritt von den Live-Shows entfernt: Der Barnstorfer Ayham tritt am Freitag, 21. Oktober, bei The Voice of Germany in Sat.1 in den Sing-Offs an.

Barnstorf / Berlin – Nur noch ein Schritt bis in die Live-Shows. Ayham Fayad aus Barnstorf überstand die Blind Auditions, setzte sich in den Battles durch und steht nun in den Sing-Offs von The Voice of Germany. Wenn er diese Runde übersteht, tritt er im Halbfinale live in Berlin auf. Nach seinem letzten Auftritt haben ihn die Coaches in den Kreis der Favoriten gehoben. Ob er dieser Rolle gerecht werden kann, erfahren die TV-Zuschauer am Freitag, 21. Oktober, ab 20:15 Uhr im Sat.1-Programm.

The Voice of Germany: Viel Lob für Ayham aus Barnstorf bei den Battles

Juror Peter Maffay bezeichnete den jungen Barnstorfer in den Battles als einen „Mördersänger“. Und Mark Forster meinte, dass der 20-Jährige zu den Besten der Show überhaupt gehören kann. Viel Lob für Ayham. Zu viel? Der Druck auf Ayham hat sich dadurch jedenfalls nicht verringert. „Ich fühle mich natürlich geschmeichelt“, sagt der Musiker im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Die neue Favoritenrolle sei für ihn aber auch „eine Herausforderung, mich selbst an meine eigenen Limits zu pushen“.

In die Sing-Offs von The Voice haben es insgesamt 40 Talente geschafft – zehn je Coach. Ayham ist einer von ihnen. Sie wurden in Dreier- oder Vierergruppen aufgeteilt. Nur ein Talent pro Gruppe schafft es ins Halbfinale. Aus dem Team von Stefanie Kloß, zu dem auch Ayham gehört, sind neben dem Barnstorfer nur noch die Talente Paul Seifert und Luan Huber nicht in den Sing-Offs angetreten. Sie bilden am Freitag, 21. Oktober, die letzte Gruppe aus dem Team von Stefanie Kloß.

The Voice: Ayham schließt Freundschaften im Team Stefanie Kloß

„Wir waren ein bisschen enttäuscht, als wir erfahren haben, dass wir in einer Gruppe sind“, erzählt Ayham. Denn er, Paul und Luan haben sich schon vor den Sing-Offs kennengelernt und angefreundet. „Wir sind ja alle in dem Team von Stefanie“, erklärt der Barnstorfer. „Wenn man dann weiß, dass zwei Personen nicht weiterkommen, ist das schwierig.“ Deswegen sei die Vorbereitung auf die Sing-Offs für Ayham intensiv und besonders gewesen.

Das Trio hat viel Zeit miteinander verbracht. „Wir haben zusammen geprobt und uns gegenseitig Tipps gegeben“, berichtet Ayham und verrät schon jetzt: „Meine Gruppe ist sehr stark. Jeder hätte es verdient, in der Show weiterzukommen.“

Durch die viele gemeinsame Zeit sind die drei Talente zusammengewachsen, echte Freundschaften haben sich entwickelt. „Wir sind sogar alle gleichzeitig krank geworden, weil wir so viel zusammen abgehangen haben“, erzählt Ayham. Und noch heute stehen sie in Kontakt – bei den Sing-Offs handelt es sich um Aufzeichnungen, die schon einige Zeit im Kasten sind. „Wir schreiben viel, reden und telefonieren“, sagt der 20-Jährige. Er ist sich sicher, dass diese Freundschaften auch nach The Voice bestehen bleiben.

Ich kann mich an meinen Auftritt gar nicht erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ich war zwar da, aber ich war nicht ich selbst.

Über seinen eigenen Auftritt bei den Sing-Offs sagt Ayham: „Ich kann mich an meinen Auftritt gar nicht erinnern, wenn ich ehrlich bin.“ Er sei wie eine andere Person gewesen, als er auf der Bühne stand: „Ich war zwar da, aber ich war nicht ich selbst.“ Welchen Song er am Freitag bei Sat.1 singen wird, verrät er nicht, aber er sagt, dass er für das Lied ein eigenes Arrangement – eine eigene Interpretation – erarbeitet hat. „Das war deswegen für mich ein sehr emotionaler Auftritt. In dieser Performance habe ich persönlich am meisten gefühlt im Vergleich zu den anderen beiden Auftritten.“

The Voice: Kann Ayham seine gesangliche Handbremse lösen?

Bei den Battles von The Voice of Germany forderte Mark Forster Ayham auf, seine gesangliche Handbremse zu lösen. „Ich wusste ganz genau, was er meinte“, sagt Ayham. Jeder Musiker habe am Anfang diese eine Sache, die ihn hemmt, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Diese Kritik von Forster habe er sich zu Herzen genommen und versucht, sie in den Sing-Offs umzusetzen. Generell freut sich Ayham über konstruktive Kritik, weil er daraus lernen kann. „Ich kann nicht konstant bleiben. Ich muss mich entwickeln“, meint der Barnstorfer.

Ayham kennt den Ausgang der Sing-Offs bereits. Alle anderen erfahren frühestens am Freitag, 21. Oktober, ob seine Reise bei The Voice of Germany weitergeht. Egal wie es ausgeht, sagt Ayham schon jetzt: „Ich glaube, die Freundschaften, die ich bei The Voice geschlossen habe, sind schon jetzt stärker als das musikalische Erlebnis.“