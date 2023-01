Fast 500 Betreuungsplätze

+ © Reckmann / Archiv Die Kita Arche Noah in Drentwede ist eine von bald neun Kitas in der Samtgemeinde Barnstorf. Die Anmeldung für das Kita-Jahr 2023/2024 hat begonnen. © Reckmann / Archiv

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jannick Ripking schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Anmeldung für das neue Kita-Jahr in der Samtgemeinde Barnstorf startet. Es gibt fast 100 Plätze mehr als im Vorjahr.

Barnstorf – Fast 100 Plätze mehr als im Vorjahr: In der Samtgemeinde Barnstorf ist mit Beginn dieses neuen Jahres auch Anmeldung für das Kita-Jahr 2023/24 gestartet. In bald neun Kindertagesstätten und bei mehr als zehn Kindertagespflegepersonen kann die Samtgemeinde beinahe 500 Plätze zur Kindertagesbetreuung anbieten. Die Anmeldefrist endet am 31. Januar. Aber kein Grund zur Eile: Die Vergabe der Plätze läuft dabei nach bestimmten Vorgaben und nicht nach dem Windhundprinzip.

Dennoch: Die Anmeldefrist ist unbedingt einzuhalten, da ein Aufnahmegremium über die Platzvergabe entscheidet. Dabei ist es egal, wann die Anmeldungen eingereicht wurden, da es seit 2017 neun feste Vergabekriterien gibt (siehe Infobox). Dabei ist die Gewichtung vom ersten zum letzten abfallend. Anmeldungen, die allerdings zu spät eingehen, können nur noch berücksichtigt werden, wenn noch nicht alle Plätze belegt sind. Die Verwaltung hofft, dass sie bis zum 1. April eine verbindliche Zusage beziehungsweise Absage über einen Betreuungsplatz erteilen kann. Im Falle einer Absage bleibe so für die Eltern noch genügend Zeit, eine Alternative zu suchen und zu finden.

Die Vergabekriterien 1. Kriterium: Vorschulkinder. Dazu zählen auch sogenannte Kann-Kinder, die im Folgejahr nicht schulpflichtig sind, deren Einschulung die Eltern aber wünschen.

2. Kriterium: Kinder Alleinlebender, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, Schul- oder Hochschulausbildung befinden oder an Maßnahmen zur Eingliederung am Arbeitsmarkt teilnehmen.

3. Kriterium: Kinder, von denen beide Sorgeberechtigten einer Erwerbstätigkeit nachgehen, sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, Schul- oder Hochschulausbildung befinden oder an Maßnahmen zur Eingliederung am Arbeitsmarkt teilnehmen.

4. Kriterium: Kinder, bei denen der Allgemeine Sozialdienst des Landkreis-Fachdienstes Jugend einen besonderen Erziehungs- und Förderungsbedarfes feststellt.

5. Kriterium: Kinder, bei dessen Sorgeberechtigten eine Krankheit oder Behinderung vorliegt.

6. Kriterium: Kinder, deren Geschwister bereits in einer Kita betreut werden.

7. Kriterium: Kinder, bei denen ein Sorgeberechtigter erwerbstätig oder in Ausbildung ist oder einer Maßnahme zur Eingliederung am Arbeitsmarkt teilnimmt, während der andere Sorgeberechtigte arbeits- oder beschäftigungssuchend ist.

8. Kriterium: Kinder, von denen beide Sorgeberechtigten arbeits- oder beschäftigungssuchend sind. Gleiches gilt, wenn das Kind nur mit einem Sorgeberechtigten zusammenlebt.

9. Kriterium: Das Geburtsdatum. Wenn andere Kriterien identisch sind, dann erhalten generell ältere Kinder den Vorrang vor jüngeren Kindern.



Die Kitas in der Samtgemeinde Barnstorf nehmen die Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr, das im August beginnt, entgegen. Bei den Krippen ist es die Verwaltung. Dort nimmt die Samtgemeinde die Anmeldungen entgegen. Entsprechende Anmeldeformulare für die Kitas sind in den Einrichtungen erhältlich. Die Verwaltung rät Eltern, vor der Anmeldung des Kindes ein Telefonat mit der Wunsch-Kita zu führen, um die Betreuungsmöglichkeiten abzuklären. Die Anmeldungen für alle Krippen nimmt Claudia Schulz vom Familien- und Kinderservicebüro entgegen. Das Anmeldeformular ist auf der Homepage der Samtgemeinde Barnstorf unter www.barnstorf.de/familie-soziales/kinderbetreuung/ zu finden.

Alle Einrichtungen bieten eine Betreuung von mindestens vier Stunden an, teilt die Samtgemeinde Barnstorf in einer Pressenotiz mit. Eltern, die darüber hinaus einen verlängerten Bedarf an Betreuung haben – zum Beispiel wegen Berufstätigkeit oder Ausbildung – müssen diesenentsprechend nachweisen. Eltern, die zusätzliche Betreuungszeiten in den Kindergärten oder Krippen benötigen, sollen das den Einrichtungen oder dem Familien- und Kinderservicebüro melden. Bei einem gleichzeitigen Bedarf von mindestens fünf Eltern können die Betreuungszeiten erweitert werden.

Die spezifischen Angebote der neun Einrichtungen sind auf der Homepage der Samtgemeinde zu finden. Weitere Informationen erteilen die Leitungen der Einrichtungen telefonisch. Die Samtgemeinde Barnstorf weist ausdrücklich darauf hin, dass kein Anspruch auf die Aufnahme in eine bestimmte Einrichtung besteht.

Ansprechpartner DRK-Kita Holzwurm in Barnstorf, Leiterin Nadja Packschies, Tel. 05442/91185

DRK-Kita Villa Kunterbunt in Barnstorf, Leiterin Sarah Rösel, Tel. 05442/8288

DRK-Kita Hand in Hand im Buez in Barnstorf, Leiter Maurice Przystawik, Tel. 0151 / 61580116

Kita Die kleinen Strolche in Barnstorf,Leiterin Randa El-Haje, Tel. 05442/8055865 Ev.-luth. Kita Thriburi in Drebber, Leiterin Corinna Schomschor, Tel. 05445/1759

Ev.-luth. Kita Trebere in Drebber, Leiterin Nina Schuller, Tel. 05445 / 9866332

Ev.-luth. Kita Arche Noah in Drentwede, Leiterin Stephani Hoffmann, Tel. 04246/545 Ev.-luth. Kita Spiel(t)räume in Eydelstedt, Leiterin Marina Franz, Tel. 05442/3740

Krippe Igel-Bande in Barnstorf, Leiterin Kristin Eggerking, Tel. 05442/80404140



In den Krippen der DRK-Kitas Holzwurm und Villa Kunterbunt, des Vereins Igel, der Thriburi-Krippe in Drebber und der Krippe in Eydelstedt können Kinder unter drei Jahre täglich von 8 bis 12 Uhr betreut werden. Auch in diesen Einrichtungen sind erweiterte Betreuungszeiten möglich.

Neben den Kitas gibt es außerdem die Kindertagespflegepersonen. Sie stellen eine gleichwertige Betreuungsform für Kinder unter drei Jahren dar.

Ansprechpartner

Claudia Schulz

Tel. 05442 / 8092130