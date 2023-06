Debatte um Schulbezirke in der Samtgemeinde Barnstorf: „Falsch“ und „nicht notwendig“?

+ © Jannick Ripking Die Grundschulen in der Samtgemeinde Barnstorf kommen aktuell noch ohne Schulbezirke aus. Die Leiterinnen der Einrichtungen plädieren allerdings für die Einführung solcher. Das passt dem Samtgemeindeelternrat der Kitas (GER) allerdings gar nicht. © Jannick Ripking

In der Samtgemeinde Barnstorf soll es bald Schulbezirke geben. Der Samtgemeindeelternrat der Kitas ist gegen die Einführung von Schulbezirken und erläutert in einem Schreiben die Gründe.

Barnstorf – Im Ausschuss waren sich alle einig: In der Samtgemeinde Barnstorf soll es bald Schulbezirke geben. Die Idee kam von den Schulleiterinnen der drei Grundschulen. Im Schulausschuss erläuterten sie ihre Gründe. Die politischen Vertreter begrüßten zu großen Teilen diese Idee. Nun meldet sich eine Gruppe zu Wort, die offensichtlich noch nicht gehört wurde und wenig Verständnis für die Einführung von Schulbezirken zeigt: der Samtgemeindeelternrat der Kitas (GER).

Die Grundschule Drebber ist auch von der Debatte um Schulbezirke betroffen.

Die Argumente der Schulleitungen für Schulbezirke Die Leiterinnen der drei Grundschulen in der Samtgemeinde Barnstorf hatten ihre Gründe für die Einführung von Schulbezirken bereits während der jüngsten Schulausschusssitzung dargelegt. Die wichtigsten Argumente in einer Zusammenfassung.

Schülerzahlen: Die Schülerzahlen steigen in allen Mitgliedsgemeinden. Deswegen sind nach dem Ende der Drentweder Grundschule alle drei verbliebenen Standorte gesichert. „Schulhopping“: Eltern können ihre Kinder innerhalb der Grundschulen wechseln lassen – auch zum Halbjahr. Einige Eltern nutzen diese Möglichkeit als Druckmittel gegen die Grundschulen. Planbarkeit: Durch fehlende Schulbezirke können die Grundschulen der Samtgemeinde nicht langfristig planen – unter anderem, weil es Wartelisten gibt, die sich dynamisch entwickeln. Wettbewerbsgedanke: Die Grundschulen wollen nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Schulbezirke sollen auf diesem Gebiet für Klarheit sorgen.

In einem Schreiben, das sich an Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm, die Vertreter der politischen Fraktionen sowie die Verwaltung richtet und der Redaktion vorliegt, nimmt der Vorstand des GER Stellung zum Vorhaben. Zuvor machen die Verfasser – Vorsitzender Marcel Langner, seine beiden Stellvertreterinnen Vanessa Stöver und Sandra Logemann sowie Schriftführerin Katja Schimanski – aber ihre Verwunderung deutlich, „durch die Presse eine Beschlussempfehlung zur Kenntnis genommen“ zu haben. „Die Einführung von Schulbezirken halten wir für falsch und ebenso nicht notwendig“, so der GER. Dafür nennt er einige Gründe.

Schulausschuss das falsche Gremium?

Der GER ist der Auffassung, dass eine Einführung von Schulbezirken vor allem die Eltern der Kinder betrifft, die zurzeit in eine Kita gehen. Deswegen hält er die Debatte im Schulausschuss falsch platziert – wie auch schon die Diskussion um die Schließung der Drentweder Grundschule. Für den GER ist der Jugend- und Sozialausschuss das korrekte Gremium: „Dass der Schulausschuss abermals ohne Beteiligung des Jugend- und Sozialausschusses eine Beschlussempfehlung für die Einführung von Schulbezirken ausspricht, zeigt für uns, dass Politik und Verwaltung die Tragweite der Entscheidung und deren Auswirkungen auf uns als Eltern der zukünftigen Schulkinder nicht bewusst ist oder willentlich eine Beteiligung unserer Elternvertretung damit umgangen wird.“

Eltern der Kinder als Bittsteller

Als es um die Schließung des Grundschulstandortes Drentwede ging, entschied sich die Politik noch gegen solche Bezirke. Der GER erinnert sich: „Damals wurde es als unhaltbar erachtet, mit der Einführung von Schulbezirken alle Eltern der Samtgemeinde leiden zu lassen, nur um den Schulstandort Drentwede zu retten. Damit argumentieren wir jetzt ebenso.“ Durch die geplante Neuregelung würden „jede Menge Sonderfälle“ entstehen. Die Eltern der betroffenen Kinder werden laut GER somit „wieder einmal zu Bittstellern“.

Randbereiche leiden am meisten

Der GER geht davon aus, dass der Großteil der Kinder ohnehin in ihrem Wohnort zur Schule geht. Aber für diejenigen, die „dringliche Gründe haben wie Nachmittagsbetreuung am Schulstandort oder am Standort der Arbeit, ist diese Maßnahme sehr einschneidend“. Das betreffe vor allem Eltern und Kinder in den Randbereichen. Bei der Einführung von Schulbezirken seien sie darauf angewiesen, dass Schulleitungen und Verwaltung die von ihnen genannten Gründe für eine Schule außerhalb ihres Bezirks als ebenso dringlich einstufen.

GER hält temporäre Anpassung für falsch

Schulbezirke können in Einzelfällen temporär angepasst werden – zum Beispiel, falls Schülerzahlen in einer Gemeinde zu hoch oder zu niedrig sind. Diese Vorgehensweise hält der GER für nicht zielführend: „Dann ist das eine Kind dem Schulbezirk Barnstorf angehörig und das Geschwisterkind ein paar Jahre später gegebenenfalls dem Schulbezirk Eydelstedt oder gar Drebber zuzuordnen.“

Ausstattung spielt bei Wahl keine Rolle

Der GER weist darauf hin, dass die Samtgemeinde keine Großstadt ist, sodass die Eltern sowieso nicht anhand der Ausstattung der Schule auswählen würden: „In unserer Gegend wählt man doch eher nach Freundeskreis, Fahrtweg, Organisation.“ Dazu komme, dass die Sorge der Schulen, dass durch einen etwaigen Neubau in Barnstorf (wir berichteten) dort viele Eltern ihre Kinder hinschicken wollen, ein ganz anderes Problem auf: „Das zeigt doch eher, dass Investitionen auch in alle anderen Schulstandorte fließen müssen.

Nachteil wieder bei Drentweder Eltern

„Bereits 2021 waren die Leidtragenden die Eltern und Kinder aus Drentwede“, führt der GER an. Seinerzeit hätten die seien die Drentweder im Nachteil gewesen, wenn die Schulbezirke damals schon eingeführt worden wären, so der GER. Wenn sie jetzt kommen, seien die Drentweder wieder gebeutelt. „Denn von diesen wird aktuell am ehesten die Wahlfreiheit bei den Grundschulen genutzt.“

Bislang können alle Kinder aus der Samtgemeinde theoretisch die Grundschule in Eydelstedt besuchen.

Suche nach Gründen für „Schulhopping“

Sollte es in der Vergangenheit zum von den Schulen angesprochenen „Schulhopping“ gekommen sein, ist der GER der Meinung, „das Hauptaugenmerk auf die Gründe, die zum Wechsel führen“, zu legen, statt politische Maßnahmen zu ergreifen, „die an den Problemen vorbei agieren“. Damit meint der GER Eltern, die sich für ihre Kinder eine gegebenenfalls bessere Schulorganisation wünschen. „Wir erkennen an, dass ein Schulwechsel nicht immer zum Wohle des Kindes erfolgen kann“, meint der GER. Allerdings seien Schulbezirke keine Problemlösung, sondern eine Verschiebung von Machtverhältnissen „zugunsten der Schule“, so der GER. Ebenso mache man es Eltern ungleich schwerer den Schulstandort zu wechseln, wenn Kinder Mobbing an der Schule erfahren oder oder ähnlich gelagerte Probleme vorliegen: „Das geht dann nur durch Bitten und Betteln.“

Planbarkeit durch Flexi-Kinder obsolet

Vor zwei Jahren wurde die Einführung von Schulbezirken noch deutlich abgelehnt. Durch die Schließung der Grundschule Drentwede habe sich die Situation zwar grundlegend geändert, dennoch fragt sich der GER, warum nun ein solches Umdenken stattfindet. Zumal es 2021 bereits Möglichkeiten für Schulbezirke gegeben habe. „In der vorherigen Diskussion wurde mitnichten die Dringlichkeit von Schulbezirken seitens der Schulleitungen kundgetan“, so der GER. Das Argument der besseren Planbarkeit hält er für „völlig obsolet“. Der Grund: Flexi-Kinder, die qua Geburtsdatum zwar zum neuen Schuljahr eingeschult werden können, aber nicht müssen: „Sie werden die Planung bis zum 1. Mai jedes Jahres weiterhin erschweren.“

„Bestandsschutz“ für aktuelle Schüler

Eines ist für den GER sonnenklar: Sollten die Schulbezirke trotz all seiner Gegenargumente eingeführt werden, „gehen wir davon aus, dass alle aktuellen Schülerinnen und Schüler einen Bestandsschutz genießen“. Anderenfalls käme es zwangsläufig wieder zum von den Schulleiterinnen kritisierten „Schulhopping“