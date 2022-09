Für die Schüler ändert sich nichts: Heiko Weißleder übernimmt die Fahrschule von Mario König

Von: Jannick Ripking

Faust drauf: Die befreundeten Fahrlehrer Heiko Weißleder (l.) und Mario König machen jetzt gemeinsame Sache. König übergibt seine Fahrschule an Weißleder, bleibt aber als Fahrlehrer erhalten. © Jannick Ripking

Nach Barnstorf kommen jetzt auch noch Diepholz, Rehden und Wagenfeld dazu: Heiko Weißleder übernimmt die Fahrschule von Mario König.

Barnstorf / Diepholz – Aus eins mach vier: Die Fahrschule Heiko Weißleder expandiert. Zum Hauptstandort in Barnstorf, den Inhaber Heiko Weißleder seit 2011 betreibt, gesellen sich nun auch Zweigstellen in Diepholz, Rehden und Wagenfeld dazu. Weißleder hat die Fahrschule von Mario König mit seinen drei Standorten übernommen.

Heiko Weißleder und Mario König haben sich durch den gemeinsamen Beruf kennengelernt. „Man sieht sich ja tagtäglich beim Tüv“, sagt König lachend. Mittlerweile sind die beiden Fahrlehrer auch privat befreundet, sagt Weißleder. „Wir tauschen uns viel aus. Irgendwann, das war schon vor ein paar Jahren, haben wir uns darüber unterhalten, dass Mario aufhören möchte“, erinnert sich Weißleder. König will jetzt kürzer treten. „Ich werde mich vermehrt meinem Hobby, dem Fliegen, widmen“, sagt der 63-Jährige, der Mitglied im Aeroclub Diepholz ist. Als Fahrlehrer bleibt er allerdings erhalten, nur eben nicht mehr als Selbstständiger, sondern als Angestellter von Weißleder.

Dass der Fahrlehrerstamm gleich bleibt, war beiden wichtig. „Wir wollten, dass sich für die Fahrschüler nichts ändert“, erklärt Heiko Weißleder. Daher habe er auch alle Angestellten von Mario König übernommen. „Die Schüler fahren also weiterhin bei denselben Fahrlehrern“, sagt König. „Wir wollten die Schüler nicht mit Änderungen verunsichern“, ergänzt Weißleder.

Das Team besteht aus insgesamt sechs angestellten Fahrlehrern – je drei Frauen und drei Männer. Auf diese Ausgeglichenheit legen sowohl Weißleder als auch König wert. Manche Schüler wollten eben nur mit einer Frau oder einem Mann Autofahren lernen. „Dann kommt gar nicht erst irgendein Gerede auf“, sagt Weißleder.

Der Fahrschulinhaber betreibt jetzt also vier Standorte, „die alle gleichwertig sind“, betont er. Das zeige sich auch an der recht ausgeglichenen Zahl der Führerscheinanwärter in Barnstorf, Diepholz, Rehden und Wagenfeld. Deswegen biete er auch überall ab 18.30 Uhr Theorieunterricht an: dienstags und donnerstags in Barnstorf, montags und donnerstags in Diepholz, mittwochs in Rehden, dienstags und donnerstags in Wagenfeld. „Wir sind da sehr flexibel“, meint er. Jeder Fahrlehrer wechsele sich mit dem Unterrichten ab.

Während sich für die Fahrschüler wenig ändert, ändert sich für Heiko Weißleder der Verwaltungsaufwand. „Der ist etwas mehr geworden, aber das ist auch schon so ziemlich das einzige“, sagt er, um nachzuschieben: „Ich kenne leider noch nicht zu allen Namen die Gesichter. Das nervt mich ein wenig.“ Weißleder möchte alle Menschen kennen, die bei ihm einen Führerschein machen. Das sei sein Anspruch, meint er. Daher nimmt er sich vor, demnächst an den drei neuen Standorten in Diepholz, Wagenfeld und Rehden Präsenz zu zeigen.