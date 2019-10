Fahrgäste stehen unter Zugzwang

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Ob Theater- und Konzertbesuche, Flutlichtspiele im Weserstadion oder ganz aktuell der Bummel über den Freimarkt: Wer an Abendveranstaltungen in Bremen teilnimmt, kommt zu später Stunde buchstäblich unter Zugzwang. Die Bahn wartet nicht, und die letzte Verbindung in Richtung Süden endet in Twistringen. Dort heißt es dann Endstation für alle Barnstorfer. Dieser Zustand soll sich ändern, wenn es nach dem Willen des Samtgemeinderates geht. Die Kommunalpolitiker haben jetzt einstimmig beschlossen, dass sie sich um eine Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) bemühen wollen.

Ratsherr Holger Rabbe (CDU) kennt das Problem aus eigener Erfahrung. Als er ein Konzert der Band Kraftklub besucht, muss er schon bei der ersten Zugabe auf die Uhr schielen. Nach dem Auftritt herrscht Stau vor der Garderobe. Von der Stadthalle bis zum Bahnhof sind es zwar nur wenige Schritte, doch der letzte Zug nach Barnstorf ist schon weg. Bleibt lediglich noch die Verbindung bis Twistringen. „Ich musste mich dann abholen lassen“, erinnert sich Rabbe an die nächtliche Rückreise.

In der Ratssitzung am Dienstagabend erläutert Rabbe, was ihm und weiteren Ratsvertretern mit ihrem fraktionsübergreifenden Antrag vorschwebt. Sie wollen sich für eine Anbindung der Samtgemeinde Barnstorf an den ÖPNV an Wochenenden starkmachen. Zumindest in den Abendstunden soll ein Anschluss an die Nordwestbahn in Twistringen hergestellt werden. Um ein solches Angebot anzuschieben, könnte sich die Kommune möglicherweise sogar selbst finanziell beteiligen, so der Gedanke der Antragsteller.

In der Vergangenheit hat es mehrfach Versuche gegeben, die Verkehrsbetriebe zu einer Ausweitung der Bahnverbindungen zu bewegen. Aber die Anfragen aus Barnstorf sind immer wieder unter Hinweis auf unzureichende Fahrgastzahlen zurückgewiesen worden. „Uns brennt das Thema weiter unter den Nägeln“, sagt Rabbe und spricht damit im Namen seiner Ratskollegen, die unlängst im Kinder-, Jugend-, Sozial- und Schulausschuss über das Dauerthema diskutierten.

Nicht nur Berufspendler würden sich eine bessere Anbindung wünschen, auch für die Freizeit- und Wohnqualität sei der ÖPNV von großer Bedeutung, so Rabbe. Um junge Menschen im ländlichen Ort zu halten, sei es wichtig, das Dorf weiterhin attraktiv zu gestalten. Auch Schüler hätten den Wunsch nach einer Verbesserung der Bahn- und Busverbindungen geäußert. „Eine Erweiterung des öffentlichen Nahverkehrs ist für alle Generationen von Interesse!“, heißt es im vorliegenden Antrag.

Der aktuelle Fahrplan offenbart das Problem, mit dem die heimischen Nachtschwärmer zu kämpfen haben: Wer am Freitag oder Sonnabend von Bremen nach Barnstorf fahren will, muss schon den Regional-Express um 23.13 Uhr nehmen. Neben dem Angebot der Deutschen Bahn gibt es alternativ die Nordwestbahn, die mit ihren eigenen Zügen zwar noch zu späterer Stunde unterwegs ist, aber bekanntlich nur bis Twistringen fährt. Sie startet an Wochentagen um 00:12 und an Wochenenden um 01:12 Uhr.

Die Antragsteller würden sich eine generelle Ausweitung des Nordwestbahn-Streckennetzes bis nach Diepholz wünschen, zumal die Fahrgastzahlen in den vergangenen Jahren gestiegen seien. Aber Rabbe und seine Mitstreiter wissen: „Wir dürfen uns keinen Illusionen hingeben.“ Eine entsprechende Anfrage bei der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) mache bereits deutlich, dass eine entsprechende Umsetzung unrealistisch sei. Darum beruhen die Hoffnungen zunächst auf einer Ausweitung der Abendverbindungen.

Um den Prozess ins Rollen zu bringen, regen die Fraktionsvertreter zunächst den Einsatz von Bussen an, die auf Nachtlinien von Twistringen über Barnstorf nach Diepholz fahren könnten. Die beiden Kommunen im Südkreis könnten sich beim Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen (VBN) für eine Ausweitung des Busverkehrs einsetzen, und zwar um zwei Linien für Freitag- und Samstagnacht, Abfahrt um 1:00 Uhr und 2:00 Uhr vom Twistringer Bahnhof nach Eintreffen der Nordwestbahn.

Da eine Prognose der Fahrgastzahlen schwierig sei, sollten die Buslinien zeitweise getestet und somit überprüft werden, ob ein solches Angebot von der Bevölkerung angenommen werde, so die Antragsteller. In einem ersten Schritt sei zu klären, ob der Verkehrsverbund zur Finanzierung der Testphase bereit wäre. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre zu prüfen, welche Kosten für die Kommunen anfallen würden, um die Testphase durchzuführen oder auch einen dauerhaften Betrieb zu gewährleisten.

Ob eine solche Testphase ins Rollen kommt, ist aktuell noch Zukunftsmusik. Aber mit seinem einmütigen Votum hat der Samtgemeinderat den Weg für weitere politische Beratungen frei gemacht, in die auch die Stadt Diepholz einbezogen werden könnte. Als Nächstes soll sich der Samtgemeindeausschuss mit dem Thema befassen. Für Rabbe steht bereits jetzt fest: „Es würde der Samtgemeinde Barnstorf und der Stadt Diepholz nicht schaden, wenn sie besser erreichbar wären als heute.“