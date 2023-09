„Fahren Sie einen Verbrenner?“: Klimavortrag an der Christian-Hülsmeyer Schule

Von: Jannick Ripking

„Energievision 2050“: Laura Bergs vom Verein „Die Multivision“ im Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern der Christian-Hülsmeyer-Schule. © Jannick Ripking

Die Schüler waren gut vorbereitet: Bei einem Vortrag zur deutschen Klimaneutralität bis 2045 stellten sie den Referentinnen in der Aula der Christian-Hülsmeyer-Schule in Barnstorf einige kritische Fragen.

Barnstorf – Klimaquiz: Alle müssen aufstehen. Zehn Fragen rund um Energie und die die Klimakrise. Wer eine falsche Antwort abgibt, setzt sich. „Mal sehen, wie viele von euch am Ende noch stehen“, sagte Laura Bergs. Sie und Theresa Deeg sind Referenten des Vereins „Die Multivision“ und waren mit dem interaktiven Vortrag „Energievision 2050“ zu Gast an der Christian-Hülsmeyer-Schule (CHS) in Barnstorf. Sie referierten vor den siebten, achten und neunten Klassen der Oberschule. Vorweg: Am Ende stand von den Neuntklässlern keiner mehr. Zwei Schülerinnen haben es aber bis zur letzten Frage geschafft.

„Uns geht es darum, mit euch ins Gespräch zu kommen“, erklärte Theresa Deeg. Und das gelang. Das Quiz war nur der Einstieg. Auch danach beteiligten sich alle Klassenstufen. Die Schülerinnen und Schüler stellten interessierte – manchmal auch kritische – Fragen. Die Referentinnen freute das. „Denn es ist eure Zukunft, um die es hier geht“, sagte Deeg.

Zentraler Punkt des Dialoges mit der Schülerschaft war die Klimaneutralität bis 2045 in Deutschland, das die Bundesregierung im Klimaschutzgesetz – unter anderem auf Drängen der Fridays for Future-Bewegung – verankert hat. „Eine Gruppe aus Schülerinnen und Schülern hat das veranlasst“, machte Laura Bergs deutlich. „Das zeigt nur, dass auch ihr schon jetzt viel verändern könnt“, sagte sie in Richtung der Schüler. „Ihr müsst nicht darauf warten, dass andere etwas tun.“

Doch wie ist Klimaneutralität bis 2045 überhaupt möglich. Die Referentinnen zeigten den Schülern ein Video mit Möglichkeiten, „die die Wissenschaft für realistisch hält“. In der Zukunftsvision des Videos generiert Deutschland 100 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren Energien. Autobahnen versorgen Autos durch Oberstromleitungen mit Energie. Fahrrad und ÖPNV dominieren den Verkehr in der Stadt. Die Windkraft ist massiv ausgebaut und fahrerlose Busse bringen die Menschen zu ihren Zielen.

Die Schüler hatten sich im Vorfeld in ihren Klassen mit ihren Lehrern auf den Vortrag vorbereitet – und das war merklich. Gleich die erste Schülerfrage war eine kritische. Es ging um das autonome Fahren: „Gehen dadurch nicht viele Arbeitsplätze verloren?“ Nein, meint Theresa Deeg: „Aktuell gibt es zu wenig Busfahrer. Es würde also eher ein Problem gelöst statt geschaffen.“

Ein Schüler richtete sich – vielleicht sogar leicht provokativ – direkt an die beiden Frauen von „Die Multivision“: „Fahren Sie privat einen Verbrenner?“ Theresa Deeg antwortete: „Nein, wir haben beide kein Auto und fahren lieber mit der Bahn.“ Der Blick des Schülers ging nach draußen. Dort stand ein Fahrzeug, mit dem die Referentinnen angereist waren. „Ja, das ist ein Verbrenner“, gab Deeg zu. „Das ist unser Technikwagen. Wir würden unsere Stationen gerne elektrisch anfahren, aber E-Autos sind leider noch teuer“, sagte sie und ergänzte: „Wir neigen dazu, mit dem Finger auf andere zu zeigen.“ Ihr Appell: „Schaut mehr auf euch und das, was ihr für den Klimaschutz erreichen könnt.“

Es entstand ein Frage- und Antwortspiel in der Aula der Oberschule. Ein Beispiel: Auf die Frage „Wie soll das alles bis 2045 klappen?“ folgte nach einer potenziellen Erklärung der Referentinnen die nächste: „Und wie soll das finanziert werden?“ Nach Auskunft von Laura Bergs sei die Umsetzung der „Energievision 2050“ sogar günstiger, als an fossilen Brennstoffen festzuhalten.