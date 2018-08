Eydelstedter Flurbereinigung geht in die nächste Phase

Eydelstedt - Die Flurbereinigung in der Gemeinde Eydelstedt macht große Fortschritte. Zahlreiche Straßen und Wege sind bereits erneuert worden. Doch neben dem Ausbau gibt es noch weitere Aufgaben im Rahmen des aufwendigen Verfahrens. So beginnen in den Gemarkungen Düste, Donstorf und Dörpel derzeit die Arbeiten zur Neuvermessung der Flurbereinigungsgebiete.

Die Vermessungen sind Voraussetzung für die Zusammenlegung und den Tausch von Flächen, damit eine wirtschaftlichere Bearbeitung durch die Landwirtschaft möglich wird. Das ist ein wesentliches Ziel der Flurbereinigung, die sich über mehrere Jahre erstreckt und ein Gesamtvolumen von 5,5 Millionen Euro hat. Insgesamt 4500 Hektar umfassen die drei Verfahrensgebiete im Süden der Gemeinde Eydelstedt.

Seit Kurzem wird im Flurbereinigungsverfahren Düste die Umringsgrenze des Verfahrensgebietes vom Katasteramt Sulingen vermessen und förmlich festgestellt. Dies teilt die Geschäftsstelle Sulingen des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser mit, wo die Fäden für das von langer Hand geplante Verfahren zusammenlaufen. Auch in Dörpel wird das Katasteramt die Vermessung vornehmen und zusätzlich das Wege- und Gewässernetz aufmessen. In Donstorf werden diese Arbeiten vom Ingenieurbüro Lambers & Ostendorf aus Barnstorf ausgeführt. Das Wege- und Gewässernetz in Düste wird von Mitarbeitern des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser vermessen.

Die Aufmessung des Wege- und Gewässernetzes sowie der Hof- und Gebäudeflächen und der für die spätere Landzuteilung bedeutsamen topografischen Punkte ist der erste Teil der Flurbereinigungsvermessung. Es handelt sich hierbei noch nicht um die Übertragung der neuen Grenzen in die Örtlichkeit, erläutert Projektleiter Heinrich Dammeier: „Die neuen Grenzen werden erst vor der Neuzuteilung in das jetzt aufzumessende Wege- und Gewässernetz als vorgegebenen Rahmen eingerechnet und anschließend im zweiten Teil der Flurbereinigungsvermessung in die Örtlichkeit übertragen.“

Diese Vermessungen erfolgen lediglich innerhalb der Bereiche des Verfahrensgebietes, in denen eine Neuvermessung für die Planung der Landabfindung erforderlich ist. Die übrigen Bereiche, wie zum Beispiel Baugebiete oder größere Waldbereiche, sind von diesen Arbeiten in der Regel nicht betroffen.

Bei den Arbeiten müssen Mitarbeiter des Katasteramtes, des Vermessungsbüros sowie der Flurbereinigungsbehörde Grundstücke und Hofräume betreten. „Die Messtrupps werden bemüht sein, Beeinträchtigungen sowie Flurschäden weitestgehend zu vermeiden, bitten bei unvermeidlichen Störungen jedoch um Verständnis“, erklärt die Behörde. Im weiteren Verlauf der Flurbereinigung werden, beginnend im Herbst 2018 für das Verfahren Düste und im Folgejahr für Donstorf und Dörpel, den Grundstückseigentümern die Ergebnisse der Wertermittlung erläutert.

Nach Angaben der Behörde sind in den drei Flurbereinigungsverfahren in diesem und im vergangenen Jahr bereits Wegebaumaßnahmen auf einer Länge von 21 Kilometern mit einem Kostenvolumen von insgesamt rund 2,1 Millionen Euro nahezu abgewickelt worden. Für das kommende Jahr seien weitere Baumaßnahmen im Umfang von 1,1 Millionen Euro vorgesehen.

Das Amt für regionale Landesentwicklung in Sulingen steht den Grundstückseigentümern für Fragen zur Verfügung. Ansprechpartner für die Gemarkung Düste ist Thomas Baalmann (Telefon 04271/801162 oder per E-Mail: thomas.baalmann@arl-lw.niedersachsen.de). Für die Gemarkungen Donstorf und Dörpel ist Heiner Pleuß zuständig (Telefon 04271/801173 oder per E-Mail: heiner.pleuss@arl-lw.niedersachsen.de).

sp