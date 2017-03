„Comedy-Zelt“ in Barnstorf: Extrem hohe Lachdichte

Barnstorf - Von Simone Brauns-Bömermann. Das Konzept ging auf: 1 000 Sitzplätze, drei namhafte Künstler, Comedy bis zum Abwinken und extrem hohe Lachdichte. Die zweite Auflage „Comedy-Zelt“ in Barnstorf lockte 870 Besucher, die Lust hatten, sich einmal das Zwerchfell ordentlich massieren zu lassen.

Was am Freitag mit „Bingo Bär“ Michael Thürnau den bunten Kugeln mit Zahlen in rotem Hamsterlaufrad und Fortuna das Spielfieber bei 850 Senioren auslöste, hätte bissig bei Comedian Hans Werner Olm geheißen: „Zockende Rollator-Dancers“ oder ähnlich. Er ist der „bissige alte Hase“ unter den drei Comedians.

+ Hans Werner Olm zieht alles und jeden genüsslich durch den Kakao, auch im Barnstorfer Gewerbegebiet. © Brauns-Bömermann Markus Krebs, dem Mann hinter Brille und Bauch, vereint Rockattitüde und Kneipenerfahrung und Bauchredner Andreas Römer zeigt Liebe zu den lebendigsten Spielgefährten, den Puppen. Während Krebs einen Hockerrocker-Gag nach dem anderen raushaut („Ich find die echt gut“), lässt Andreas Römer gern auch andere sprechen: Genauer gesagt, spricht am Samstag „Der alte Hansen“ aus der Kiste, der kommt wie Römer auch aus Hamburg und kennt witzigerweise auch das „schmucke Deern“ Lena aus Eydelstedt. Bei Römer ist vielleicht der Gast in der allerletzten Reihe vor ihm und seiner Schalkerei tief aus Bauch und Herz sicher, ganz sicher aber bis Reihe sechs niemand. Gast Dörthe wird sich noch lange fragen, warum ausgerechnet sie, von den 870, ihre neue Lederjacke für den Gag „Dialog mit Zigarette“ rausrückte. „Mach mich nicht an“ schreit die Zichte Römer an, stöhnt dann bei jedem Zug und will nicht in den Aschenbecher am Schluss: „Ich geh nicht in die Urne“, aber verschwindet noch glühend in der Jacke von Dörthe. „Nimm´s leicht, jetzt hast Du ´nen Smoking“.

Die Satire in Person

Kapitän Hansen ist ein waschechter Seebär aus Hummel-Hummel, kommt aber mit dem neuartigen Kram „Kelvin-Klein-Unterbüxen“ so gar nicht klar: „Ein Loblied auf den Feinripp“ und ein Nickerchen wäre nicht schlecht.

Dass Hans Werner Olm jetzt aus Berlin aber mit lupenreiner Ruhrgebiet-Seele es zum Kolumnisten beim Playboy schaffte, merkt man. Er zieht alles und jeden durch den Kakao, ist die Satire in Person. Seine Beobachtung auf der Straße packt er in die bitterbösen Vokabeln, die keiner hören will, aber jeden auf Höchste amüsieren. „Frühling, das ist Maulwürfe erschlagen, tote Vogelgerippe aufsammeln und nachschauen, ob das Grab der Schwiegermutter abgesackt ist“. „Adipöse Raupen mit Grubenlampen als Spantex-Lauftrupp“.

Und dann die verweichlichten Heute-Väter und Über-Mütter: „Die vor 1970 Geborenen wissen es: Im Opel Kadett Kombi mit quarzenden Eltern bei „Sun Of Jamaica“ der Goombay Dance Band bis nach Italien“.

Und die Sicherheitshinweise der Eltern, wenn die Kleinen, so mit fünf Jahren, das Haus zum Spielen verließen: „Nicht unter Minus 20 Grad Celsius im Wald übernachten, nach rechts und links schauen, wenn Du die Autobahn überquerst“. Olm rappt grandios über Jugendliche ab, lässt sich über Baby- und Seniorenschwimmen aus.

„Läuft“, „Muss“, „Passt“

Zu „Highway To Hell“ der Hocker-Rocker. Der wird vom Fan-Club aus Damme mit Shirt und Aufschrift „Chef aus Duisburg“ begrüßt. Königs Pilsener auf dem Stehtisch, „Das Niveau stimmt“, meint Markus Krebs. Der haut kurze und schlagende Witze raus, eben Kneipenwitze, kurz, prägnant, zwischen den Pilsen machbar für Männer. Fitness-Studio braucht er nicht, er hat Stepper mit in seiner Miete, das hieße Treppe. Spinning sei Fahrradfahren ohne Ankommen und für so Filme wie mit Baby und Johnny in „Dirty Dancing“ fehle ihm der „intellektuelle Zugang“. Seine Sätze sprechen ohne viele Bauteile: „Läuft“, „Muss“, „Passt“, das reicht. An seine WG-Zeit erinnert er sich: „Bei uns hieß das: wir gammeln. „Ich plane eine Schizophrenie-Show“, er fängt in Barnstorf schon mal an zu üben und redet mit sich selbst. „Ihr wart ein zauberhaftes Publikum“, sagt er zum Schluss und lässt die Fans hoffen: „Den Mist, den wir Drei hinter der Bühne laberten – das nächste Programm steht“.

Doch bevor die drei Auserwählten aus dem Publikum zu Andreas Römer auf die Bühne als Boygroup dürfen, liest Olm aus seiner Paraderolle als Luise Koschinsky, der Wuchtbrumme aus Meppen, zum Thema Wellness. „Mauken- und Klauenpflege mit Flex und Kadaver in Schlamm stippen“. Bei ihm kommt niemand gut weg: Kein Hund, kein Senior, keine Helene Fischer.

Spot an für Maik Stoppelberg, Sven Siegel und Thomas Jürgens: Sie sind die Gewinner der Verlosung zum Auftritt als Boy Group mit Botox Show-Lächeln. Und wer spricht und singt dann: Andreas Römer. Mit funkgesteuerten Mundmasken lässt er die Jungs als seine Puppets auftreten. Die machen ohne Töne mit und das wird gut. Einmal Louis Armstrong für Maik, Elvis Presley für Thomas und Kinderlied-Autor für Sven. Und zum Schluss alle als Comedian Harmonists.

Gerne will Olm wiederkommen, sagt er, in die schöne Stadt mit Gewerbegebiet, Sparkasse und Kirche. Barnstorf ist dieser Tage aber viel mehr: Bingo-Hochburg, Comedy-Mekka und demnächst XXL-Kohlparty-Ort. „Mehr tausend Essen sind verkauft“ freut sich Rouven Barmbold von der Barnstorfer Event GbR.