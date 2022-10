Explosionsgefahr: Garage steht in Barnstorf in Vollbrand

Von: Jannick Ripking

Diese Garage stand in Barnstorf in Vollbrand. © Feuerwehr

Die Ortsfeuerwehren Barnstorf, Aldorf und Eydelstedt waren in der Nacht zu Dienstag, 4. Oktober, in Barnstorf im Einsatz. Acht Gasflaschen holten sie aus einer Garage ins Freie geholt.

Barnstorf – Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die betroffene Garage bereits in Vollbrand. Besonders heikel: Im Brandobjekt an der Straße Kolkesch in Barnstorf befanden sich acht Gasflaschen – Explosionsgefahr. „Die haben wir zuerst da herausgeholt und ins Freie gebracht“, sagt Klaus Vehlber, Sprecher der Gemeindefeuerwehr Barnstorf, auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung. Nachdem diese erste Gefahr in der Nacht auf Dienstag, 4. Oktober, gebannt war, leiteten die Ortsfeuerwehren Barnstorf, Aldorf und später auch Eydelstedt den Löschangriff ein.

Garagenbrand in Barnstorf: Feuer greift nicht auf Wohnhaus über

Die Alarmierung erfolgte am Montag, 3. Oktober, gegen 23 Uhr. Bei der Garage handelt es sich um ein sechs mal sechs Meter großes, frei stehendes Gebäude – allerdings in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus. Das Feuer sprang jedoch nicht darauf über. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte unter der Leitung von Barnstorfs Ortsbrandmeister Frank Siemering gingen mit zwei Strahlrohren vor, um im Notfall eine Riegelstellung zum Wohnhaus aufbauen zu können, so Vehlber. Eine Riegelstellung dient dazu, das Übergreifen eines Brandes auf einen anderen, noch nicht brennenden Bereich zu verhindern. Wasser ist dazu geeignet, weil es die Wärmeübertragung oder Funkenflug unterbindet.

Etliche Geräte, die in der Garage untergebracht waren, seien nicht mehr zu retten gewesen. Darunter befanden sich mehrere Fahrräder und ein Quad. Auch der Schaden an der Garage selbst sei erheblich, teilt der Feuerwehrsprecher mit. Da sie in Vollbrand stand, seien sowohl die Innen- als auch die Außenfassade in Mitleidenschaft gezogen worden. Zu Personenschäden kam es allerdings nicht.

Ermittlungen zu Schadensumme und Ursache des Garagenbrandes laufen noch

Über die genaue Schadensumme kann weder Polizei noch Feuerwehr eine Auskunft geben. Die Ermittlungen laufen noch, teilt Polizeisprecher Thomas Gissing auf Nachfrage mit. Die Brandursache stehe ebenfalls noch nicht fest, die Brandermittler seien noch zu keinem Ergebnis gekommen.

Da die Decke der Garage mit Rigipsplatten abgedeckt gewesen sei, habe sich der Einsatz wegen der erforderlichen Nachlöscharbeiten in die Länge gezogen. „Wir haben die Platten entfernt, um nach Glutnestern zu suchen. Deswegen haben wir auch die Ortsfeuerwehr Eydelstedt nachalarmiert, um ausreichend Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben“, erklärt Klaus Vehlber.

Insgesamt waren 54 aktive Feuerwehrleute für insgesamt zweieinhalb Stunden im Einsatz. Gegen 1.30 Uhr fuhren die Feuerwehren mit ihren Fahrzeugen zurück zu ihren Standorten.

Lagerung von Gasflaschen Die Lagerung von Gasflaschen ist in der Niedersächsischen Feuerungsverordnung geregelt. Auf Anfrage teilt das Ordnungsamt des Landkreises Diepholz mit, dass Flüssiggasflaschen heute in verschiedensten Größen erhältlich sind. Für den Hausgebrauch kommen überwiegend Drei-, Fünf und Elf-Kilogramm-Gasflaschen zum Einsatz. Gasflaschen mit einem Füllgewicht von insgesamt mehr als 16 Kilogramm dürfen nur in gesonderten Brennstofflagerräumen gelagert werden. Die Feuerungsverordnung regelt auch, wie ein Brennstofflagerraum auszustatten ist. Gasflaschen dürfen in Räumen, die keine Brennstofflagerräume sind, nur gelagert werden, wenn die Fußböden allseitig oberhalb der Geländeoberfläche liegen. Je Gebäude dürfen Gasflaschen mit einem Füllgewicht von insgesamt nicht mehr als 16 Kilogramm gelagert werden.