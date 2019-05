Grüne gewinnen in der Samtgemeinde Barnstorf 8,64 Prozentpunkte

Barnstorf – In der Samtgemeinde Barnstorf haben SPD und CDU bei der Europawahl deutliche Verluste hinnehmen müssen: 12,31 Prozentpunkte verloren die Sozialdemokraten gegenüber der Wahl 2014 und kamen auf 20,97 Prozent der Stimmen. Die Christdemokraten bekamen 8,64 Prozentpunkte weniger und fuhren ein Ergebnis von 31,22 Prozent ein.

Gewinner sind die Grünen mit einem Plus von 8,94 Prozentpunkten. Sie wurden in der Samtgemeinde bei der Europawahl mit 17,54 Prozent der Stimmen drittstärkste politische Kraft. Die FDP kam auf 8,78 Prozent (plus (3,1 Prozentpunkte). Die AfD gewann 4,96 Prozentpunkte hinzu und holte bei der Europawahl in der Samtgemeinde 8,54 Prozent. Die Linken liegen bei 3,39 Prozent (minus 0,25 Prozentpunkte).

Die Wahlbeteiligung war mit 56,3 Prozent der 9 042 Wahlberechtigten in der Samtgemeinde praktisch gleich wie im Jahr 2014 (plus 0,37 Prozentpunkte).

Bei der Landratswahl holte Cord Bockhop in der Samtgemeinde Barnstorf 87,26 Prozent der Stimmen. 4 382 Wähler stimmten für ihn. Der AfD-Kandidat Harald Wiese bekam 640 Stimmen (12,74 Prozent).