Kulturcamp für Kinder und Jugendliche: Werte rücken in den Vordergrund

In den ersten beiden Ferienwochen beteiligen sich zahlreiche Kinder mit ausländischen Wurzeln an dem Kulturcamp in Barnstorf. Zum Abschluss des Programms findet am 13. Juli eine Zirkusaufführung in den bunten Zelten an der Bahnhofstraße statt.

Barnstorf - „Eine Reise um die Welt – Sprachen und Kulturen im Zirkus“ – So lautet Titel der Kulturcamps, die in den ersten beiden Wochen der Sommerferien im Welthaus in Barnstorf über die Bühne gehen.

In Kooperation mit dem Zirkus Barbarella bietet der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen (VNB) ein breites Spektrum an Lernangeboten zur deutschen Sprache für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

„Wenn man die Gesichter sieht und die Sprachen hört, wird sofort klar, was der Titel des bunten Kulturcamps an der Bahnhofstraße bedeutet“, berichtet VNB-Vertreter Reinhold Bömer in einer Pressemitteilung. Er freut sich über die große Nachfrage an den Bildungsangeboten. Neben den beiden Camps in Barnstorf folgt ein weiteres Camp Mitte der Ferien in der Nachbarstadt Twistringen.

Aus den Sprachcamps der vergangenen Jahre seien jetzt Kulturcamps geworden, erläutert Bömer die Entwicklung. Die Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund hätten die deutsche Sprache inzwischen längst in der Schule und im Alltag gelernt. „Jetzt geht es darum, die kulturelle Dimension der europäische Werte verstärkt nahezubringen“, so Bömer weiter.

Auch wenn das Modell Europa von nationalistischen Tendenzen bedroht werde, seien die Werte der europäischen Aufklärung doch der Weg für ein friedliches Miteinander in der Welt. „Ohne Solidarität und Gerechtigkeit ist kein Frieden möglich, das wollen wir in unseren Kursen vermitteln“, betont Bömer. Passend dazu habe der VNB im Rahmen seiner europaweiten Arbeit eine Broschüre „Europäische Werte – Ein Leitfaden für Lernende und Lehrende“ herausgebracht.

Durch die gute Kooperation mit den örtlichen Grundschulen und dem Lokalen Bündnis für Familie der Samtgemeinde Barnstorf sei es kein Problem, die Kinder zu erreichen und zusätzlich noch ein Zirkusangebot für mehr als 20 Jungen und Mädchen für das Familienbündnis anzubieten, fügt Manuela Wiese hinzu, die sich um die Koordination des Programms kümmert.

Vorstellung für die Öffentlichkeit

In personeller Hinsicht können die Initiatoren in diesem Sommer wieder auf vertraute Kräfte bauen. Besonders freut sich Regina Bömer, die Zirkusdirektorin, dass sie mit Isabell Gerken und Nina Roess zwei ehemalige „Zirkuskinder“ als Verantwortliche einbinden kann, denn mittlerweile sind sie ausgebildete Erzieherinnen und dem Zirkus Barbarella weiterhin verbunden.

Doch was wäre ein Zirkus ohne Publikum? Deswegen wollen die Teilnehmer des Kulturcamps ihr einstudiertes Programm auch der Öffentlichkeit präsentieren. Die einstündige Vorführung findet am Freitag, 13. Juli, um 12 Uhr in den bunten Zelten auf der Gemeindewiese gleich neben dem Welthaus statt. Bei dieser Gelegenheit werden auch die Kinder aus der Ferienbetreuung des Lokalen Bündnisses für Familie unter der Regie von Alina Dehmel einige Elemente aus ihrem Programm zeigen.

In den folgenden Wochen lädt der Zirkus Barbarella zu seinem eigenen Zirkuscamp in den bunten Zelten und Wagen ein. Wer dort spazieren geht, kann sich schon das eine oder andere Kunststück in der Entstehungsphase anschauen. Zur vollen Entfaltung kommt die Arbeit beim „Huntezauber“ am 4. August. Die sehenswerte Feuershow wird mit Einbruch der Dunkelheit entfacht.