Gemeindedirektor Alexander Grimm über fehlende Haltestellen in Eydelstedt

Von: Jannick Ripking

Teilen

In Dörpel tut sich etwas: Lange mussten die Schulkinder im provisorischen Haltehäuschen auf den Bus warten, das gar nicht direkt an der Haltestelle steht– für die Eltern nicht tragbar. Das Fundament für das neue Haltehäuschen ist bereits erkennbar. © Jannick Ripking

In der Gemeinde Eydelstedt gibt es einige Bushaltestellen mit Gefahrenpotenzial. Bürger äußerten bereits ihren Unmut. Gemeindedirektor Alexander Grimm bezieht Stellung.

Eydelstedt – Vor einem Jahr Dörpel, vor kurzem Gothel. Auch Waldendörp und Familien- und Bildungszentrum (FBZ) sind laut Bürgermeinung unzureichend. Es geht um Bushaltestellen – alle in der Eydelstedt (wir berichteten). Hat die Gemeinde diesbezüglich ein Problem? Nein, meint Gemeindedirektor Alexander Grimm. Verwaltung und Politik arbeiten daran, Mängel an den genannten Haltestellen zu beseitigen. Dass es zu Verzögerungen bei der Verbesserung der Situation kommt, „liegt nicht ausschließlich an uns“.

Bushäuschen in Eydelstedt: ZVBN muss Fristen nach hinten korrigieren

Gemeinden können jedes Jahr bis September Fördermittelanträge für die Sanierung oder den Bau von Haltestellen beim Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) einreichen. „Das haben wir im Mai 2021 gemacht“, sagt Grimm. Die Zu- oder Absage erfolgt immer im darauffolgenden Jahr. „Den Zuwendungsbescheid für drei Haltestellen in Eydelstedt haben wir im Februar 2022 erhalten.“

So weit, so gut. Aber die Gemeinde kann dann nicht einfach loslegen. „Gerade wenn Fördermittel im Spiel sind, müssen wir uns an die rechtlichen Vorgaben halten“, erklärt der Gemeindedirektor. Das heißt: Den Tiefbau – also das Fundament – erledigt die Kommune, den Hochbau – also den sogenannten Fahrgastunterstand – erledigt der ZVBN. Und der muss derzeit laut Grimm seine selbst gesetzten Fristen immer wieder verschieben. Während der Eydelstedter Gemeinderatsitzung am 21. April hieß es noch, dass mit einer Fertigstellung der Haltestellen am FBZ, in Dörpel und Waldendörp spätestens nach den Herbstferien zu rechnen sei. Diese Frist ist nicht zu halten, so Grimm. „Wir rechnen aktuell mit einer Fertigstellung spätestens im Dezember.“

Der Tiefbau ist fertig, der Hochbau fehlt noch: Die Bushaltestelle am FBZ ist noch nicht komplett fertig. © Jannick Ripking

Schuld an der Verspätung sei nicht die Gemeinde. „Der Tiefbau am FBZ ist mittlerweile abgeschlossen. Die beiden anderen Haltestellen werden aktuell hergestellt. Da tut sich also etwas“, sagt Grimm. Er sieht das Problem eher in der allgemeinen weltweiten Krise: „Es hapert überall. Versuchen Sie doch heute einmal, ein Auto zu kaufen.“ Im Fall der Bushaltestellen, die in Eydelstedt noch fehlen, spricht der Gemeindedirektor von anhaltenden Lieferengpässen und Personalproblemen. „Im Hochbau ist es im Moment so schwer, Planungsbüros zu finden“, ergänzt er.

Zur jüngsten Problematik an der Bushaltestelle Gothel sagt Grimm, dass dort eine Reduzierung der Geschwindigkeit die wahrscheinlichste Option sei. Denn Platz für einen Haltesockel oder ein Haltehäuschen sei einfach kaum vorhanden. Die Bushaltestelle Gothel steht an der Neu-Eydelstedter Straße. Das ist eine Gemeindeverbindungsstraße. Das heißt: „Die Entscheidung über eine Geschwindigkeitsreduzierung in diesem Bereich kann ich treffen“, erklärt Alexander Grimm. Es bedarf also keiner Genehmigung durch den Landkreis oder einer anderen Behörde. „Wenn der Wunsch besteht, dass dort langsamer gefahren wird, werde ich das natürlich prüfen“, sagt er. Das Thema werde er mit den Eydelstedter Ratsmitgliedern, dem zuständigen Fachbereich der Verwaltung und der Polizei besprechen – und gegebenenfalls handeln.