Erst Müll, dann Abfall – nun Rohstoff

Von: Anke Seidel

50 Jahre AWG: Dazu ist sogar ein Jubiläumsbuch (erarbeitet von Matthias Kühnling) erschienen, in dem (v.l.) Günter Timmer, Holger Dietz, Andreas Nieweler, Sebastian Koch und Landrat Cord Bockhop heute Unvorstellbares zum Umgang mit dem damaligen Müll entdecken. © Anke Seidel

Die Keimzelle der AWG wird 50 Jahre alt: Anlass für einen Festakt mit Blick in Vergangenheit und Zukunftsperspektiven im Barnstorfer Hotel Roshop.

Landkreis Diepholz. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen der Müll in rund 300 Gruben, den so genannten „Bürgermeisterkippen“, in den Grafschaften Hoya und Diepholz verschwand. Seit 50 Jahren hat die geordnete Abfallwirtschaft im Landkreis Diepholz Bestand. Die AWG (Abfall Wirtschafts Gesellschaft) feierte das am Freitag in Barnstorf mit einem Festakt – umrahmt von Musikklassikern des „Saxtett“ im Modernen Orchester Syke sowie einem raffinierten Menü des Hotels Roshop. Rund 100 geladene Gäste erlebten eine Reise durch die Abfallwirtschaft: Damals war es Müll, dann Abfall – und nun ist es Rohstoff.

Die Reise in die Vergangenheit beginnt mit einem Blick in die Zukunft. In einem Video berichten Auszubildende – Mitarbeiter von morgen – über ihre Aufgaben bei der AWG. Technik und Logistik wären in den 1970er-Jahren undenkbar gewesen. Landrat Cord Bockhop blickt zurück. 1972 sind es zwei Landkreise – die Grafschaften Diepholz und Hoya –, die per Gesetz zu öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern werden. Vorbei ist die willkürliche Verfüllung von Sandgruben mit allem möglichen Unrat. Und: „Die Abfallbehälter musste man sich damals kaufen.“

Erinnerungen an Horst Brümmer

Die Grafschaften gehen unterschiedliche Wege, stellt Cord Bockhop klar. In Diepholz entscheidet man sich für einen privaten Entsorgungsträger, in Hoya für die Gründung eines Müllzweckverbands mit einem „durchsetzungsfähigen Praktiker“ an der Spitze: Horst Brümmer, der später zum ersten Geschäftsführer der AWG wird.

Der Standort in Bassum-Wedehorn wird 1978 in Betrieb genommen – zunächst nur für Müll aus dem Nordkreis. Den Kreistag prägt derweil eine hart geführte Debatte: Müllverbrennung – oder eigene Entsorgungsanlagen schaffen? „Man hat sich gegen den Abfalltourismus entschieden“, betont Cord Bockhop. Deshalb sei in Bassum eine „nichtthermische Behandlungsanlage“ entstanden. Ein klares Votum gegen die Müllverbrennung.

Die Geschichte der AWG, die der Landrat in den Kontext immer neuer Gesetzgebungen einordnet, haben viele der Gäste miterlebt und mitgestaltet – wie Landrat a.D. Gerd Stötzel. Aktive und ehemalige Aufsichtsratsmitglieder sitzen an den runden Tischen, genauso Mitarbeiter und Partner der AWG in der Privatwirtschaft. Denn sie gliedert sich in einen hoheitlichen Bereich (die Abfallentsorgung aller Haushalte) und einen wirtschaftlichen Bereich. Unter Beifall aus dem Publikum lobt der Landrat den Einsatz der Mitarbeiter, die gute Zusammenarbeit mit den Partnern aus der Wirtschaft sowie anderen Landkreisen und genauso die Nachbarn und Grundstückseigentümer in Wedehorn.

Anekdoten aus vergangenen Zeiten

Männer der ersten Stunde lässt AWG-Geschäftsführer Andreas Nieweler zu Wort kommen. Er stellt Rolf Döring, Bernd Richter und Helmut Staron als „Pioniere“ vor, die mit kleinen Anekdoten das Publikum erheitern.

Sie stehen im krassen Gegensatz zu den Strukturen, in denen Abfallwirtschaft heute arbeitet. Patrick Hasenkamp, Vizepräsident des VKU (Verband kommunaler Unternehmen), erläutert die Arbeit dieser Interessensvertretung für die kommunale Ver- und Entsorgungswirtschaft in Deutschland.

„Vieles ist überreguliert“

Als AWG-Geschäftsführer und VKU-Vorstandsmitglied weiß Andreas Nieweler, wo der Schuh schmerzhaft drückt: „Vieles ist überreguliert.“ Und im „Vorschriftendschungel“ lauern tückische Risiken für die praktische Arbeit. Andreas Nieweler macht deutlich, dass die Geschichte der AWG noch lange nicht zu Ende ist: „Wir werden zukünftig noch viel mehr über sekundäre Rohstoffwirtschaft, Nachhaltigkeit, zirkuläre Wirtschaft, Zero-Waste-Konzepte und alternative Antriebe reden.“ Sehr viel stärker als bisher werde die Industrie bei ihren Produkten zum Einsatz von Recylingmaterialien und zur Recyclingfähigkeit gezwungen sein: „Neue Rücknahmesysteme und eine noch stärkere Produktverantwortung der Wirtschaft werden kommen.“ Eines bleibe enorm wichtig: „Wir benötigen auch in der Zukunft weiterhin das Vertrauen der Kommunalpolitik, unserer Kunden und Geschäftspartner.“