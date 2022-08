Splash-Event soll zu einer jährlich wiederkehrenden Veranstaltung werden

Teilen

An der Eröffnungsfeier nahmen 165 geladene Gäste teil. © Ripking

Das Splash-Event wird zu einer jährlich wiederkehrenden Veranstaltung. Das verriet Stefan Bruns, Miteigentümer des Splash Waschparks, den 165 geladenen Gästen der Eröffnungsfeier des Unternehmens.

Der Termin steht auch schon: 26. August 2023. Geschäftsführer Janneck Bruns erklärte: „Wir wollen das Splash-Event jedes Jahr am dritten August-Wochenende veranstalten.“ Ob es in Zukunft wie in diesem Jahr ein mehrtägiges Event wird, sei allerdings noch unklar. „Wir sind noch in der Planung“, so Janneck Bruns. „Vielleicht machen wir noch eine Open-Air-Veranstaltung. Das steht noch nicht fest.“ Fest steht allerdings, wer im nächsten Jahr auftreten wird: Pietro Lombardi. Eintrittskarten gibt es bereits jetzt unter: www.vivenu.com.