Ernüchternde Erkenntnis: „Wir leben in Luxus“

Sternsinger im Barnstorfer Rathaus

+ Die neunjährige Aileen hatte die Ehre, den Segensspruch neben die Eingangstür des Barnstorfer Rathauses zu schreiben.

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt können die Hände schön mal zittern. Aber die neunjährige Aileen Lehmann bleibt ganz ruhig, als sie Donnerstagabend die Buchstaben „C+M+B“, was so viel bedeutet wie „Christus segne dieses Haus“, neben die Eingangstür des Barnstorfer Rathauses schreibt. Dieser Segenswunsch gilt natürlich nicht nur für das Verwaltungsgebäude, sondern für die ganze Samtgemeinde Barnstorf. Nicht umsonst ziehen die Sternsinger an diesem Wochenende durch die heimischen Straßen und besuchen die Bürger in ihren Häusern und Wohnungen.

Dass die fast 30 Jungen und Mädchen der katholischen Kirchengemeinde St. Barbara und Hedwig zum Auftakt ihrer Aktion bei Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers und seinem Verwaltungsteam zu Gast waren, beruhte auf einem guten Brauch und weckte Freude auf beiden Seiten. So wurden die Sternsinger bei ihrem mittlerweile zwölften Besuch wieder mit offenen Armen sowie Gebäck und Getränken empfangen.

„Wir freuen uns, dass Ihr in langer Tradition zu uns kommt“, erklärte der Samtgemeindebürgermeister bei der Begrüßung von Caspar, Melchior und Balthasar sowie zahlreichen Sternträgern. Er würdigte das soziale Engagement der jungen Leute, die sich in diesem Jahr einem Thema verschrieben haben, das auch in den politischen Zielsetzung der Samtgemeinde Barnstorf eine große Bedeutung hat: Klimaschutz. Allerdings bekommt dieses Ansinnen in Kenia, dem Beispielland der diesjährigen Aktion „Dreikönigssingen“, noch einen ganz anderen Charakter.

Mit Nöten und Sorgen von Kindern rund um den Globus befasst

Mit ihrem Motto „Gemeinsam für Gottes Schöpfung“ würden die Sternsinger überall in Deutschland auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen, erläuterte Gemeindereferentin Doris Rattay am Rande des Besuches. In weiten Teilen der Welt würden Menschen unter den Veränderungen der klimatischen Bedingungen leiden, die in manchen Regionen Kenias sogar zu einer extremen Trockenheit führten. Ausbleibender Regen entziehe den Menschen dort die Lebensgrundlage.

Die Situation in fernen Ländern hatten sich die Sternsinger und ihre Betreuer bereits Donnerstagnachmittag in informativer Runde vor Augen geführt. Sie befassten sich mit der Armut, den Nöten und den Sorgen von Kindern rund um den Globus. „Sie müssen Hunger und Durst erleiden. Wir haben es regelrecht gut hier. Wir leben in Luxus“, meinte Miriam Humburg, mit 17 Jahren die älteste Teilnehmerin der Gruppe.

Mit ihrem Engagement wollen die Barnstorfer Sternsinger zum Jahresbeginn wieder einen kleinen Teil dazu beitragen, dass die Not von Kindern gelindert wird. Damit reihen sie sich in rund 13 000 Sternsinger ein, die allein in Niedersachsen unterwegs sein sollen. Das seien sogar etwas mehr Teilnehmer als die Einwohnerzahl der Samtgemeinde Barnstorf, stellte Lübbers fest.

Im Beisein von Verwaltungskollegen überreichte der Samtgemeindebürgermeister eine Spende. Dazu gab es liebevoll verpackte Geschenke und eine kleine Wegzehrung. Ein schöner Lohn für das vorgetragene Lied und die königlichen Verse von Casper, Melchior und Balthasar.

Großzügige Spende und ein herzliches Dankeschön

Vor ihrem Besuch im Rathaus waren die Sternsinger bereits im Ingenieurbüro Lambers und Ostendorf an der Aldorfer Straße zu Gast, um auch dort den Segensspruch zu überbringen. Neben einer großzügigen Spende gab es ein herzliches Dankeschön, so dass sich die Kinder am Ende des ersten Tages über eine gefüllte Spendendose auch so manche Leckerei freuen konnten.

Nach dem gelungenen Auftakt geht die Aktion am Sonntag in die Vollen. Im Familiengottesdienst, der um 11.15 Uhr in der Kirche am Rosengarten beginnt, werden die Sternsinger in die Häuser der Familien in Barnstorf und Umgebung entsandt, um für Not leidende Kinder in aller Welt zu sammeln. Der Segensspruch „C+M+B“ („Christus mansionem benedicat“), verbunden mit der Jahreszahl 2017, darf dabei natürlich nicht fehlen.