Drebberaner Landwirt Theo Runge spricht von schlechtester Erntesituation der vergangenen zehn Jahre

+ © Jan Könemann Schockiert über den Zustand mancher Getreidefelder ist Theo Runge, Landwirt aus Drebber und Vorstandsvorsitzender des Landvolkes Diepholz. Hier zeigt er die Auswirkungen des Regens auf einem Feld in Cornau. © Jan Könemann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jan Könemann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Dauerregen der vergangenen drei Wochen führt zu massiven Ernteproblemen in der Landwirtschaft. Besonders davon betroffen sind laut Theo Runge aus Drebber die Getreide-Landwirte der Region. Die Erntesituation sei die schlechteste der vergangenen zehn Jahre.

Drebber – Der Mensch kann das Wetter nicht beeinflussen – jedenfalls nicht im Detail. Ob es regnet oder die Sonne scheint und wie lange jeweils, bleibt der Natur überlassen. Das wissen auch die Landwirte der Region. Wenn aber Theo Runge, ein erfahrener Landwirt aus Drebber und Vorstandsvorsitzender des Landvolkes Diepholz, sagt, dass er ein solches Wetter wie in den vergangenen drei Wochen in „40 oder 50 Jahren vielleicht vier- oder fünfmal erlebt“ hat, dann zeigt es die Besonderheit der aktuellen Situation. Gemeint sind die anhaltenden Regenfälle. Diese führen bei den Landwirten mittlerweile zu erheblichen Ernteschwierigkeiten, sagt Runge im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung.

Erntesituation „die schlechteste der vergangenen zehn Jahre“

Die momentane Erntesituation sei die schlechteste der vergangenen zehn Jahre. Durchschnittlich habe es bis zu 150 Milliliter mehr geregnet als gewöhnlich, meint Theo Runge. Die Menge an sich sei aber nicht die einzige Problematik. „Die Dauer ist das Problem“, sagt der Landvolkvorsitzende und ergänzt: „Gerade für die Getreide-Landwirte.“ In der Region werde überwiegend Roggen und Gerste angebaut. Genau für diese Getreide-Sorten ist die anhaltende Nässe problematisch. Das Wasser verbleibe so zu lange auf den Körnern, das Getreide könne nie richtig abtrocknen. „Die Körner quillen auf und wachsen aus, und die Ähren werden von Pilzen befallen. Dadurch nimmt die Qualität der Ernte ab“, erklärt er wesentliche Auswirkungen des dauerhaften Regens.

+ Deutlicher Unterschied: Das Auswachsen der Körner beim rechten Roggen ist eine Folge der anhaltenden Regenfälle der letzten Wochen. © Könemann, Jan

Der Regen kommt laut Runge zur Unzeit. Vor vier Wochen hätten sich die Landwirte solch nasse Bedingungen noch gewünscht, jetzt aber stören sie bei der Ernte. Die Folgen für die Getreide-Bauern sind vielfältig. „Manche Felder sind einfach zu matschig und können nicht befahren werden. Und durch die vielen umgeknickten Halme haben die Mähdrescher Schwierigkeiten, das gesamte Erntegut abzumähen“, nennt Theo Runge zwei erntespezifische Probleme.

Vermarktungsmöglichkeiten eingeschränkt

Hinzu komme der schlechte Zustand des geernteten Getreides. Durch das Auswachsen der Körner und den Pilzbefall sind die Vermarktungsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt, erklärt Runge. „Die Ernte war ursprünglich als Brotgetreide geplant. Durch die schlechte Qualität kann sie jetzt überwiegend nur noch als Tierfutter verwendet oder in Biogasanlagen gefahren werden“, meint der Drebberaner Landwirt. Dies führe zu erheblichen Gewinneinbußen bei den landwirtschaftlichen Betrieben aus der Region.

+ Viele Getreidefelder im schlechten Zustand. Auf dem Boden liegende Halme und teilweise bereits grüne Auswüchse sorgen für eine qualitativ schlechte Ernte. © Köhnken, Marvin

Doch damit nicht genug der Probleme. Für gewöhnlich weisen die Körner einen Wassergehalt von 13 bis 15 Prozent auf. In diesem Jahr liegt dieser Wert laut Runge vermehrt bei bis zu 20 Prozent. „Dadurch haben die Landwirte deutlich höhere Trocknungskosten“, erklärt er eine weitere negative wirtschaftliche Folge. Diese Mehrkosten in Verbindung mit den Gewinneinbußen seien in diesem Jahr schon ein „schwerer Schlag“ für die Landwirte.

Theo Runge baut neben Roggen auch noch Kartoffeln und Mais auf seinen Feldern in Drebber und Umgebung an. „Zum Glück“, meint er, denn: „Kartoffeln und Mais können die Feuchtigkeit jetzt noch nutzen.“ Im Hinblick auf seine Roggenfelder hofft Runge nun, dass sein Getreide noch verwertbar ist. Eine Fläche in der Größe von circa drei Hektar hat der Landwirt bereits „vor dem großen Regen“ gemäht.

Die Hoffnung auf Trockenheit

Als Vorsitzender des Landvolkes der Grafschaft Diepholz erhält Runge auch viele Rückmeldungen von Landwirten aus der Region. „Die stehen alle in den Startlöchern“, weiß er. Die Stimmung liege irgendwo zwischen Frust und Hoffnung – Hoffnung auf eine trockene Phase, damit sich der Zustand der Ernte nicht noch weiter verschlechtert.