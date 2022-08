Erlaubtes ersetzt Unerlaubtes: Kinder und Jugendliche arbeiten in Barnstorf legal mit Spraydosen

Teilen

Legale Spraykunst: Teilnehmer einer Ferienspaßaktion verschönerten in Barnstorf den Tunnel vor der Fußgängerbrücke in Richtung Overlingen. © Eva-Maria Konkel

Sie haben Illegales durch Legales ersetzt: Kinder und Jugendliche übersprühen in Barnstorf Farbschmierereien mit eigenen Motiven.

Barnstorf – Graffiti sind mehr als einfach mit der Farbdose eine Wand oder andere Fläche besprühen, auch wenn diese Unsitte immer wieder praktiziert und gemeinhin als Vandalismus bezeichnet wird und strafbar ist. Den Unterschied zwischen legalem und illegalem Sprayen, zwischen Kunstprojekt und Schmiererei lernten junge Teilnehmer einer Ferienspaßaktion in Barnstorf jetzt unter der Leitung von Jugendpfleger Ole Sterzik kennen. Unterstützung erhielt er von seinem Kollegen Tim Dalley aus Rehden und Marvin Kriesmann von der „Orientierung Leben Entwicklung“ (OLE) aus Lemförde.

„Uns ist es wichtig, den Jugendlichen den rechtlichen Rahmen zu erklären, in dem Graffiti erlaubt sind“, erklärt Sterzik. „Natürlich soll der Spaß im Vordergrund stehen, aber den Kids muss klar sein, dass unerlaubtes Sprayen eine Sachbeschädigung darstellt und entsprechend bestraft wird“, ergänzt er. Illegale Graffiti können mit einer Geldstrafe bis hin zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe geahndet werden und seien somit nicht als Bagatelle anzusehen. „Unser Projekt ist natürlich legal“, meint der Jugendpfleger lachend. „Wir haben die Genehmigung der Deutschen Bahn und vom Barnstorfer Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss“, versichert Sterzik.

Schon 2018 versahen Kinder und Jugendliche im Rahmen eines Kunstprojektes den Bahntunnel am Tennisplatz mit verschiedenen Graffiti-Techniken. Dafür hatten sie die Wände erst einmal weiß gestrichen, bevor sie sie mit Zeichnungen und Schriftzügen versahen. Mit der Zeit fielen diese Motive aber illegalen Schmierereien zum Opfer. „Es ist schon schade“, sagt Lara Sophie Brehme, die schon bei der ersten Aktion dabei war. Sterzik meint: „Wir haben uns damals schon Gedanken gemacht und uns wirklich Mühe gegeben und dann kommen einfach Leute und sprayen mit schwarzer Farbe drüber, das ist doch doof.“ Deswegen entschied sich der Jugendpfleger nun dazu, das Unerlaubte wiederum durch Erlaubtes neu zu gestalten. Es sei jetzt zu hoffen, dass die Zeichnungen dieses Mal länger von solchen Schmierereien verschont bleiben.

Dieses Mal arbeiteten die Teilnehmer auch am Tunnel vor der Fußgängerbrücke in Richtung Överlingen fleißig. „Schon vor ungefähr zwölf Jahren hat hier schon einmal so ein Projekt stattgefunden, aber von den Zeichnungen ist heute kaum noch etwas zu sehen“, erklärt Ole Sterzik die Wahl des Standortes. „Wir haben die Wand zum Teil mit weißer Farbe eingesprüht und neu gestaltet. Im Vorfeld haben die Kids zuhause schon Zeichnungen aus der Themenwelt von Super Mario oder Disney angefertigt, die sie an die Wand bringen wollen, wobei jeder mit seinen Farben gut haushalten muss.“

Auch das sei ein Teil des Konzepts, erzählen die Betreuer: Jeder Teilnehmer bekommt pro Tag einen Karton mit farblich unterschiedlichen Spraydosen – mehr nicht. Um vernünftig mit den Farben umgehen zu können, gab es zu Beginn eine Einweisung. „Gar nicht so einfach“, so der Tenor die Kinder. Gerade die Schriftzüge seien eine große Herausforderung und würden ein hohes Maß an Sorgfalt und Konzentration erfordern. Deswegen hat Ole Sterzik eine Bitte an alle, die sich auch einmal am Graffiti-Sprayen versuchen wollen: „Macht es zuhause, aber lasst bitte die Finger von unseren Bildern.“