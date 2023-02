Barnstorf: Eröffnungsbilanz 2012 noch nicht geprüft / Kritik der Wählergemeinschaft

Von: Jannick Ripking

Teilen

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat die Eröffnungsbilanz 2012 der Samtgemeinde Barnstorf noch nicht geprüft. © Carsten Sander

Seit mehr als zehn Jahren wendet die Samtgemeinde Barnstorf die doppelte Buchführung an. Die Umstellung von Kameralistik auf Doppik kostete Zeit. Deswegen ist die entsprechende Eröffnungsbilanz 2012 noch immer nicht abschließend geprüft. Daran stört sich die Wählergemeinschaft gewaltig.

Barnstorf – Doppik statt Kameralistik: Seit 2012 wendet die Verwaltung der Samtgemeinde Barnstorf die neue Buchführungsmethode an. Neben diversen Vorteilen wie besserer Transparenz (siehe Infobox) hatte die Umstellung auf Doppik aber einen entscheidenden Nachteil: Sie war für die Verwaltung und insbesondere den Kämmerer unheimlich zeitintensiv.

Als die Doppik eingeführt wurde, musste die Samtgemeinde Barnstorf eine entsprechende Eröffnungsbilanz erstellen und beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz einreichen. Das ist mittlerweile zehn Jahre her. Fertiggestellt und eingereicht ist sie mittlerweile – das allein hat aber auch sieben Jahre gedauert. „Wir haben die Eröffnungsbilanz für 2012 im Jahr 2019 eingereicht“, bestätigte Kämmerer Friedhelm Gieseke auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung.

Seitdem liegt die Barnstorfer Eröffnungsbilanz dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises vor. Geprüft worden ist sie aber bis heute nicht. Das geht besonders der Wählergemeinschaft Samtgemeinde Barnstorf (WSB) gegen den Strich. „Es kann doch nicht sein, dass eine Eröffnungsbilanz von vor zehn Jahren erst nach sieben Jahren eingereicht wird und jetzt noch immer nicht geprüft worden ist“, schimpfte Fraktionsvorsitzender Henning Hagedorn im Dezember während einer Sitzung des Samtgemeinderates.

Doch woran liegt das? Kämmerer Friedhelm Gieseke erklärte, dass die Erstellung der Eröffnungsbilanz „sehr aufwendig“ war. Seit der Umstellung auf Doppik „wirtschaften Kommunen ähnlich wie Betriebe“. Die Eröffnungsbilanz 2012 war für den Start in das neue doppelte Buchhaltungssystem zwingend notwendig. „Wenn man ein Unternehmen gründet, fängt man fast bei Null an. Bei den Kommunen ist das anders. Die Vermögensgegenstände waren ja schon da“, zog Gieseke den Vergleich zur Wirtschaft. „Unsere Bilanz musste also aus schon bestehenden Dingen erstellt werden.“ Die Verwaltung habe demnach über Jahre viele Akten durchwälzen müssen. Das habe Zeit und auch Personal in Anspruch genommen. Friedhelm Gieseke erklärte: „Wir mussten erst einmal eine komplett neue Datengrundlage für unsere Vermögenswerte schaffen.“

Der Unterschied zwischen Doppik und Kameralistik Die Kameralistik war jahrzehntelang die gängige Buchführungsmethode öffentlicher Verwaltungen. Im Jahr 2012 ist sie in Niedersachsen nach und nach durch die Doppik ersetzt worden. Im Vergleich zur Kameralistik bietet die Doppik – also die doppelte Buchführung – eine übersichtlichere und vollständigere Darstellung der Finanzsituation einer Kommune, was auch zu einer verbesserten Transparenz für Politik und Öffentlichkeit führt. Zuvor standen bei der Kameralistik vorwiegend Einnahmen und Ausgaben im Vordergrund. Durch die Doppik kommen alle weiteren Vermögenswerte und auch Schulden dazu. Dadurch ist es möglich, die Vermögensentwicklung einer Kommune besser einzuschätzen.

Dass es letztlich ganze sieben Jahre gedauert hatte, bis die Barnstorfer Eröffnungsbilanz beim Rechnungsprüfungsamt eingereicht worden war, sei kein Einzelfall, berichtete Mareike Rein, Sprecherin des Landkreises Diepholz auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung. Sie versicherte, „dass sich die Samtgemeinde Barnstorf in guter Gesellschaft befindet und weder zeitlich noch vom Aufwand her aus dem Rahmen fällt“.

Derzeit stehen laut Rein die Eröffnungsbilanzen und die ersten Jahresabschlüsse der Samtgemeinde Barnstorf zur Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt an. Dass die abschließende Prüfung noch auf sich warten lässt, hänge unter anderem mit der Corona-Krise zusammen. Die Pandemie habe dazu geführt, „dass in den vergangenen Jahren in Teilen der Verwaltungen erhebliche Mehrbelastungen und damit einhergehende personelle Engpässe bewältigt werden mussten“.

Für Henning Hagedorn ist die Verzögerung von nun einigen Jahren nicht mehr akzeptabel: „Ich bin mittlerweile echt saumäßig erbost. Das kann doch nicht sein. Solche Zustände hier in Deutschland – das geht doch nicht.“ Auch er zog wie Friedhelm Gieseke den Vergleich zu der Marktwirtschaft – wenn auch mit deutlich anderer Intention. Hagedorn: „Wenn ich so etwas als ein Wirtschaftsunternehmen machen würde, wäre ich schon im Knast.“

Die Replik von Mareike Rein: „Der Landkreis sowie auch die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden sind keine Unternehmen und können auch nicht mit solchen gleichgestellt werden.“ Die Eröffnungsbilanz diene zwar als Basis für die Haushaltsaufstellung. „Jedoch ist auch die ungeprüfte Eröffnungsbilanz ausreichend, um formal und sachlich korrekt arbeiten zu können“, so die Landkreis-Sprecherin.

Die Samtgemeinde Barnstorf könne ihre Haushaltsaufstellung und Jahresabschlüsse weiterführen. Rein versicherte: „Die Arbeitsfähigkeit der Samtgemeinde wird nicht beeinträchtigt und auch nicht durch die noch nicht abgeschlossene Prüfung infrage gestellt.“ Nur einen Haken gibt es. Barnstorf Kämmerer Friedhelm Gieseke erklärt: „Beanstandungen zur Eröffnungsbilanz sind solange noch möglich, bis sie geprüft worden ist. Erst dann ist das Ganze abgehakt.“