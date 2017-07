Kreisarchivar Falk Liebezeit geht in den Ruhestand

Barnstorf - Von Julia Kreykenbohm. Er ist nur so groß wie eine Postkarte, weil er aus einem Material besteht, das sehr teuer war: Pergament. Beschrieben wurde er knapp 20 Jahre bevor Christoph Columbus Amerika entdeckte, im Jahr 1474. Die Schrift ist mittelniederdeutsch und so verschnörkelt, das sie für den gewöhnlichen Leser kaum zu entziffern ist. Für Falk Liebezeit kein Problem.

Mühelos liest der Kreis- und Diepholzer Stadtarchivar die Zeilen, in denen Otto Dörringeloh als Lehnsmann vom Bischof zu Minden einen Sattelhof in Dörringeloh überlassen bekam. „Der Lehnsbrief ist eines unserer Schätze“, sagt Archivar Liebezeit. „Leider gehört er nicht uns, sondern ist eine Dauerleihgabe.“

Leidenschaft für Geschichte beginnt früh

Wer mit Liebezeit spricht, merkt schnell, dass der 65-Jährige als Archivar nicht nur einen Beruf ausübt, sondern einer Berufung folgt. Er selbst bezeichnet ihn als „Traumjob“, der es ihm erlaubt, seine Leidenschaft mit der Arbeit zu kombinieren. Seit 32 Jahren macht er ihn. 26 davon in Diepholz. Nun wird er sein Amt als Stadtarchivar niederlegen, im September folgt das des Kreisarchivars, das er 2000 übernahm.

Begonnen hat seine Leidenschaft für Geschichte und insbesondere die Ahnenforschung schon früh. Als Zwölfjähriger, dessen Eltern nicht aus dem Landkreis Diepholz stammten, interessierte er sich sehr für die Angehörigen, die er nur so selten sah, und begann nachzufragen und zu forschen. Er schrieb Briefe, um Kirchenbuchauszüge zu bekommen, bat seine Mutter um Informationen und Bilder, und opferte viel Freizeit, um nach und nach seine erste Ahnentafel zu erstellen. Inzwischen kann er seine Familiengeschichte bis in das Jahr 1590 zurückverfolgen.

Selbstständiger Ahnenforscher seit 1985

Die Faszination ließ ihn nicht wieder los, auch wenn sein Weg ihn erstmal in den Buchhandel führte. Doch bereits bei seiner ersten Stelle, in Münster, schlug er vor, Ahnentafeln und Ahnenpässe anzubieten, was bei seinem Chef auf Begeisterung stieß. Vier Jahre später wechselte er in einen Buchgroßhandel nach Bielefeld.

Die Arbeit dort bereitete ihm wenig Freude und so machte er sich Anfang 1985 als Ahnenforscher selbstständig. Für seine Recherchen war er häufig zu Gast im Stadtarchiv Oldenburg, das heute zum Niedersächsische Landesarchiv gehört.

Dort wurden die Mitarbeiter schnell auf ihn und sein Wissen aufmerksam. Im Juli bekam er eine Stelle. „Die suchten jemanden, der ihnen die Niederländer und Amerikaner vom Hals hält, die dort auf Ahnenforschung waren“, sagt Liebezeit und lacht. Anders als seine Kollegen, hatte er Freude daran, Leuten bei der Suche nach ihren Wurzeln weiterzuhelfen und so war er für genealogische Auskünfte zuständig und dafür, die Besucher in Empfang zu nehmen, sie zu fragen, was sie suchen und erste Tipps zu geben.

„Den Funken entzünden“

Liebezeit ist kein Historiker, der sich im stillen Kämmerlein hinter seinen Büchern verschanzt. Er spricht gern mit Menschen und versucht, in ihnen „den Funken zu entzünden“. „Es war immer mein Ansatz, dass die Leute ihren persönlichen Zugang zur Geschichte finden und ich glaube, ich konnte vielen den Spaß an der Regionalforschung vermitteln, sodass sie ihre Heimat noch einmal mit anderen Augen sehen.“ Neben seiner Arbeit gab er auch noch Kurse zur Familienforschung. „Da waren immer rund 20 Leute. Und wenn einer davon nach Jahren auf mich zukam und mir sagte, dass er eine eigene Dorfchronik erstellt hat, war das das Schönste.“

Liebezeit selbst scheint eine wandelnde Chronik über den Landkreis Diepholz zu sein, in den er 1991 zurückkehrte und im Stadtarchiv anfing. Ein Stichwort genügt und er liefert aus dem Stehgreif einen „Lexikoneintrag“, beispielsweise warum zwischen Sulingen und Diepholz eine Art von Rivalität herrscht – weil die eine Stadt zum Amtssitz erkoren wurde.

Die Forschung geht auch im Ruhestand weiter

Für Liebezeit ist Geschichte niemals ganz Vergangenheit, denn ihre Auswirkungen reichen schließlich in die Gegenwart hinein. Der beste Beweis dafür sei die Ahnenforschung. Wenn Leute sich auf den noch dunklen Pfad ihrer Familiengeschichte begeben, leuchtet der 65-Jährige ihnen den Weg – und wird dabei auch manchmal zu einem Ermittler, der Geheimnissen auf die Spur kommt.

„Vor Kurzem bekam ich einen Anruf aus Amerika. Dort hatte ein Paul Samenfeld von dem Buch über die Juden im Landkreis Diepholz erfahren, das ich zusammen mit Herbert Major herausgegeben habe. Die Samenfelds waren die älteste jüdische Familie im Kreis und dieser Paul forschte über die Geschichte seines Großonkels John.“ Ein John oder zu deutsch Johann konnte Liebezeit nicht finden, aber dafür einen Iwan.

„Dieser Name heißt im Deutschen auch Johann. Es könnte also sein, dass er sich John nannte, als er während der NS-Zeit nach Amerika floh, da er als Iwan in Amerika womöglich sofort als Russe abgelehnt worden wäre.“

Eines steht fest: Auch im Ruhestand wird Liebezeit nicht von seiner Leidenschaft lassen. Unter anderem möchte er die Geschichte seiner Familie und verschiedener Kirchengemeinden weiter erforschen.