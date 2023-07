Ende mit Spende: Singekreis Barnstorf löst sich auf und macht das Beste draus

Von: Jannick Ripking

Das E-Piano des aufgelösten Singekreises ist jetzt an dem Ort, wo der Verein seinen Ursprung hatte: die Grundschule Barnstorf. Über die Spende freuen sich (von links) Schulleiterin Henrike Geißler, Musiklehrerin Kathrin Peinz, Fördervereinsmitglied Vanessa Wegner und die ehemalige Singekreis-Vorsitzende Annette Voss. © Jannick Ripking

Der Kreis schließt sich – und zwar im doppelten Sinne: Der Singekreis Barnstorf hat sich einerseits aufgelöst und spendet andererseits den verbliebenen Inhalt seiner Vereinskasse und ein E-Piano an die Einrichtung, in der alles begann: die Grundschule Barnstorf.

Barnstorf – Für alle, die sich fragen, in welcher Beziehung der Singekreis zur Grundschule steht, liefert die ehemalige Vorsitzende des Singekreises Annette Voss, die Antwort: „Unser Gründer war ein ehemaliger Lehrer an dieser Schule: Herbert Künning.“ Er habe den Singekreis ins Leben gerufen für junge Mädchen, die singen wollen. „Herr Künning hat auch in der Schule damals viel Werbung für den Singekreis gemacht“, berichtet Voss.

Deshalb sei es auch eine „ganz bewusste Entscheidung“ gewesen, die Grundschule mit dem übrig gebliebenen Vereinsgeld – immerhin 470 Euro – und dem E-Piano zu unterstützen. „Unsere Idee war, dass wir unser Instrument dorthin zurückgeben, wo alles angefangen hat“, erklärt Annette Voss.

Die gute Nachricht für die Schule geht allerdings einher mit der schlechten Nachricht der Auflösung des Singekreises. Diese Entscheidung sei allen Beteiligten nicht leicht gefallen, war laut Voss aber alternativlos. „Der Grund ist leider die Coronazeit“, erklärt die ehemalige Vorsitzende. „Jahrzehntelang war der Dienstag immer unser Übungstag. Davon wollten die Mitglieder nicht abweichen.“ Allerdings habe der Singekreis Barnstorf nach der Pandemie keinen Übungsleiter mehr für einen Dienstag finden können.

Außerdem: „Bei manchen von uns sind die Stimmen weggegangen. Viele sind seit ihrer Corona-Infektion ständig heiser.“ Voss blickt trotzdem zufrieden auf die Zeit des Singekreises zurück: „Es hat immer Spaß gemacht – nur zum Singen reicht es einfach nicht mehr.“ Deswegen treffen sich die ehemaligen Aktiven nun nur noch zu regelmäßigen Stammtischen, „damit wir uns nicht ganz aus den Augen verlieren“.

Da die Grundschule Barnstorf selbst keine Spenden annehmen darf, geht das Geld an den Förderverein der Schule. „Wir freuen uns wirklich sehr“, sagt Vanessa Wegner vom Förderverein. In was der Verein das Geld investieren werde, stehe zwar noch nicht final fest, „weil wir viel auch den Kindern und ihren Wünschen überlassen“, so Wegner, aber die Tendenz gehe – passend zum Spender – klar in Richtung weiterer Musikinstrumente für die Schülerinnen und Schüler.

Auch das E-Piano sei für die Schule eine echte Bereicherung, meint Musiklehrerin Kathrin Peinz: „So etwas hat uns echt noch gefehlt.“ Als die Musikschule noch in der Grundschule stationiert war, habe es noch ein Klavier in den Räumen an der Kirchstraße gegeben. Das sei aber zusammen mit der Musikschule ausgezogen. „In der Aula haben wir zwar auch noch einen Flügel, aber der ist überhaupt nicht transportabel“, so Peinz. „Mit dem E-Piano haben wir jetzt viel mehr Möglichkeiten.“

Die Kosten eines guten neuen E-Pianos liegen laut Musiklehrerin Peinz bei mindestens 800 Euro. „Es darf nicht mit einem Keyboard verwechselt werden“, erklärt sie. „Ein E-Piano ist wie ein echtes Klavier, nur eben elektronisch.“ Ein Keyboard hingegen habe deutlich weniger Tasten. Umso mehr freut es Schulleiterin Henrike Geißler, „dass der Singekreis an uns gedacht hat“. Denn: So ein teures Instrument können wir uns nicht eben einmal zwischendurch leisten.“

Als Dank für die Spende macht Geißler den ehemaligen Mitgliedern des Singekreises ein Angebot: „Wenn der Singekreis – oder auch nur einzelne Sängerinnen und Sänger – doch noch einmal auftreten will, dann ist er hier in der Schule sehr willkommen.“