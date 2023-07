Der Ball rollt wieder

Viele Teilnehmer und gute Stimmung zeichnete das Elfmeterschießen in Cornau aus. © Gerwanski

Der TSV Cornau veranstaltet sein Elfmeterschießen und blickt auf das 100-jährige Bestehen im nächsten Jahr

Cornau – Der Ball rollt wieder. Zeitgleich mit dem Start in der 2. Bundesliga hatte auch der TSV Cornau zu seinem beliebten Elfmeterschießen eingeladen. „19 Teams sind dabei“, konnte der 1. Vorsitzende Dirk Hilmerring erfreut feststellen. Neben Firmen und privaten Gruppen nahmen auch der Schützenverein und die Freiwillige Feuerwehr an dem Wettbewerb teil, der seit über zehn Jahren ausgetragen wird. „Alles in allem dürften hier 190 bis 200 Aktive dabei sein“, berichtete Dirk Hilmerring. Hinzu kamen die vielen Zuschauer, die einen vergnüglichen Abend verbringen wollten.

Für den Wettbewerb standen drei Tore zur Verfügung, so dass die Teams im Modus „Jeder gegen Jeden“ zügig den Spielplan einhalten konnten. Mehr oder weniger geübte Torhüter versuchten, die Bälle des Gegners zu halten. Oft gelang es. Mitunter konnten sie nur hinter sich blicken, wie der gelbe Softball im Netz zappelte oder nah am Tor vorbeiflog.

„Die Pflege der Gemeinschaft steht bei dieser Veranstaltung im Mittelpunkt“, erklärte der 1. Vorsitzende. Auch Hagen Waschinski, der Fußball-Spartenleiter, betonte diesen Aspekt und freute sich, dass der integrative Nachbarschaftstreff aus Diepholz vertreten war. „Damit schlagen wir eine Brücke“, erklärte er.

Das siegreiche Team „You’ll never drunk alone“ mit dem 1. Vorsitzenden Dirk Hilmerring (rechts) und dem 2. Vorsitzenden Julian Kempin (links). © TSv Cornau

Fünf junge Spieler, alle um die 15 Jahre alt, plus ihr älterer Betreuer, waren aus der Kreisstadt gekommen und genossen die entspannte Stimmung. „Alle lächeln“, sagte Fatih Emre Batok, der aus der Türkei stammt. „Es ist hier angenehm und gemütlich.“

„Der Spaß zählt“, betonte Tim Strümpler, der zum Team der Freiwilligen Feuerwehr Cornau gehört. „Heute sind wieder alle Gruppen zusammengekommen, und wir können die Gemeinschaft genießen.“

Spät am Abend standen dann die Sieger fest. Erster wurde das Team „You’ll never drunk alone“ vor „Wragge 2“ und dem „Kommando Vollrausch“.

Stets am letzten Juli-Wochenende findet das Elfmeterschießen statt. Im nächsten Jahr werde es sogar ein Sportwoche vom 22. bis zum 28. Juli geben, verriet Dirk Hilmerring. „Denn dann werden wir das 100-jährige Bestehen unseres Vereins feiern können.“ Neben dem Elfmeterschießen dürften sich die Teilnehmer und Besucher auf zahlreiche Highlights freuen und besonders auf ein „Legendenspiel“, bei dem prominente Spieler auflaufen werden. Und am 16. November 2024, dem eigentlichen Geburtstag, wird es eine große Gala geben.

Auf dem Weg ins Jubiläumsjahr freue sich der TSV über den umfangreichen und aufwendigen Aus- und Umbau des Dorfgemeinschaftshauses, erklärt der 1. Vorsitzende Dirk Hilmerring. Das Haus sei die Heimat des Schützenvereins und insbesondere des TSV Cornau. Das Haus liegt samt der Kabinen und des Vereinsheims direkt am Sportplatz. „Hier werden bis Anfang 2024 über 120.000 Euro investiert, die teilweise durch einen Topf für regionale Dorfentwicklung gefördert werden.

Der Umbau ist ein Meilenstein in der Geschichte des TSV aufgrund der Vielzahl der zu koordinierenden Maßnahmen und insbesondere der Investitionssumme“, betont der Vorsitzende. „Ziel ist es, das Dorfgemeinschaftshaus auf den aktuellen energetischen Standard zu bringen, insofern etwas für Nachhaltigkeit zu tun und die Nutzungsmöglichkeiten zu erweitern durch größere und hel

Vorsitzender Dirk Hilmerring (links) und Fußball-Spartenleiter Hagen Waschinski leiten das Elfmeterschießen. © Gerwanski