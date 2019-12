Barnstorfer Polizei mit Elektroauto auf Streife

185.000 Kilometer hat der Passat Variant GTE bereits auf dem Tacho: Der Einsatz von Hybridfahrzeugen im Polizeidienst ist im Landkreis Diepholz längst Realität.

Barnstorf / Diepholz - Ein E-Auto als Streifenwagen? Was vor einigen Jahren noch als Scherz anmutete, ist heute im Landkreis Diepholz Realität – und zwar keine schlechte. Seit fast zweieinhalb Jahren ist mit einem Passat Variant GTE ein Hybridfahrzeug im täglichen Einsatzbetrieb unterwegs. Rund 185 000 Kilometer hat der 200-PS-starke Wagen bereits auf dem Buckel.

„Wir sind damit sehr zufrieden, das Fahrzeug wird von den Kollegen sehr gut angenommen“, zog Thomas Gissing, Pressesprecher des Polizeiinspektion Diepholz im Namen der Diepholzer Kollegen, die das Fahrzeug bisher genutzt haben, ein positives Resümee. Da das Fahrzeug im Diepholzer Streifendienst bereits einiges an Kilometern auf den Tacho gesammelt hat, wurde es Mitte September zu den Barnstorfer Kollegen überstellt, wo wesentlich weniger Einsatzfahrten anfallen.

„Für uns ist das Fahrzeug optimal, auch wenn es im Elektromodus gern mehr Reichweite haben könnte“, sind auch Christian Koslowski und Thorsten Stamm begeistert. „Der Wagen ist wirklich gut zu fahren und steht einem reinen Benziner oder Diesel in nichts nach. Für den 24-Stunden-Dienst in Diepholz sei es wegen der geringen Reichweite der Batterie nicht zu favorisieren. Rund 40 Kilometer könne das Auto bei Tempo 80 bis 100 Stundenkilometern im Elektromodus zurücklegen, bevor es auf Benzinbetrieb umspringe. „Ansonsten verkürzt sich die E-Nutzung“, so die beiden Beamten. Dies sei zudem auch von den Außentemperaturen abhängig. „Bei Temperaturen unter fünf Grad ist die Nutzungsdauer merklich kürzer.“ Die Ladezeit an der Ladesäule betrage bis zu drei Stunden.

Für Siedlungsfahrten in der Nacht optimal

„Der Wagen fährt sich gut. Nur auf Fußgänger muss man noch genauer achten als sonst, denn das sehr leise Fahrzeug ist für sie eine erhöhte Gefahr“, macht Pressesprecher Gissing aufmerksam. Was im Alltag für Passanten ein gewisses Risiko berge, könne für nächtliche Einsatz- und Verfolgungsfahrten vielleicht sogar ein Vorteil sein, so der Pressesprecher augenzwinkernd.

„Für Siedlungsfahrten in der Nacht optimal“, bestätigen auch die Barnstorfer Kollegen. Damit das Fahrzeug im Einsatzfalle oder bei Verfolgungsfahrten nicht auf der Strecke unplanmäßig liegen bleibe, habe man von vorn herein auf Hybridantrieb gesetzt. „Das Aufladeprozedere wird schnell Gewohnheit, und auch wenn wir während des Aufladens schnell zu einem Einsatz ausrücken müssen, ist das Abkoppeln von der Ladesäule nicht sonderlich umständlich“, so Koslowski und Stamm.

Teurer als herkömmliche Diesel- und Benzinfahrzeuge

Von der Einsatztauglichkeit her und vor allem auch, um dem Klimaschutz Rechnung zu tragen, seien weitere dieser Fahrzeuge in den Reihen der Beamten gern gesehen, betonte Thomas Gissing. „Doch das ist derzeit noch ein Kostenfaktor.“ Denn ein solches Hybrid-Fahrzeug sei in der Anschaffung nun einmal teurer als ein herkömmliches Diesel- oder Benzinfahrzeug. „Auf Menge gerechnet, würde das irgendwann ein Fahrzeug weniger in der Anschaffung bedeuten.“ Das derzeit eingesetzte Fahrzeug sei vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit gefördert worden. Ein mit Blick auf den Klimaschutz erhöhter Etat sei seitens des Innenministeriums derzeit noch nicht angedacht. Auch Zuschüsse aus Landes- oder Bundesmitteln gebe es seines Wissen derzeit für den Landkreis Diepholz nicht.

Daten werden zentral gesammelt

„Hinzu kommt momentan noch das Problem, dass die Dienststellen nicht alle mit entsprechenden Ladesäulen ausgestattet sind. Lediglich Diepholz, Barnstorf und Stuhr verfügen über eine Aufladestation vor der Dienststelle“, machte Gissing aufmerksam.

Die Daten für den Strom- und Spritverbrauch würden an zentraler Stelle in Oldenburg gesammelt und ausgewertet. „Wir haben in den drei Monaten mit dem Fahrzeug nur dreimal Benzin tanken müssen“, ist das Fazit, das die beiden Barnstorfer Kollegen erfreut festhielten. Anja Schubert