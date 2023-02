Klimaprotest auf dem Dorf: Die „Letzte Generation“ blockiert die B51 in Barnstorf

Von: Jannick Ripking

Sitzender Protest auf der B51 in Barnstorf. © Ripking

Eine Stunde dauerte die Aktion. Die „Letzte Generation“ hat am Freitagvormittag die Bundesstraße 51 in Barnstorf blockiert.

Die „Letzte Generation“ hat am Freitagvormittag die Bundesstraße 51 in der Ortsdurchfahrt Barnstorf blockiert. Vier Klimaaktivisten klebten sich auf Höhe der Huntebrücke fest, blockierten so den Durchgangsverkehr. Auf der Bundesstraße bildete sich in beide Richtungen ein Stau. Die Polizei war mit etwa einem Dutzend Einsatzkräften vor Ort.

Gegen 9.20 Uhr, exakt eine Stunde nach Beginn der Aktion, hatte die Polizei die Situation aufgelöst, der Verkehr fließt mittlerweile wieder. Mit Ausnahme eines anfänglichen Hupkonzerts und weniger Beschimpfungen blieb alles friedlich.

Ähnliche Aktionen wie die in Barnstorf hat es in den vergangenen Monaten bundesweit gegeben vornehmlich jedoch in großen Städten. Nun hat die „Letzte Generation“ mit ihren Protesten gegen die weltweite Klimapolitik auch die kleinen Orte erreicht.

Trecker trifft auf Aktivisten: Die „Letzte Generation“ hat die Dörfer erreicht. © Ripking