Drebber: Nachbarn über die Chronologie des Verfalls an der Dorfstraße

Von: Jannick Ripking

Nadine und Daniel Stauber wohnen direkt neben dem abgebrannten Schuppen an der Dorfstraße 6. Sie wünschen sich, dass sich an der Situation vor Ort etwas ändert. © Jannick Ripking

Nadine und Daniel Stauber sind 2014 nach Drebber an die Dorfstraße gezogen. Sie berichten vom Verfall ihres Nachbargrundstückes und über die aktuelle Entwicklung.

Drebber – Nadine Stauber und ihr Mann Daniel sind nicht überrascht. „Uns war schon immer klar, dass da irgendwann etwas passieren wird“, sagt die Nachbarin des Hauses an der Dorfstraße 6. Besorgt sind sie trotzdem wegen der Vorkommnisse der jüngsten Vergangenheit. Als das Ehepaar 2014 nach Drebber an die Dorfstraße 4 gezogen war, „sah das Ganze hier noch ein bisschen anders aus“. Seitdem verfällt ihr Nachbargrundstück zunehmend. Eine Chronologie.

Nach dem Umzug von Diepholz nach Drebber an die Dorfstraße 4 hatte das Paar „von Anfang an, Interesse, das Nebengebäude zu erwerben“, berichtet Nadine Stauber. Ihr Ziel: „Abriss. Das war der Fakt.“ Der Deal mit dem damaligen Eigentümer scheiterte aber aus der unterschiedlichen Ansicht, wer den auf dem Grundstück bereits vorhandenen Unrat entsorgen soll. „Es lag nicht am Geld“, versichert Nadine Stauber. Danach kam die Sache erst einmal „ein paar Jahre“ zum Erliegen. Der Zustand des Gebäudes verschlechterte sich aber immer weiter. „Kaputte Fenster, Graffiti, Ungeziefer“, zählt die Nachbarin auf.

Im Haus von Nadine und Daniel Stauber hängt eine gedruckte Postkarte der Dorfstraße. Darauf ist auch das Haus mit der Nummer 6 in einem deutlich besseren Zustand zu sehen. © Ripking, Jannick

„Irgendwann, das war 2018 oder 2019, war da plötzlich ein Makler“, erzählt Nadine Stauber. „Es gingen wirklich kuriose Gestalten in dem Haus ein und aus“, erinnert sie sich. „Und einer hat das Gebäude dann gekauft“, sagt Nadine Stauber. Daniel Stauber blickt zurück: „Wenn er hier war, dann hat man auch miteinander geredet.“ Seine Frau ergänzt: „Er hat am Anfang einen soliden Eindruck gemacht.“ Die Hoffnung von ihr und ihrem Mann: „Wir haben gedacht, dass hier endlich etwas passiert und der Schandfleck wegkommt.“ Allerdings falsch gedacht: „Lange Zeit passierte einfach gar nichts. Der Müll wurde mehr und mehr und mehr“, bedauert Nadine Stauber.

Irgendwann stellten Nadine und Daniel Stauber fest, „dass in dem Haus abends immer Licht brannte“. Eine Nachfrage beim neuen Eigentümer, zu dem die Staubers unregelmäßig Kontakt haben, ergab: „Es hieß, dass das zwei Renovierungsarbeiter sind.“ Das erschien dem Ehepaar aber komisch, weil „die Gesichter immer wieder wechselten. Und gefühlt wurden es von Woche zu Woche mehr Menschen, die dort gewohnt haben.“ Bis zu sechs Personen seien es im Jahr 2020 gewesen. In dieser Zeit habe es unter anderem viel Lärm in der Nachbarschaft gegeben. „Es gab Gebrüll, laute Musik und sehr viel Alkohol in dem Haus“, erinnert sich Nadine Stauber. Das habe auch zu diversen Notarzt- und Polizeieinsätzen an der Dorfstraße geführt.

Dorfstraße 6: Grundstück unbewohnbar

Das sei so lange gegangen, bis das Bauamt dem Ganzen einen Riegel vorschob und das Gebäude für unbewohnbar erklärte. „Ab da stand das Haus wieder für unbestimmte Zeit leer“, sagt die Nachbarin. Echte Ruhe sei dennoch nie eingekehrt – eher im Gegenteil: Im Januar 2023 hat es einen Großeinsatz wegen illegalem Marihuana-Anbau mit zwei Verhaftungen an diesem Haus gegeben.

Und nun kommen noch die zwei Brände hinzu. „Das war für die Nachbarschaft ein einschneidendes Erlebnis. Es ist absolut beängstigend, was da passiert“, meint Nadine Stauber. Etwas verärgert zeigt sie sich darüber, dass die Gemeindepolitik erst jetzt den Anschein erweckt, wirklich aktiv gegen die Missstände vorzugehen: „Wir machen als Nachbarschaft seit zwei, drei Jahren auf die Probleme aufmerksam, hatten aber bisher immer das Gefühl nicht gehört zu werden.“

Die Familie Stauber habe in der gesamten Zeit immer wieder Gespräche mit dem Eigentümer des Grundstücks gesucht. „Wir fragen alle paar Monate nach und wollen wissen, wie es weitergeht.“ Der Eigentümer habe bis heute wiederholt gesagt, dass er nicht an einem Verkauf interessiert sei. Sollte sich daran nichts ändern, wird sich auch an der Situation nichts ändern, auch wenn Bürgermeister Friedrich Iven sich laut eigener Aussage um Investoren bemüht. „Enteignung gibt es in Deutschland nicht. Das müssen wir so akzeptieren“, kommentiert Nadine Stauber.

Nadine Stauber: „Großes Interesse, das hier in Ordnung zu bringen“

Dennoch: „Wir haben nach wie vor großes Interesse daran, das hier in Ordnung zu bringen.“ Deswegen habe das Ehepaar auch immer noch Kaufbereitschaft und hofft auf einen Gesinnungswechsel des Eigentümers. Nadine Staubers Hauptanliegen ist aber nicht der Kauf an sich: „Das Wichtigste ist, dass der Schandfleck verschwindet.“ Wer sich letztendlich darum kümmert, sei zweitrangig.

Nur eines dürfe unter gar keinen Umständen geschehen: „Sollte der Eigentümer doch verkaufen wollen, darf es nicht passieren, dass jemand von außerhalb das Grundstück kauft, dem das Haus und Drebber vollkommen egal sind.“ Dann würde nach Ansicht von Nadine Stauber das weitergehen, was nun schon seit Jahren sowieso voranschreitet: Die Chronolgie des Verfalls an der Dorfstraße 6 würde sicherlich um einige Kapitel erweitert werden.