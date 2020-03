„Einfach zum Genießen“

Barnstorf – Bevor es zu den Vorstandswahlen ging bei der Jahreshauptversammlung des Barnstorfer Sportvereins (BSV) ging der Blick kurz zurück: Bei der Frage nach dem, was lebhaft in Erinnerung geblieben ist vom Jahr 2019, brauchte der 1. Vorsitzende, Jürgen Düver, nicht lange zu überlegen: Die Altliga Ü40 des BSV. „Sie hat sicherlich in vielerlei Hinsicht für das Highlight des Jahres 2019 gesorgt: Arbeitsaufwand, Öffentlichkeitswirksam, finanziell erfolgreich und maximal sportlicher Erfolg.“

Damit sprach er die 15. Ü40-Hallenmeisterschaft an, die der BSV nicht nur organisiert, sondern auch gewonnen hatte.

Er bedankte sich bei Friedrich Gehrke, Vereinsmitglied und Funktionär des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV), „dem wir die Austragung dieser Niedersachsenmeisterschaften in Barnstorf mit zu verdanken haben.“

Ganz besonders lobte Düver Organisator Thorsten Hiepel und seinem vielköpfigen Helferteam. „Danke für Euren tollen Einsatz, von der Vorbereitung bis hin zur fast perfekten Durchführung bis hin zum Aufräumen. Die Party in der Sundering-Halle war einfach nur zum Genießen.“ Dazu beigetragen habe auch der einmalige sportliche Erfolg mit dem Gewinn der Ü40-Niedersachsenmeisterschaft.

Düver würdigte auch die die Erfolge der ersten Herrenmannschaft (fünfter Platz in der Kreisliga Diepholz) „Im Kreispokal wurde das Halbfinale erreicht, das Highlight war der Pokalsieg im Derby gegen den SV Jura Eydelstedt.“

Aktuell belege die Mannschaft einen guten sechsten Platz. „In der Rückrunde muss das Ziel sein, unsere Nachbarn aus Eydelstedt noch einzuholen“, so der Vorsitzende.

Die 2. Herren sind in der 3. Kreisklasse Diepholz unterwegs.

Im Bereich Altsenioren Ü50 / Altliga wurde in der neuen Saison eine Spielgemeinschaft mit Eydelstedt und Drentwede gegründet: SG BDE Barnstorf. Dieses Team ist aktuell Tabellenführer der 1. Kreisklasse Altliga 7er Süd.

Im Jugendbereich wurde die Zusammenarbeit in der JSG mit Drentwede und Eydelstedt fortgesetzt. „Als neuen Jugendleiter konnten wir im letzten Jahr Rolf Hildebrandt gewinnen. Er hat zusammen mit seinem Sohn Luka alles im Griff in der Jugendabteilung.“

Düver dankte allen Trainern und Betreuern der Mannschaften und den Eltern, die sich auch für die Mannschaften engagiert haben, beispielsweise mit Fahrdiensten oder im Verkauf bei Jugendturnieren. Ein besonderes Dankeschön gehe hier an die Familie Hildebrandt. „Rolf, Luka und Erika Hildebrandt haben viele Stunden in der Halle an der Walsener Straße verbracht und so zum Erfolg der Jugendturniere maßgeblich beigetragen.“

Schiedsrichterwart ist weiterhin John Slengard. Insgesamt verfügt der BSV über neun aktive Schiedsrichter.

Wirtschaftlich schloss der BSV das Geschäftsjahr 2019 mit einem Plus ab. Auch hier machten sich die Verkaufserlöse bei der Ü40-Niedersachsenmeisterschaft und die Aktivitäten bei Veranstaltungen in Barnstorf bemerkbar, sagte Düver.

Die Mitgliederzahl ist weiter leicht rückläufig. Die aktuelle Mitgliederzahl: 379 nach 394 Mitgliedern im letzten Jahr.

Unter der Überschrift „Vereinsleben“ machte Düver deutlich, dass der BSV nicht nur auf dem Sportplatz in Erscheinung tritt: So beteiligte man sich an der Müllsammelaktion des Fleckens Barnstorf, mit einem Getränkestand am Barnstorfer Frühlingsmarkt, war mit einem mit einem Stand auf den Barnstorfer Kartoffeltagen vertreten ebenso wie auf dem Barnstorfer Weihnachtsmarkt.

„Herzlichen Dank an alle Helfer, die den Verein hier, auch mehrfach, unterstützt haben.“

Auch im Sundering war auch im Jahr 2019 wieder viel zu tun. Um die Instandsetzungsmaßnahmen hat sich Edgar Emker und Helfer aus den Mannschaften gekümmert.

Die Wahlen verliefen einstimmig. Alle standen für eine Wiederwahl zur Verfügung Düver: „Das Team funktioniert“

Die Wiederwahl von Jürgen Düver selbst leitete Ehrenmitglied Lothar Weise. Die weiteren Entscheidungen:

Kassenwart: Holger Rabbe, Jugendleiter: Rolf Hildebrand; Stellvertretender Jugendleiter: Luka Hildebrand; Schiedsrichterobmann: John Slengard.

Das Amt des 2. Geschäftsführers bleibt vakant, kann aber jederzeit besetzt werden, Interessierte mögen sich beim Vorsitzenden melden. Unterstützung des Vorstands ist überdies in allen Bereichen erwünscht. Düver: „Wir brauchen Leute, die regelmäßig helfen.“ sr