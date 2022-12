Altkleidercontainer werden in Barnstorf zu illegalen Müllhalden

Von: Jannick Ripking

Bastian Griasskin wohnt an der Straße Steenflage in Barnstorf. Gegenüber seiner Immobilie stehen drei Altkleidercontainer, die nach seinen Angaben seit zwei Jahren mehr und mehr zu einer Müllhalde verkommen. © Jannick Ripking

Einige Altkleidercontainer verkommen in Barnstorf zu illegalen Müllhalden. Ein Anwohner ist verärgert: „Das ist asozial.“

Barnstorf – Das ist so ganz sicher nicht im Sinne des Erfinders – und auch nicht im Sinne der Anwohner oder der Verwaltung: Drei Altkleidercontainer stehen in Barnstorf an der Straße Steenflage, die in unliebsamer Regelmäßigkeit als illegale Müllhalden missbraucht werden. „Das ist schon seit zwei Jahren so“, ärgert sich Bastian Griasskin. Er besitzt dort ein Mehrfamilienhaus, in dem er auch selbst wohnt. Die Situation sei nicht nur untragbar, sondern auch gefährlich.

„Es ist absolut traurig“, sagt Griasskin, während er auf die vielen Kartons, Kinderwagen und andere herrenlose Gegenstände blickt, die lieblos hinter den Containern abgestellt wurden. Auch ein kaputtes Bettgestell samt Matratze und gebrauchtes Kinderspielzeug liegen dort herum. „Das Ordnungsamt holt das ganze Zeug hier alle zwei Wochen ab“, erzählt Griasskin. „Und wenig später sieht es wieder schlimm aus. Das ist doch auch kein Zustand auf Dauer.“

Er ist sauer auf die Menschen, die ihren Müll nicht regulär entsorgen, und dafür lieber auf kostenlose, aber illegale Alternativen zurückgreifen. Der prinzipiell gute Gedanke hinter den Altkleidercontainern werde von einigen schwarzen Schafen kaputtgemacht. Griasskin sagt: „Gegen Altkleidercontainer hat hier wirklich niemand etwas einzuwenden. Aber dass sie zum Ärgernis aller werden, ist nicht okay.“ Denn an verwahrlosten Sammelstellen wolle wohl niemand freiwillig seine alten Klamotten abgeben. Griasskin zeigt auf einen aufgerissenen Kotbeutel, der vor der Öffnung liegt, in die die Kleidung geworfen werden kann. „Es ist schade, dass die Leute, die es gut meinen, unter dieser Situation leiden. Das ist einfach asozial“, findet er.

Ein aufgerissener Kotbeutel liegt vor der Öffnung des Containers, in die Altkleiderspenden hineingelegt werden können. © Jannick Ripking

Es komme auch häufig vor, dass neben dem entsorgten Spielzeug auch Glasscherben liegen. „Kinder, die hier auch leben und spielen, nehmen sich das Spielzeug und verletzen sich gegebenenfalls“, so Griasskin. Auch anderer gesundheitsschädigender Müll sei oft zu finden. Er schimpft: „Terpentin, Lacke, Farbeimer und Farbdosen – da fliegt echt alles rum.“

Deswegen wünscht er sich, dass die Container, die derzeit vor seiner Haustür stehen, einen anderen Standort bekommen. „Andere Grundstückseigentümer und ich versuchen seit einem halben Jahr, mit dem Bürgermeister eine Lösung zu finden, aber es passiert nichts“, sagt Griasskin. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwer ist, für die Altkleidercontainer einen neuen Standort zu finden.“

Ganz so einfach ist es allerdings nicht, erklärt Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung: „Es gibt Nutzungsverträge, an die wir uns halten müssen.“ Denn die Kommune ist nicht der Betreiber. Grimm: „In der Samtgemeinde haben wir 34 solcher Container, die von drei verschiedenen Anbieter betrieben werden.“ Deswegen habe Barnstorf „im Moment keine uneingeschränkte Handlungsfreiheit“.

Den Ärger von Bastian Griasskin kann der Samtgemeindebürgermeister gut nachvollziehen: „Ich bin schon das ganze Jahr über von verschiedenen Personen darauf angesprochen worden. Die Situation ist mir selbst ein Dorn im Auge.“

Grimm versichert, dass die Verwaltung an einer Lösung des Containerproblems arbeite. „Wenn alles klappt, regeln wir das im Frühjahr“, sagt er. Bis dahin seien die Nutzungsverträge mit den Anbietern gesichtet. Außerdem: „Wir suchen noch nach geeigneten Standorten.“ Dabei habe die Verwaltung auch eine zentrale Sammelstelle für Altkleider im Sinn. „Bestenfalls ist der Ort dann nicht mehr Tag und Nacht für jeden zugänglich, sondern nur noch an bestimmten Zeiten“, berichtet Grimm. Darin sieht er kein Problem: „Wer seine alte Kleidung spenden will, überlegt sich das in der Regel ja nicht spontan.“

Der Betreiber der Container, die an der Straße Steenflage in Barnstorf stehen, ist die Firma Weser-Ems Collect mit Standort in Riede im Landkreis Verden. „Der Betreiber ist nie zu erreichen“, berichtet Bastian Griasskin genervt. „Wenn man da anruft, geht nie jemand ans Telefon. Wenn man dann eine E-Mail mit der Bitte um eine Antwort schreibt, bekommt man keine Rückmeldung.“ Dafür hat er kein Verständnis: „Bei dieser Sache kann man doch wohl an einem Strang ziehen.“