„Eine starke Gemeinschaft“

Aldorf - Von Eva-maria Konkel. Es muss nicht immer das ganz große oder laute Event sein. Ganz im Gegenteil: Klein aber fein kommt mindestens genauso gut an. Das haben die Organisatoren des Sommerfestes in Aldorf ganz richtig erkannt. Die Freiwillige Feuerwehr Aldorf um ihren Ortsbrandmeister Jürgen Lettmann bescherte den Besuchern ein tolles Programm für die ganze Familie. Als Zugabe gab es in diesem Jahr erstmals einen Freiluftgottesdienst.

Wie schon in den Vorjahren setzten die Macher auf selbst gebaute Spielgeräte mit großem Spaßfaktor. Die Resonanz bei den Kindern, Eltern und Großeltern war am Sonnabend entsprechend positiv. „Ich komme jedes Jahr hierher“, berichtete die gebürtige Aldorferin Jeannette Weißer, die heute in Barnstorf lebt und mit ihrer kleinen Tochter Ella das bunte Treiben genoss.

An den Spielstationen rund um das Dorfgemeinschaftshaus herrschte im Laufe des Nachmittags reger Betrieb. Der siebenjährige Maximilian Wegener aus Drebber zeigte sich als wahrer Meister bei dem Spiel „Das goldene Loch“, während sein kleiner Bruder, der fünfjährige Leonhard, bei den Pfeilen wohl noch etwas üben muss.

Erstmalig wurden in diesem Jahr ein paar Spielstationen vom Schützenverein Barnstorf ausgeliehen. Carsten Müller hatte diese im Auftrag des Vereins gebaut. Müller ist Pionier im Schützenverein und Mitglied der Aldorfer Feuerwehr, deshalb bot sich dieses Agreement an, zumal die Aldorfer sich angeboten haben, bei der nächsten Gelegenheit in Barnstorf die Betreuung der Spielstationen zu übernehmen.

Der absolute Renner bei diesen Geräten war das „Hasenspiel“. Dabei mussten die Teilnehmer mit einem Druckluftschussgerät die Scheiben treffen. Aber auch der „Heiße Draht“, den Handwerksmeister Dennis Meyer aus Barnstorf gebaut hatte, fand großen Anklang. Hierbei war eine ruhige Hand gefragt, denn es galt eine Metallöse über Windungen hinweg ohne Berührung ans Ziel zu bringen. Der bunte Charakter des Programms war auch in den Gesichtern von Jara aus Drentwede und Nane aus Bockstedt abzulesen. Die beiden Mädchen hatten sich von Melanie Götze eine venezianische Maske auf ihre Gesichter zaubern lassen. Der Andrang am Schminkstand war groß, was bei der Auswahl an Motiven nicht verwunderlich war.

Aber nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen konnten einen mehr als nur angenehmen Nachmittag verbringen. Ein reich bestücktes Kuchenbüfett lud zum Verweilen ein. Jutta und Ralf Aumann aus Barnstorf nutzten das Sommerfest zu einem kleinen Stopp bei einer Radtour und zeigten sich erfreut über die schöne Atmosphäre: „Auf jeden Fall ein Grund, im nächsten Jahr wieder vorbei zu schauen.“

Viele Besucher aus den umliegenden Orten lockte auch der Gottesdienst am Sonntag an. Mehr als 100 Menschen fanden sich auf der Wiese am Dorfgemeinschaftshaus ein, um miteinander zu feiern, zu singen und sich über „eine starke Gemeinschaft“ zu freuen. So lautete das Thema des Gottesdienstes. Zwei Helfer des Sommerfestes berichteten, wie wichtig das Ehrenamt sei, damit solche Veranstaltungen zur Stärkung der Dorfgemeinschaft stattfinden können.

Pastor Torben Schröder zielte in seiner Predigt auf die Gemeinschaft ab, die Gott durch seinen Heiligen Geist stifte. „So wie ein Körper jedes einzelne Glied braucht, um gesund und lebensfähig zu sein, so braucht auch jede Gemeinschaft verschiedene Charaktere und Begabungen, damit sie vital und einladend ist“, erklärte Schröder. Der Glaube sei dabei die verbindende Kraft, die Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringe und zu Taten der Liebe motiviere.

Zur Gestaltung des Freiluftgottesdienstes trugen eine Gruppe der Kindertagesstätte Dörpel und der Posaunenchor der Kirchengemeinde St. Veit bei. Nach dem offiziellen Teil konnten Jung und Alt bei Bratwurst und Bier, Kaffee und Kuchen noch einige Stunden die gute Gemeinschaft genießen.