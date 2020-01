Kneipe vom alten Schlag: Biesenthal hat sich seit mehr als 100 Jahren kaum verändert

Die Gaststätte Biesenthal in Barnstorf ist eine Kneipe vom alten Schlag. „Hier kannst du noch schnacken, wie dir der Schnabel gewachsen ist“, sagt Inhaber Wilhelm Rethorn.

Barnstorf - Von Jannick Ripking. „Bei uns hat sich noch nie viel geändert“, blickt der Gastwirt zurück. Gebaut wurde das Haus, das direkt an der Hunte steht, im Jahr 1894. „Damals von der Familie Bösche“, weiß Rethorn. „1905 wurde es dann von meinem Urgroßvater gepachtet. Zwei Jahre später hat er es für 5 000 Mark gekauft.“ Besonders stolz ist er darauf, dass die Gaststätte seitdem, bis auf die Ruhetage, durchgehend geöffnet ist – und das bis heute.

Seit 1981 führt er die Gastwirtschaft an der Hunte. Wann er seinem Vater, der die Kneipe vor ihm führte, das erste Mal geholfen hat, kann er gar nicht genau sagen. „Sobald ich einschenken konnte, hab ich hier mit angepackt. Ganz am Anfang mit zwei Händen, weil die Flaschen noch zu schwer waren“, erklärt er salopp.

Bis 1999 betrieb die Familie Rethorn direkt nebenan auch eine Bäckerei. Deswegen liegt es auch nahe, dass Wilhelm Rethorn gelernter Bäckermeister ist. Heute arbeitet er bei einem Kunststoffwerk in Mühlen, wenn er nicht gerade abends hinter der Theke steht, „denn davon allein leben kann man nicht mehr“, weiß er.

+ Biesenthal hat sich seit je her kaum verändert.

In Verbindung mit der eigenen Bäckerei seien früher viele Kostgänger bei Biesenthal ein- und ausgegangen. „Morgens frühstücken und abends ging es in die Kneipe. Das passte“, erklärt der gelernte Bäckermeister. Das war zu der Zeit, als sich die Industrie in Barnstorf entwickelte. Heute sind seine Gäste in der Regel und hauptsächlich treue Stammgäste, erzählt er. Wenn Biesenthal nicht gerade am Montag oder Mittwoch Ruhetag hat, finden sich seit Jahren immer die selben Leute bei Wilhelm Rethorn ein. Natürlich ist man per du, man kennt sich ja. Seine Gäste schätzen besonders an seiner Kneipe, dass es dort nie Schlägereien gebe und die Bewirtung auf kurzem Dienstweg und ohne großen Schnickschnack vonstatten geht.

Kneipe Biesenthal: „Ohne Ute geht nichts“

Unterstützt wird Rethorn von seiner Schwester Ute. Sie ist so etwas wie das Herz der Kneipe. „Ohne Ute geht nichts“, sagt er kurz und knapp. Sie hilft ihm, wo sie nur kann. Auch seine Mutter Gisela ist immer mit von der Partie. 1959 heiratete sie in die Familie Rethorn ein. Als ihr Mann 1981 starb, „wurde sie zum Chef“, sagt ihr Sohn stolz. Ein fester Bestandteil der Gaststätte ist auch Kneipenhund Basko. Oft liegt er einfach nur da und beobachtet, aber hin und wieder meldet er sich auch mal zu Wort. Angst braucht man vor ihm aber keine zu haben.

Neben dem täglichen Betrieb bietet Biesenthal auch Veranstaltungen auf Bestellung an. Das sind in aller Regel Kohl- und Spargeltouren, Frühstücksgesellschaften und Beerdigungen.

Biesenthal bietet viele Anekdoten

Aber was wäre eine urige Kneipe ohne die vielen Anekdoten und Geschichten? Auch davon hat Biesenthal so einige zu bieten: „1945 lag das halbe Haus in der Hunte“, berichtet der Gastwirt. Das sei im Zuge einer Brückensprengung passiert. „Danach wurde das Haus wieder so aufgebaut wie davor.“

Noch heute gibt es den Sonntagsstammtisch. Rethorn: „Der wurde vor bestimmt 40 Jahren gegründet. Das ist unser Kinderstammtisch.“ Kinderstammtisch nicht deswegen, weil die Mitglieder die jüngsten sind, sondern weil der Stammtisch später zusammenfand als die anderen. Eine besondere Eigenart des Stammtisches war, dass die zukünftigen Schwiegersöhne der Mitglieder einmal mit zum Stammtisch kommen mussten. „Die hatten es nicht leicht“, erinnert sich Rethorn. „Einer von denen trinkt bis heute keinen Tropfen Alkohol mehr“, scherzt er.

+ Gisela Rethorn und Tochter Ute kümmern sich um die Termine und Veranstaltungen der Kneipe. „Ohne Ute geht nichts“, sagt ihr Bruder. Fotos: © Ripking

Auch an eine Gruppe Polizisten erinnert sich der Wirt sehr gut, die in den 70er Jahren regelmäßig zu Besuch war. „Sie sind zum Knobeln hergekommen. Die Knarren lagen alle hinter der Theke und auf der Theke stand bestimmt kein Wasser“, sagt er lachend.

„Wenn die Theke erzählen könnte...“

Seine Schwester Ute weiß aber auch, dass nicht jede Anekdote für die Öffentlichkeit bestimmt ist und sagt lächelnd: „Alles darf man auch nicht erzählen. Der Wirt hat eine gewisse Schweigepflicht.“

„Wenn die Theke erzählen könnte...“, sagt Wilhelm Rethorn schließlich und unterbricht dann mitten im Satz schon fast ein wenig ehrfürchtig seine Ausführungen. Seit 1954 steht die Theke in ihrem jetzigen Zustand in der Gaststätte Biesenthal.

Ja, wenn sie erzählen könnte, dann würden sicherlich noch so einige Geschichten ans Tageslicht kommen, die vielleicht schon lange in Vergessenheit geraten sind.