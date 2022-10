Ein Thema: Vermessung mit Drohnen

Von: Eberhard Jansen

Bei der Tagung der Landesgruppe Niedersachsen des Bundes Öffentlich bestellter Vermessungsingenieure (BDVI) im Barnstorfer Hotel Roshop: Landesvorsitzender Clemens Kiepke (rechts) mit den Chefs des Barnstorfer Unternehmens „Lambers & Ostendorf Ingenieure“ (von links) Berthold Lambers, Franz-Josef Ostendorf und Marc Lambers. © Jansen

Etwa 70 Vermessungsingenieure aus ganz Niedersachsen haben sich in Barnstorf zur Tagung der Landesgruppe Niedersachsen des Bundes Öffentlich bestellter Vermessungsingenieure (BDVI) getroffen.

Barnstorf - Zwei Tage ging es im Hotel Roshop um aktuelle Themen der Branche. Anlass, die zweimal im Jahr stattfindende Versammlung dieses Mal in Barnstorf zu veranstalten, war das 100-jährige Bestehen von „Lambers & Ostendorf Ingenieure“.

Dieses Barnstorfer Büro mit 50 Mitarbeitern gehört zu den größten in Niedersachsen. „Im Durchschnitt haben die Büros etwa zehn Beschäftigte“, sagte BDVI-Landesvorsitzender Clemens Kiepke aus Lüneburg. Ein Grußwort an die Gäste sprach der Barnstorfer Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm. Zu Gast bei der Tagung waren auch leitende Vertreter des niedersächsischen Innenministeriums, die über neue Regelungen informierten. Ein Thema war die Katastervermessung mit Drohnen.

Die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure bieten als Träger eines öffentlichen Amtes Leistungen im Rahmen des amtlichen Vermessungswesens. Aufgrund ihrer Qualifikation und ihrer öffentlichen Bestellung können neben hoheitlichen Vermessungen auch ingenieurtechnische Vermessungen übernommen werden.

Die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure nehmen Grenzfeststellungen vor, vermessen Gebäude, fertigen amtliche Lagepläne zur Vorbereitung von Bauvorhaben an und bearbeiten ganze Baugebiete. In Niedersachsen gibt es rund 105 öffentliche Vermessungsingenieure, die flächendeckend in etwa 65 Büros arbeiten.