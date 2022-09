Ein Faible für Felle

Elske Wandel hat in Drentwede einen Showroom für ihren Shop „Naturels“ eingerichtet. © Charlotte Wolframm

Schaffell ist nicht gleich Schaffell: Elske Wandel aus Drentwede bietet handverlesene Exemplare an. Zur Präsentation hat sie nun extra einen Showroom geschaffen.

Drentwede – Mal lang und glatt, mal kurz und lockig, mal beinahe samten, weiß, braun, gefleckt – so unterschiedlich wie die Schafrassen sind auch ihre Felle. Schaffell ist Schaffell? Mitnichten. Das weiß Elske Wandel genau. Und zeigt es den Kunden ihres neuen Shops „Naturels“. In ihrem Showroom an der Bahnhofstraße in Drentwede können die Besucher Schaffelle aus der ganzen Welt sehen und spüren.

Die 45-Jährige hat kürzlich ihren Online-Shop eröffnet und passend dazu ihren Showroom eingerichtet. Im Haus ihrer Schwiegereltern entstanden nicht nur zwei volle Lagerräume, sondern auch ein gemütliches Zimmer, das die ganze Bandbreite des Shops repräsentiert. Felle mit langer, glatter Wolle vom Islandschaf, naturbraune Exemplare, die von den Tieren der niederländischen Insel Texel stammen, die etwas gelockteren Felle von österreichischen Schafen, die geschorenen, kurzen Felle im angesagten Teddy-Look und die naturweißen Felle der neuseeländischen Merino-Schafe. Letztere sind das besondere Steckenpferd der 45-Jährigen – auch, weil sie auf diesem Gebiet die meisten Erfahrungen hat.

Elske Wandel, gebürtige Niederländerin, hat in Groningen und Würzburg Internationale Betriebswirtschaft studiert, lernte dabei ihren Ehemann kennen und fand ihre Heimat in Drentwede. Nach den Geburten ihrer beiden Söhne arbeitete sie bei einem Unternehmen, das Schaffelle in großem Stil importiert und an Einzelhandelsketten verkauft. Zu diesem Job ist sie durch Zufall gekommen – beim Kauf eines großen Schaffells für ihren älteren Sohn. Gehandelt wird dort nur mit den neuseeländischen Fellen. Und während ihrer zwölfjährigen Tätigkeit für das Unternehmen entwickelte sie nicht nur ein Faible für Felle, sondern auch das Wissen um die großen Unterschiede und das Gespür für Qualität.

Dann kam Corona, die 45-Jährige war nicht ausgelastet und münzte das, was im Großen funktioniert, ins Kleine um: Sie machte sich selbstständig. Es lief so gut, dass die Zweigleisigkeit zu viel wurde – Wandel entschied sich für „Naturels“ und gegen den festen Arbeitsvertrag. Und nun also hat sie ihren Showroom eingerichtet und kennt nicht mehr nur Merino-Felle, sondern die ganze internationale Bandbreite. Dabei weiß sie, was wichtig ist: Da ist zum einen die einwandfreie Haltung, aus der die Tiere kommen. „Ja“, sagt sie, „für jedes Fell ist ein Tier gestorben.“ Aber immer handelt es sich bei den Schaffellen um Nebenprodukte aus der Fleischerzeugung: Vom Tier wurden also noch viel mehr wertvolle Bestandteile genutzt. Zum anderen sind die Felle schonend verarbeitet. „Der Gerbprozess läuft Eins-A“, sagt sie. Gerade bei den neuseeländischen Fellen hat sie großes Vertrauen in den Erzeuger. Die europäischen Felle sind nach hoher Norm produziert. Zudem sind alle Felle Öko-Tex-zertifiziert.

Und was noch viel wichtiger ist: Mit ihren natürlichen Eigenschaften kühlen die Felle im Sommer – und wärmen im Winter. Gerade angesichts der bevorstehenden Monate mit all ihren Einschränkungen kann ein Schaffell eine lohnende Investition sein. Preislich liegen die Merino-Felle von Wandel zwischen 47 und 107 Euro in der höchsten Qualität. „Die sind selten. Es gibt eben nur wenige Tiere, die so volles, dichtes Fell haben“, sagt sie und deutet zur Veranschaulichung auf ihre blonden Haare. Den Schafen geht’s da wie den Menschen.

Neben den Merino-Fellen gibt es im Shop auch Exemplare von Schafen aus anderen Ländern. Die braunen Felle des Texel-Schafes sind beispielsweise besonders gut für draußen geeignet, da sie im Sonnenlicht nicht verfärben. Die weißen Merino-Felle – weil sie nicht gebleicht sind, haben sie einen leichten Gelbstich – lassen sich dagegen gut färben, sodass auch pinke, grüne oder zartrosafarbene Felle bei „Naturels“ erhältlich sind. Zudem gibt es gefüllte Kissen, Wärmflaschen, Sitzauflagen, Sitzsäcke und sogar rechteckige Teppiche. Auch Teddybären hat Wandel im Programm und seit neuestem sogar Fahrradsatteldeckchen.

Elske Wandel freut sich, die Bandbreite ihres Angebots jetzt in ihrem Showroom in Drentwede zeigen zu können. Denn die Schaffelle zu berühren und zu fühlen macht deutlich, wie groß die Unterschiede sind. Termine können Interessierte mit Elske Wandel vereinbaren.

Von Charlotte Wolframm

Tel. 04246 / 964472

Teddybären aus Schaffell hat „Naturels“ auch im Angebot. Sie gibt es auch im Showroom. © Charlotte Wolframm