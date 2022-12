Dunkelheit als Symbol? Drentweder Rat befasst sich mit Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung

Von: Jannick Ripking

Teilen

Wenn die Straßenbeleuchtung in Drentwede nur noch von 24 bis 5 Uhr leuchtet, dann kann die Gemeinde 2 190 Kilowattstunden im Jahr einsparen. © Jannick Ripking

Die Gemeinde Drentwede kann durch früheres Ausschalten der Straßenbeleuchtung rund zwölf Prozent Energie einsparen. Der Rat wird sich deshalb in Zukunft damit befassen müssen, erklärte Gemeindedirektor Alexander Grimm.

Drentwede – „Wenn wir das Licht eine Stunde früher ausmachen, können wir bis zu 2 190 Kilowattstunden im Jahr einsparen“, rechnete Gemeindedirektor Alexander Grimm dem Drentweder Rat vor. Gemeint ist die Straßenbeleuchtung in Drentwede. Legt man den aktuellen Strompreis zugrunde, bewegen sich die Einsparungen im mittleren bis höheren dreistelligen Bereich.

Hochgerechnet auf den aktuellen Verbrauch bei der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Drentwede von rund 17 000 Kilowattstunden im Jahr ist das nicht viel, gemessen am Geld. Schaut man auf den absoluten Verbrauch, können aber rund zwölf Prozent Strom gespart werden. Das sei laut Grimm eben „auch nicht ganz unerheblich“. Er erklärte im Hinblick auf die Energiekrise: „Wir müssen uns dieses Themas einfach annehmen.“ Dabei meinte er nicht nur Drentwede, sondern auch die anderen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Barnstorf. So steht die Straßenbeleuchtung zum Beispiel auch auf der Tagesordnung der Ratssitzungen in Drebber und Barnstorf. die noch vor dem Jahreswechsel abgehalten werden.

Der Vorschlag der Verwaltung für Drentwede: „Wir schalten von 24 bis 5 Uhr das Licht aus.“ Grimm: „Das machen andere Kommunen schon jetzt.“ Für die Samtgemeinde Barnstorf sei das ebenso vorgesehen, „aber da haben wir erst einmal Kosten in Höhe von 1 800 Euro für die Umrüstung von zehn Schaltstellen mit einer Zeitschaltuhr“, so Grimm. Den größten Anteil daran trage aber der Flecken, weil „er aufgrund der Größe auch die meisten Beleuchtungsstunden hat“.

Ein Einwohner aus Drentwede hatte jedoch einen Einwand. Er meinte: „In der aktuellen Situation ist es so, dass es in Barnstorf und dem Umkreis eine Einbruchserie gibt. Ich weiß nicht, ob es zielführend ist, die Beleuchtungszeiten zu kürzen. Das halte ich aktuell für kontraproduktiv.“ Er wünscht sich, dass das bei der Beurteilung berücksichtigt wird.

Alexander Grimm sagte dazu: „Wir werden immer einen Grund finden, warum wir das Licht nicht abschalten sollten.“ Aber: „Bei uns im Rathaus befindet sich das Servicebüro der Stadtwerke. Da kommen Menschen hin, die sind weit über 70 Jahre alt. Sie sind absolut verzweifelt und wissen nicht, wie sie ihre Abschläge bezahlen sollen. „Ob es diesen Menschen durch abgeschaltete Straßenbeleuchtungen besser geht, lass ich einmal dahin gestellt. Aber man kann auch einmal über ein Symbol nachdenken. Es geht einfach darum, auch einmal ein Zeichen zu setzen, dass wir sparen.“